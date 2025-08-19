Oroscopo di oggi mercoledì 20 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 20 agosto, le stelle offrono uno sguardo profondo sulle nostre vite amorose e familiari. L'influenza di Venere e Giove in Cancro invita tutti i segni zodiacali a riflettere sulle proprie esigenze emotive e a prendere decisioni importanti per il cuore. Che si tratti di amore, amicizie o questioni familiari, l'oroscopo di oggi promette intuizioni preziose e momenti di introspezione. Scopri come ogni segno può trarre vantaggio da queste energie cosmiche e affrontare con successo le sfide quotidiane.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 20 agosto

Liberi o in coppia, la concentrazione della Luna, di Venere e Giove in Cancro ci invita ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto ad affetti e famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’opportunità per scendere dalla giostra e fermarci a pensare. L’universo annuncia importanti decisioni del cuore.

Oroscopo toro oggi mercoledì 20 agosto

Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo capire e supportare. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente ma netta favorita dalla Luna. Fase propizia per eventuali controlli preventivi, approfittiamone.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 20 agosto

Arriva un segno convincente da parte di un compagno di vita finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento nuovo, rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace. Cerchiamo il contatto con le persone con cui siamo maggiormente in sintonia.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 20 agosto

Un pizzico di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti e ci regala qualche ottima entrata a sorpresa. Gli amici riescono a dimostrarci quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la mossa migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso. Un ombrello capiente ci protegge dai temporali estivi.

Oroscopo leone oggi mercoledì 20 agosto

Come ottenere l’interesse di qualcuno che sembra completamente indifferente al nostro fascino, ma non lo è? Alla domanda risponde Marte: seduzione e passionalità. Una presenza più attiva e premurosa nella vita di coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Un’intuizione fortunata per proporci con audacia.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 20 agosto

Il cielo non si limita a darci una mano nelle faccende familiari più urgenti, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Almeno per oggi, non poniamo nessun limite nelle spese. Le promesse di Cupido implicano un cambio d’indirizzo.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 20 agosto

Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci in alcun modo, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Possibilmente con la massima sincerità. Potrebbe essere l’occasione per rifarci da una delusione.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 20 agosto

Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone d’improvviso in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua prossima realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele. Coroniamo la giornata con un romantico invito a cena. Compensiamo l’abbassamento delle difese con integratori.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 20 agosto

Abbiamo gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. Sta a noi la scelta, se favorire o ostacolare un importante cambiamento d’amore, decisione impegnativa ma necessaria. Le abitudini sono fonte di sicurezza, un porto tranquillo.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 20 agosto

Possiamo intervenire con successo in una situazione sentimentale che sembra piuttosto stagnante ormai da tempo, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po’ di tolleranza, riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Attendiamo una conferma dall’amato che ci tranquillizzi.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 20 agosto

Ci vengono offerte delle ottime possibilità, per dare libero corso alla creatività e all’intuito. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare in pieno il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Voliamo alto, e otterremo quello che desideriamo.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 20 agosto

Aspetti fortunati sostengono la Luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi impresa desiderata. Privilegiato il cuore che garantisce evoluzioni. Venere e Giove ci rendono reattivi ed espansivi. Canalizziamo entusiasmo e fantasia nell’espressione artistica. Bellezza, salute e vitalità. Ringraziamo per i doni ricevuti.