Oroscopo di oggi mercoledì 2 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oroscopo ariete oggi mercoledì 2 aprile

La Luna passa in Gemelli e abbraccia il Sole: ritroveremo tutta la nostra vivacità. Teniamo alto l’umore promuovendo viaggi, gite o iniziative culturali di nostro interesse. Gli intoppi sono risolvibili facendo tesoro dell’esperienza, in modo da non commettere gli stessi errori. Contro le scottature alle dita niente olio, solo acqua.

Oroscopo toro oggi mercoledì 2 aprile

Né male né bene, né tristi né allegri, le emozioni sono blindate. Qualcosa dentro di noi reclama per uscire? Diamoci tutto il tempo che riteniamo necessario per fare chiarezza. Un corteggiatore simpatico e spensierato entra all’improvviso nella nostra vita sconvolgendoci i piani. Aspirazioni spirituali, nuovi percorsi di crescita.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 2 aprile

La Luna, il Sole e Plutone ci favoriscono promuovendo incontri interessanti e progetti di largo respiro. Concludiamo tutto in fretta e usciamo con gli amici. Novità. La sicurezza in noi stessi agisce da calamita, e attira occasioni favorevoli e persone autorevoli. Siamo uno splendore, affascinanti, sorridenti e vitali.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 2 aprile

Nulla di nuovo sotto il cielo, forse ci sentiremo un po’ annoiati, ma invece di cercare diversivi, assecondiamo l’inclinazione all’interiorità. Un amore a distanza ci crea una certa inquietudine? Però è proprio nella lontananza che si verifica l’intensità del rapporto. Curiamo l’armonia della nostra casa con tinte rilassanti.

Oroscopo leone oggi mercoledì 2 aprile

Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, comunicativa diretta ed efficace e un fascino che, a prescindere dall’età, ci rende intramontabili. Ammirati e corteggiati, saremo al centro dell’attenzione in ogni circostanza e susciteremo qualche piccola invidia. La mente è sveglia e la parlantina molto sciolta.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 2 aprile

Luna storta, ma senza gravi conseguenze. Porterà soltanto un umore poco incline alle chiacchiere e che rifugge ogni forma di mondanità. Piccoli ma fastidiosi contrattempi da dover gestire, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia e innamorato da evitare. Dal confronto con gli altri, nascono le idee migliori.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 2 aprile

Tra soci uno scontro appare inevitabile, soprattutto se facendo leva sul nostro senso del dovere, ci accollano “rogne” da risolvere e clienti troppo esigenti. Facciamo buon viso a cattivo gioco, solo se riteniamo che la rinuncia di oggi porterà vantaggi domani. Leggeri come l’aria, con una serietà che ci dona in modo particolare.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 2 aprile

Organizziamo una rimpatriata con dei vecchi amici. Potremo aggiornarci sulle ultime novità, ascoltare della buona musica, guardare un film che ci piace. Attiviamoci per tempo e programmiamo a tavolino una vacanza di gruppo in una suggestiva località esotica. Una persona speciale colpisce nel profondo la nostra immaginazione.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 2 aprile

Teniamo testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento nel cuore. Buttiamoci, ma non forziamo i tempi, sappiamo perfettamente che “se son rose fioriranno”. Gli amici possono fare molto per noi: anche se pensiamo ad altro, lasciamoci contagiare dalla loro allegria. Una boccata d’aria buona in aperta campagna.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 2 aprile

Godiamoci una giornata di quiete, che sembra essere così ben condivisa dalla dolce metà e dai familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un’ottima idea pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili, liberarla dalle cianfrusaglie. Con un vestito meno serioso, guadagneremo in vivacità.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 2 aprile

Con il trigono della Luna esaltata da Plutone, ci possiamo librare in... Aria, leggeri ma di certo non frivoli. Carismatici e impegnati, un vero punto di riferimento. Le difficoltà restano, ma abbiamo le carte in regola per affrontarle con una piena riuscita e soddisfazione. Frizzanti e comunicativi, calamiteremo l’attenzione.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 2 aprile

Cerchiamo di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato e non cediamo alla tentazione di scaricare il malumore su chi ci sta vicino. I problemi ci sembreranno più grandi di quanto non siano in realtà. Rilassiamoci e cambiamo punto di vista. Un amuleto intrecciato con i fili della fiducia ci proteggerà.