Oroscopo di oggi mercoledì 2 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, mercoledì 2 luglio, offre uno sguardo dettagliato su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Dall'opposizione della Luna a Saturno per l'Ariete, che potrebbe portare a incomprensioni, alla tenacia del Toro che guida verso il successo, ogni segno ha il suo percorso astrale unico. Scopri come affrontare al meglio la giornata, con suggerimenti su amore, lavoro e benessere, per vivere al massimo ogni momento.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 2 luglio

La Luna in opposizione a Saturno, pur essendo un transito di breve durata, potrebbe portare incomprensioni e irascibilità spesso del tutto immotivate. Ritmo piuttosto lento e riflessivo: l’impegno che dedichiamo non è quello di sempre. Non siamo mai così pigri. Non accaniamoci nelle discussioni, piuttosto glissiamo!

Oroscopo toro oggi mercoledì 2 luglio

La tenacia ci guida verso il completamento delle nostre imprese e il fisico accompagna e sostiene al meglio e con grande energia la mente. Siamo vicini alla meta. Venere, il pianeta che ci governa, è al nostro fianco nell’amore. Prendiamocene cura con passione. Giove, in sestile per tanto tempo, espande gli ideali.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 2 luglio

L’estate si preannuncia dinamica. Teniamo conto dei compiti in agenda a cui dover far fronte, per far sì che tutto coincida. Possiamo poi dedicarci agli affetti. Gli amici costituiscono un valido sfogo al peso delle ore dedicate agli impegni lavorativi e familiari. Godiamoci la serata in allegra coinvolgente compagnia.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 2 luglio

Il nostro segno è governato dalla Luna che regola l’umore, le emozioni e la sensibilità, e si trova in quadrato a Giove che dona forza e prosperità. Allentiamo le tensioni, controllando il nostro modo di fare. Soddisfacenti i risultati che riusciamo ad ottenere con un certo impegno. Sappiamo superare i timori che frenano i sentimenti.

Oroscopo leone oggi mercoledì 2 luglio

L’abbondanza di opportunità ci dà forza nelle attuali decisioni da prendere, contrariamente all’indecisione che spesso ci caratterizza. Mercurio in congiunzione fa scorrere l’energia, e la comunicazione nei rapporti diviene fluida ed efficace. Curiamo di più l’aspetto fisico e il tono muscolare per sentirci sempre al meglio.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 2 luglio

Promette bene questo mercoledì, svegliarci con le idee ben chiare in merito a ciò che vogliamo fare ci facilita il compito. Belle notizie in abbondanza. Non è difficile avere un buon rapporto con la persona amata, ma dovremmo essere più elastici e comprensivi nei suoi confronti. Spronati a vincere la pigrizia, stasera usciamo.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 2 luglio

Giornata decisamente troppo corta per noi, sempre in conflitto con il tempo. Gli impegni improrogabili vengono completati, mentre altro rimane costantemente in sospeso. Non è consigliabile rimpiangere il passato, potremmo rischiare di non godere appieno del presente. I piatti della nostra bilancia sono in equilibrio.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 2 luglio

Ci sentiamo polemici e insofferenti, la nostra forma fisica non ci soddisfa completamente. Concentriamoci su noi stessi e riposiamo di più. Il ritmo lavorativo ci mette a dura prova e vorremmo tirare il freno per riprendere un po’ le energie. Resistiamo ancora un po’. Dissapori e qualche piccola contrarietà in famiglia.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 2 luglio

Il nostro segno di Fuoco ci porta spesso a essere piuttosto impetuosi, con poca disponibilità a seguire le regole. Per oggi dovremmo piegare la testa. Fidiamoci di un Gemelli, che avrà la capacità di essere imparziale oltre che un ottimo consigliere. Non è il momento giusto per chiarire una discussione riguardante un argomento piuttosto delicato.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 2 luglio

I transiti di Venere e di Marte in trigono ci fanno rimanere in armonia, la comunicazione con gli altri è fluida e il rispetto è reciproco. Se non siamo accoppiati, prepariamoci a nuove emozioni e stimolanti passioni non troppo durature. Se il piano vacanze non è ancora pronto, attiviamoci per far si che tutto sia perfetto.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 2 luglio

Non facciamoci dominare dalle emozioni. Prendiamo ciò che viene con massima tranquillità. Dare il giusto peso alle cose aiuta in maniera decisiva il nostro equilibrio. Sappiamo essere amanti attenti e premurosi, in grado di capire le esigenze di chi ci ha rubato il cuore. Programmiamo due giorni di svago fuori città.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 2 luglio

Anche se veniamo additati da molti come i soliti sognatori, seguiamo sempre e comunque i desideri e portiamo avanti i nostri progetti fino in fonda. Siamo vincenti. Un amico ci propone di raggiungerlo in un luogo di vacanza, per assaporare un po’ di svago e di riposo. Dobbiamo organizzare gli impegni con più precisione e maggiore efficienza.