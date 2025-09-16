Oroscopo di oggi mercoledì 17 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 17 settembre, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su come la posizione della Luna influenzi i vari segni zodiacali. Con la Luna in trigono a Nettuno, l'Ariete si trova più aperto alle emozioni, mentre il Toro deve affrontare momenti di solitudine. I Gemelli godono di una serata piacevole, e il Cancro potrebbe cogliere opportunità decisive. La resilienza del Leone è messa alla prova, mentre la Vergine è invitata a esplorare nuove relazioni. La Bilancia trova conforto nelle amicizie, e lo Scorpione deve gestire tensioni di coppia. Il Sagittario si gode la compagnia, il Capricorno deve essere cauto con le finanze, l'Acquario affronta incomprensioni e i Pesci ritrovano il buonumore.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 17 settembre

Se in passato ci siamo dissociati in ogni modo dai facili coinvolgimenti emotivi, oggi, con la Luna in trigono a Nettuno, siamo più propensi alle lusinghe di questo tipo. In una divergenza di opinioni, sono i risultati a indicarci dove sta il torto e dove sta invece la ragione. La nostra assertività è una garanzia di sicuro successo.

Oroscopo toro oggi mercoledì 17 settembre

Stare da soli a lungo non ci giova affatto, senza amore ci sentiamo soli e smarriti. Con la Luna in Leone, viviamo momenti di tristezza, in cui tutto sembra vacillare. Recuperando l’equilibrio, avanziamo fra gli ostacoli. In società e fra gli amici, mostriamoci più decisi. Voglia di vivere in libertà, secondo le nostre regole.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 17 settembre

Il riposo del guerriero, anche se il nostro non è un dolce far niente: la mente è all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie vincenti da mettere in atto. Occasioni di riposo per il corpo e per lo spirito. Una serata con gli amici si rivela piacevole oltre le aspettative. Nuovi contatti offrono possibilità di cambiamento.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 17 settembre

Potrebbero presentarsi delle opportunità, che però richiedono prese di posizione decise e immediate. Se le cogliamo al volo, può beneficiarne la nostra carriera. Giochiamo fin troppo in difesa, evitando situazioni che ci costringerebbero in futuro a rivedere scelte di comodo. Voglia di mondanità, di arte e di attività sportive.

Oroscopo leone oggi mercoledì 17 settembre

A nostro favore gioca la capacità di resilienza, che ci fornisce determinazione in abbondanza e adattabilità per gestire nel miglior modo possibile diatribe e ribellioni familiari. Evitiamo di concedere a chi ci ama l’alibi della gelosia, ma coltiviamo i nostri interessi oltre la coppia. Eliminiamo dalla dieta alimenti poco salutari.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 17 settembre

Se desideriamo una nuova relazione, potremmo essere presto esauditi, ma assicuriamoci che non sia solo una proiezione delle nostre aspettative. Non dobbiamo nascondere in alcun modo insicurezza e vulnerabilità, specie se sono tratti distintivi del nostro carattere. Approfittiamo di questa Luna per rinnovare il taglio.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 17 settembre

La Luna in sestile è un vero toccasana per le amicizie. Brevi uscite o viaggi prendono una piega tenera, con un vecchio conoscente da poco ritrovato. Clima ideale per alleggerirci, rinsaldare rapporti o rappacificarci con i colleghi di lavoro dopo una recente discussione. Serata movimentatissima per le anime più affiatate.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 17 settembre

Non appare facile conservare intatto il buonumore, vista la quadratura della Luna. Fortunatamente in casa abbiamo degli alleati assolutamente insostituibili. Qualche tensione nel rapporto di coppia: ci attanaglia l’idea di essere manovrati dalla brama di controllo altrui. Sensazione di benessere e dinamismo in abbondanza.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 17 settembre

Programmiamo la giornata all’insegna della compagnia. Grazie al trigono della Luna in Leone, risultiamo decisamente dinamici e carismatici in modo spontaneo. Siamo in vena di generosità, la voglia di spendere oltremisura è fortissima. Poniamoci dei limiti da non oltrepassare. Gustiamoci questi ultimi scampoli di sole estivo.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 17 settembre

Sfatiamo il mito che “chi fa da sé fa per tre”: se il percorso ci regala incontri estemporanei, anche senza prospettive future, perché non buttarci e tentare? Mettiamo a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente l’investimento che siamo disposti a sostenere. Attenti alle finanze, ci sono numerose uscite in vista.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 17 settembre

In concomitanza dell’opposizione della Luna, questo mercoledì si tinge di toni scuri. Le incomprensioni con gli altri portano a un dannoso mutismo. Atmosfera dispettosa, ma se ci concentriamo sul lavoro e accantoniamo almeno per un attimo l’egocentrismo, possiamo cavarcela. Passiamo più tempo all’aperto, la luce naturale ricarica.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 17 settembre

L’accesa emotività acuisce la fretta di veder realizzato un nostro progetto. L’entusiasmo e la vitalità vanno gestiti in maniera equilibrata. In gruppo ritroviamo il buonumore: grazie all’affetto degli amici, recuperiamo sicurezza nel nostro fascino. Consigliato di fare ordine nell’alimentazione, seguiamo una dieta sana e varia.