Oroscopo di oggi mercoledì 16 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 16 aprile, l'Ariete è sotto l'influenza della Luna in Sagittario e di Mercurio, che infondono un'energia dinamica e un forte desiderio di libertà. È il momento ideale per realizzare progetti, consolidare posizioni e godere di una serata in compagnia. L'amore per se stessi cresce, accompagnato da un umore vivace e un'irrequietezza positiva. Approfittiamo di questa giornata per rinfrescare l'anima con attività che ci appassionano.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 16 aprile

Complice la Luna in Sagittario e Mercurio, siamo l’immagine del dinamismo! Possiamo realizzare, svoltare, inaugurare o consolidare le posizioni raggiunte finora. L’amore per noi stessi cresce insieme a un potente desiderio di libertà. Umore e irrequietezza di pari passo. Serata in compagnia. Lo svago rinfresca l’anima.

Oroscopo toro oggi mercoledì 16 aprile

La Luna è anonima, ma possiamo tranquillamente infischiarcene: famiglia, amici e persona amata fanno corona intorno a noi e placano le nostre ansie. Una buona notizia! La dolce metà è in vena di tenerezze, perché non ricambiamo? Lasciamoci andare e godiamoci il momento. Un po’ di stiramenti e a seguire un bel massaggio.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 16 aprile

Mentre la primavera entra nel vivo, nella nostra anima fioriscono nuovi ambiziosi progetti: è la fase ideale per gettarcisi con tutta la determinazione necessaria. Soffia un vento portatore di conferme che andavamo inseguendo da tempo: auguriamoci un po’ di serenità... Verdura fresca e pochi grassi ci mantengono in forma.

Oroscopo cancro oggi mercoledì 16 aprile

La Luna oggi tace. Abbiamo ampio spazio per vivere questo mercoledì come e dove preferiamo. Al lavoro, alle terme, leggendo o in totale riposo. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offriamo a chi ci circonda ciò che siamo veramente. Non nascondiamoci, siamo disponibili al contatto con gli altri.

Oroscopo leone oggi mercoledì 16 aprile

La Luna allestisce per noi una corsia preferenziale, sia in senso letterale sia metaforico. Generosità, dinamismo e autostima al massimo livello. Giornata da fuoriclasse. L’ideale è spenderla in un bel viaggio che ci ricaricherà di entusiasmo e passione. Curiamo l’abbigliamento per apparire al meglio durante un colloquio di lavoro.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 16 aprile

Con tutta probabilità, di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare in casa ce ne sono in quantità: prendiamo la palla al balzo e parliamo apertamente. Buonumore e ambiente familiare molto collaborativo. Non sottovalutiamo le intuizioni che arrivano all’improvviso. Confronti e scambi di opinione su argomenti profondi.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 16 aprile

Se ci saranno prove da sostenere, avremo il giusto spirito per farlo, brillante e leggero, per affrontarle. Riponiamo la nostra fiducia negli amici più intimi. C’è bisogno di variare gli impegni, distogliere l’attenzione dalle solite faccende. Proposte audaci ma esaltanti. Allarghiamo un po’ gli orizzonti mentali e culturali.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 16 aprile

Impegniamoci in progetti ambiziosi procedendo con massima disciplina. Ricaveremo autostima e arricchimento personale. Guadagni in risalita. Incoraggiamo la vena artistica frequentando un corso di perfezionamento, potrebbe diventare fonte di reddito in futuro. In aumento esponenziale la presa che abbiamo sugli altri.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 16 aprile

Intorno a noi, specie nella professione, spira aria di grandi novità. Con una mossa da maestri, riusciremo a ottenere il riconoscimento a cui aspiriamo da tempo. Facilità di parola. Dialoghiamo con familiari e persone che ci sono vicine, stabiliamo i comuni obiettivi. Non raccontiamo troppo di noi a chi non conosciamo bene.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 16 aprile

Carriera e amore si contendono le nostre gioie, ma tra i due contendenti oggi vince il nuovo arrivato: il denaro. Rimborsi inattesi ci sorprendono piacevolmente. Grane burocratiche si risolvono, grazie a un colpo di fortuna che accorcia notevolmente i tempi di attesa. Il passato e i nostri segreti preferiamo tenerli per noi.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 16 aprile

Amici forse conosciuti in viaggio si rifanno vivi dopo lungo tempo con un invito che ci riempie di gioia. Lassù e quaggiù qualcuno ci ama. La Luna in sestile è una fonte inesauribile di sorprese. Novità, notizie e incontri interessanti movimentano le ore. La natura offre un rimedio utile per arginare ogni piccolo malanno.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 16 aprile

Prendiamo eventuali decisioni in piena autonomia e senza indugio. Finalmente abbiamo le idee chiare su ciò che va fatto e procediamo sapendo cosa è bene per noi. Una solida struttura mentale, frenando la fantasia, scongiura il rischio di inseguire solo desideri fumosi. Lasciamo con un palmo di naso chi gioca a scaricabarile.