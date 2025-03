Oroscopo di oggi mercoledì 12 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 12 marzo, l'oroscopo offre preziose indicazioni per affrontare al meglio la giornata. Che tu sia Ariete o Pesci, ogni segno zodiacale riceve consigli su amore, lavoro e benessere. Dalla ridefinizione dei progetti per l'Ariete, alla serenità del Toro, passando per il bisogno di riservatezza dei Gemelli, ogni segno trova il suo equilibrio. Scopri come la Luna e gli altri astri influenzano le tue scelte e relazioni, aiutandoti a navigare tra le sfide quotidiane con saggezza e positività.

Oroscopo ariete oggi mercoledì 12 marzo

Giornata dedicata alla ridefinizione dei progetti attualmente in lavorazione. Dopo la fase “creativa”, inizia il lavoro di fino: sfrondare, aggiustare e concretizzare. L’amore è una cosa meravigliosa, anche quando possiamo solo passare insieme una serata tutta casalinga. Problemi nell’attività? Trattiamoci con gentilezza.

Oroscopo toro oggi mercoledì 12 marzo

Impegnati ma sereni e rilassati, ci godiamo il clima disteso in casa e con gli amici di sempre. Tra piacevoli chiacchierate, ogni cosa scorre liscia come l’olio. Sensazione di totale benessere: corpo e mente viaggiano all’unisono, apprezzando ciò che la vita regala. Passatempi che legano senso artistico e abilità manuale.

Oroscopo gemelli oggi mercoledì 12 marzo

Un mercoledì di ordinaria quotidianità. L’attenzione si focalizza su situazioni già viste, che renderemo sopportabili con un pizzico di umorismo. Bisogno di riservatezza e attenzione. Accettiamo che ogni tanto anche noi abbiamo l’esigenza di uscire dalla mischia. Domande per noi: dove siamo? Dove desideriamo stare?

Oroscopo cancro oggi mercoledì 12 marzo

Sorridiamo serenamente alla vita. Il sestile lunare rende l’altra metà della mela espansiva e molto affettuosa. Giochiamo bene la partita, possiamo strappare promesse. Occorre una logica stringente per chiudere una trattativa con un interlocutore che sembra un osso duro. Un consiglio di un amico si rivelerà azzeccato.

Oroscopo leone oggi mercoledì 12 marzo

Fase piena dal punto di vista lavorativo. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità che ci vale l’apprezzamento dei colleghi in ufficio. Il fronte del cuore oggi purtroppo tace, ma per le coccole l’amico a quattro zampe è sempre disponibile. Alimenti sani, genuini e possibilmente biologici per una dieta bilanciata.

Oroscopo vergine oggi mercoledì 12 marzo

La Luna percorre il nostro segno senza che gli astri intralcino il suo cammino. Occupiamoci di faccende concrete e di imprese sostenibili. Se una persona a noi vicino oggi vuole stare da sola, accettiamolo di buon grado rispettandone la volontà. Non è una nostra responsabilità. Coltiviamo nuovi interessi per aiutare la creatività.

Oroscopo bilancia oggi mercoledì 12 marzo

Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non appaiono del tutto a favore. Seguiamo con attenzione le indicazioni che la vita quotidianamente ci offre. Se l’isolamento non è causato dalla necessità di riflettere, evitiamo di chiudere fuori della porta l’altro. Facciamo ciò che vogliamo senza tema dei giudizi altrui.

Oroscopo scorpione oggi mercoledì 12 marzo

L’impulso costruttivo della Luna in Vergine sgombra il campo da eventuali voli di fantasia, rimettendo il senso pratico al primo posto. Affrontiamo con saggezza tutto e tutti ascoltando soprattutto chi stimiamo maggiormente, ci indirizzerà al meglio. L’entusiasmo che ci accende avrà in breve tempo i suoi riconoscimenti.

Oroscopo sagittario oggi mercoledì 12 marzo

Il Sole, la Luna e Giove ostili, nei panni della famiglia e del lavoro, si contendono le nostre attenzioni. Genitori, figli e capo ufficio ci vorrebbero onnipresenti. Cercasi con urgenza metodo, ordine, senso pratico. Afferriamoli al volo se li avvistiamo, ne avremo davvero bisogno. La pancia brontola. Teniamola a stecchetto.

Oroscopo capricorno oggi mercoledì 12 marzo

Disaccordi fra gli amici sui programmi per la serata? Puntando sulla nostra concretezza, possiamo mediare e trovare soluzioni facilmente condivisibili dagli altri. Avremo l’opportunità di chiarire alcune questioni d’amore o familiari, non perdiamola per una questione di orgoglio. Regali, spostamenti e dichiarazioni a sorpresa.

Oroscopo acquario oggi mercoledì 12 marzo

Giornata senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutta da inventare: sta a noi indirizzarla verso la condizione desiderata. Grandi pulizie in atto, un giro per fare acquisti tanto per non perdere l’abitudine e meditazione a volontà. Il ritmo tranquillo è una panacea per il fisico che potrà ricaricarsi dopo la fatica.

Oroscopo pesci oggi mercoledì 12 marzo

La Luna minaccia contrattempi che scombinano completamente i programmi odierni. Stiamo calmi, litigare con chi amiamo peggiorerebbe solo la situazione. La logica sventa tutti i sospetti che abbiamo sulla fedeltà dell’amato bene. Viene scongiurato il rischio di fratture. Olio essenziale di menta per massaggiare l’addome.