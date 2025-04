Oroscopo di oggi martedì 8 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 8 aprile, l'Ariete si sveglia sotto l'influenza positiva della Luna in trigono, promettendo una giornata energica e ricca di passione. La forza interiore sarà il tuo alleato principale per superare qualsiasi ostacolo. Con un controllo emotivo impeccabile e una logica ferrea, l'autostima è destinata a crescere. La cura della tua immagine personale ti farà guadagnare punti preziosi nelle interazioni quotidiane. Preparati a vivere una giornata in cui la passione e la determinazione saranno le tue carte vincenti.

Oroscopo ariete oggi martedì 8 aprile

Bel risveglio per noi, garantito dalla Luna in trigono. Mettiamo passione in tutto quello che facciamo, e la forza avrà la meglio sugli ostacoli. Padronanza dei gesti, un attento controllo emotivo, una logica che non fa una grinza. Autostima in netta crescita. Con la nostra immagine curata, guadagneremo parecchi punti.

Oroscopo toro oggi martedì 8 aprile

La Luna in Leone e dal pomeriggio in Vergine disegna un quadro piuttosto mutevole: saremo a rischio di ansie e incomprensioni nel lavoro, che poi svaniranno. Non basta un colpo di mano per mettere ordine nel caos o in una questione delicata, ci vuole... tolleranza. I battibecchi non devono distoglierci dagli impegni.

Oroscopo gemelli oggi martedì 8 aprile

Il mattino ha l’oro in bocca, per merito della Luna in sestile. La professione, le amicizie e l’amore procedono con tranquillità e senza intoppi. Approfittiamone! Siamo in grado di realizzare molti desideri, ma non dimentichiamo che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Opportunità interessanti, grazie a dei nuovi contatti.

Oroscopo cancro oggi martedì 8 aprile

Martedì per buona parte imperniato sulla carriera, movimentato però da qualche piccola novità in campo affettivo. Occupiamoci con generosità delle relazioni. Concreti e attivi per risolvere contraddizioni antiche che da tempo sostano nascoste tra le pieghe dell’anima. Attenti alla qualità del sonno. Sogni ricorrenti.

Oroscopo leone oggi martedì 8 aprile

Aspetti planetari contrastanti mettono un punto interrogativo sulle sorti della giornata, soprattutto nell’attività e negli affari. Ci vuole una buona dose di buonsenso. Se invece delle lodi che ci aspettavamo riceveremo delle critiche, potrebbero essere dettate dalla rivalità. Per recuperare le forze, non sorvoliamo sul bisogno di riposo.

Oroscopo vergine oggi martedì 8 aprile

Mattinata senza particolari clamori: diverremo spettatori di una battaglia celeste che non ci riguarda direttamente, a cui faremmo bene a non prendere parte. Un po’ d’apprensione per l’esito delle evoluzioni in atto, ma non fasciamoci la testa prima di essercela rotta. Soluzioni e cambiamenti a sorpresa dal pomeriggio.

Oroscopo bilancia oggi martedì 8 aprile

Partecipare a un evento mondano lasciando la nostra metà immusonita o rinunciare a favore di una tranquilla serata casalinga? Valutiamo i pro e i contro. Per la nuova fiamma il nostro estroverso gruppo di amici è come il fumo negli occhi: troppo sopra le righe. Se vogliamo bene a noi stessi, lo vogliamo anche agli altri.

Oroscopo scorpione oggi martedì 8 aprile

Mattino esplosivo e non solo per noi. Nel mirino finiscono anche tutti quelli che ci circondano, colpevoli di aver osato rivolgerci la parola. Gelosia del tutto immotivata, gli amici ce lo dicono che stiamo esagerando, ma oggi non intendiamo ragioni di alcun genere. Cautela nel sollevare pesi: la colonna è poco flessibile.

Oroscopo sagittario oggi martedì 8 aprile

Ci alzeremo con il sorriso, grazie alla Luna in Leone. Non ci sarà il solito capannello di amici a farci da corona, ma siamo felici e ci accontentiamo di ciò che abbiamo. Benissimo per chi ha affari oltralpe, meno bene per chi deve sottostare a regole e orari decisi dall’alto. Un filo di tosse e un lieve mal di gola.

Oroscopo capricorno oggi martedì 8 aprile

Come essere contenti senza spendere un euro? Per noi, frugali e misurati, non è affatto un problema, conosciamo a menadito la formula della felicità. Di denaro in tasca dopo le scadenze ne resta pochino, ma la fortuna è in azione. Chiediamo e ci sarà dato. Giunture irrigidite tenendo fede al nostro tallone d’Achille.

Oroscopo acquario oggi martedì 8 aprile

Botte da orbi in cielo e di riflesso sulla Terra. A casa nostra si brontola a tutto andare. Cerchiamo di appianare le divergenze con i soci. Sempre zeppi di impegni fino al collo e anche oltre. Lavoriamo in apnea, ma serve davvero a poco, non è questa la giornata giusta. Chi vincerà tra la cervicale e il mal di schiena?

Oroscopo pesci oggi martedì 8 aprile

Non abbiamo molta simpatia per le faccende di casa, ma in vista dell’arrivo di ospiti in serata, ci vuole un minimo sindacale di riordino e di pulizia. Umore in caduta libera con il passare delle ore. Proponiamoci di mantenere la calma e il nostro sorriso. Sorvegliamo con particolare attenzione i fornelli per non fare... arrosti.