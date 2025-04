Oroscopo di oggi martedì 29 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, martedì 29 aprile, l'oroscopo dell'Ariete è influenzato da un vento primaverile che investe il settore delle relazioni. La Luna in Gemelli favorisce la socievolezza e l'astuzia, rendendo costruttivi i confronti. È il momento ideale per abbracciare queste qualità e migliorare i rapporti interpersonali. Le stelle consigliano di prestare particolare attenzione alle mani, simbolo di cura e comunicazione.

Oroscopo ariete oggi martedì 29 aprile

Uno zefiro primaverile investe il settore delle relazioni con gli altri. Un venticello che rimuove la polvere, rendendo costruttivo il confronto. Socievolezza, astuzia e intelligenza, i punti di forza della Luna in Gemelli. Facciamoli subito nostri. Le stelle suggeriscono di curare con particolare attenzione le nostre mani.

Oroscopo toro oggi martedì 29 aprile

Nessuna novità, questa per noi è una buona notizia. A favore di Cupido c’è Venere, che ci invita a sdrammatizzare, ad alleggerire le tensioni quanto più possibile. Giornata indaffarata. Faccende in casa, parrucchiere, estetista, acquisti: le incombenze che ci piacciono. Lo specchio riflette una bella immagine, siamo uno splendore.

Oroscopo gemelli oggi martedì 29 aprile

Il momento giusto per lasciarci andare alla tenerezza, organizzare un viaggio per il prossimo ponte in una città d’arte che non conosciamo in compagnia della dolce metà. Se il nostro aspetto non ci convince, per piacerci un po’ di più, vestiamoci di colori come la primavera. Lo spirito di adattamento facilita la realizzazione.

Oroscopo cancro oggi martedì 29 aprile

Approfittiamo degli ultimi raggi di Venere favorevole, per manifestare i nostri sentimenti a chi ci sta accanto ormai da tempo. Lo sa, ma non diamolo per scontato. La Luna è anonima, ma la sola conseguenza è un filo di pigrizia che ci lascia il tempo soltanto per sognare. Pace è quando tutto coesiste in armonia e libertà.

Oroscopo leone oggi martedì 29 aprile

Il sestile della Luna è un buon impulso per dare alla giornata un’impronta di serenità. Alla prospettiva di una breve vacanza, gli animi si placano all’istante. Tira un’aria piacevole, fatta di diplomazia, buonumore, ottime aspettative e notizie che ci allietano il cuore. In modalità morbida, incontrarci o rincontrarci si può.

Oroscopo vergine oggi martedì 29 aprile

Il ritorno della Luna in... Aria disturba solo l’umore. Il classico giorno in cui ci alziamo dal letto con il piede sbagliato, c’è solo da prenderne atto. Relazioni ambigue? Con l’amato bene chiariamoci una volta per tutte sulla strada che ognuno dei due desidera percorrere. Un momento di riflessione per rivedere la scala di valori.

Oroscopo bilancia oggi martedì 29 aprile

Luna a spasso nel segno dei Gemelli tranquilla. Problemi e desideri, tutto converge sulla coppia, sul condividere interessi e aspirazioni con l’altro. Via libera a tutto quello che per noi è maggiormente importante: socialità, scambio, cultura, espressione artistica. Semaforo verde sul fronte delle cure per la bellezza.

Oroscopo scorpione oggi martedì 29 aprile

Che bella cosa che Venere sia ancora in Pesci! Apprezziamo e approfittiamo della tenerezza di cui ci fa dono per smussare gli spigoli nella relazione. Creatività e immaginazione: le risorse su cui contare per migliorare, modificare, aggiustare ogni situazione. Recuperiamo il centro, se sentiamo di aver girato in tondo.

Oroscopo sagittario oggi martedì 29 aprile

La complicità dei nostri amici, unita alla sensibilità accesa da Nettuno, rende questo martedì costruttivo e illuminante, specie per il cuore. Per mantenere l’equilibrio necessario e il compagno tenendo il piede in due scarpe, occorre essere dei provetti acrobati. Un’avventura maliziosa da trasformare in una bella amicizia.

Oroscopo capricorno oggi martedì 29 aprile

Ininfluente l’azione della Luna, se non per il fatto che dovremo presenziare a un impegno pubblico, durante il quale non ci sentiamo affatto a nostro agio. Fase piuttosto incisiva e corroborante per la professione, specialmente se lavoriamo alle dipendenze altrui. Moltiplicazione benefica delle energie. Attività sportiva.

Oroscopo acquario oggi martedì 29 aprile

Luna complice in trigono tra svaghi, cultura e viaggi. Sospinti da una delicata brezza, i nostri programmi procedono per il meglio e senza alcun intralcio. Aspirazioni e conferme sociali prendono quota: diplomazia e socievolezza, le nostre carte di imbarco. Il tempo dedicato all’esercizio fisico dà finalmente i suoi frutti.

Oroscopo pesci oggi martedì 29 aprile

Oggi la Luna passa in Gemelli. Ci mostrerà dove siamo arrivati finora e ci ricorderà che il vero traguardo da tagliare è essere sereni e in pace con noi stessi. Bene l’amore romantico e appassionato. Momento cruciale per prendere delle decisioni molto importanti. Forma buona. Respirare aria pulita, un tonico speciale.