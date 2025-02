Oroscopo di oggi martedì 25 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 25 febbraio, le stelle offrono un panorama variegato per i diversi segni zodiacali. Gli ariete sono pieni di idee e progetti, mentre i toro devono mantenere la calma di fronte a tensioni lavorative. I gemelli godono di serenità e apertura, e i cancro trovano soluzioni rapide. I leone affrontano cambiamenti, i vergine esplorano nuove opportunità professionali, e i bilancia archiviano vecchie vicende. Gli scorpione cercano equilibrio tra lavoro e famiglia, i sagittario si aprono a nuove esperienze, i capricorno vivono passioni intense, gli acquario si dedicano a progetti profondi, e i pesci godono di tranquillità e buoni risultati professionali.

Oroscopo ariete oggi martedì 25 febbraio

Fermento di idee e di progetti, da realizzare con l’appoggio degli amici di sempre o della dolce metà. Siamo dinamici però è il gruppo il vero motore, la nostra forza trainante. Nella coppia gira bene e dagli amici potremo apprendere la leggerezza: un’arte in cui sono maestri. Ogni cosa oggi sembra correre velocemente.

Oroscopo toro oggi martedì 25 febbraio

Non è il caso di tremare per un clima particolarmente teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori aspettative. Non permettiamo che i turbamenti emotivi possano interferire con la nostra naturale concretezza. Recuperiamo la carica di cui abbiamo bisogno con qualche ora di riposo.

Oroscopo gemelli oggi martedì 25 febbraio

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nella maniera migliore. Fiato sospeso per una faccenda che ci sta a cuore in modo particolare, soggetta a dei fattori imprevisti e imprevedibili. Nelle discussioni di principio niente colpi di testa.

Oroscopo cancro oggi martedì 25 febbraio

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi sarà più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consentirà un ottimo rendimento in tempi rapidi. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione. Concediamoci una pulizia del viso profonda e accurata.

Oroscopo leone oggi martedì 25 febbraio

Un cambiamento appena effettuato ci allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti ci facevano però sentire al sicuro. Discussioni accese sulle questioni a cui teniamo di più. Non perdiamo di vista gli affari e le finanze, rimaniamo concentrati. Il livello delle energie si mantiene ballerino.

Oroscopo vergine oggi martedì 25 febbraio

Marte e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esploriamo nuovi territori soprattutto nella sfera professionale. Azione immediata, eccezionale senso pratico, tempismo perfetto e tenacia per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Cambiamenti interessanti si prospettano nella carriera.

Oroscopo bilancia oggi martedì 25 febbraio

Congiunta a Plutone, la Luna illumina di luce nuova alcune vicende del recente passato. Oggi possiamo guardarle, accettarle e finalmente archiviarle. Amicizie da coltivare. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Terapie naturali per il riacutizzarsi di un vecchio malanno.

Oroscopo scorpione oggi martedì 25 febbraio

Grande protagonista e assillo il lavoro, le ambizioni personali che divergono dalle esigenze dei nostri cari. Spese costose per la casa e per la famiglia. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella domestica, ma riflettendoci non è impossibile, serve il giusto equilibrio. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.

Oroscopo sagittario oggi martedì 25 febbraio

La Luna in Acquario ci fornisce un buon biglietto per un viaggio. In treno, in aereo o in auto troveremo nuovi stimoli, nuove sollecitazioni. Inviti del tutto inaspettati, nuove conoscenze, un rapporto amichevole e disimpegnato che soddisfa il nostro bisogno di libertà. Un concerto da condividere con dei vecchi amici.

Oroscopo capricorno oggi martedì 25 febbraio

Incontri molto stimolanti, notti intriganti, la passione in questa fase ci infiamma. Nuovi intrighi piccanti si presentano anche in ambito lavorativo. Con il dovere siamo un po’ ai ferri corti: piuttosto confusi e demotivati. Cerchiamo nuovi stimoli. Occhio ai soldi! Chiariamo le divergenze di vedute con chi amiamo di più.

Oroscopo acquario oggi martedì 25 febbraio

La congiunzione con Plutone arricchisce di profondità la nostra Luna. Senza perdere in leggerezza, orientiamoci verso progetti e iniziative di spessore. Astrologia, occultismo, pratiche psicomagiche e tarocchi sono solo alcuni degli interessi da coltivare e conoscenze da sviluppare. Martedì introspettivo. Scopriremo molto su di noi.

Oroscopo pesci oggi martedì 25 febbraio

Atmosfera sostanzialmente serena e tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di relax e di buona, proficua compagnia. Sentimenti tenuti sotto chiave. Economia piuttosto instabile: evitiamo di fare passi falsi, consigliandoci, prima di agire, con una persona esperta. Buoni risultati professionali. Discrete le finanze.