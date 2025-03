Oroscopo di oggi martedì 25 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi la Luna transita nel segno dell'Acquario, portando con sé un'energia che favorisce i progetti di gruppo e l'apertura a nuove opportunità. Scopri come questa influenza si riflette sui diversi segni zodiacali, dalle sfide pratiche del Toro alla vitalità dei Gemelli, fino alla necessità di equilibrio del Cancro. Ogni segno affronta la giornata con un mix di sfide e possibilità, sotto il cielo amichevole dell'Acquario.

Oroscopo ariete oggi martedì 25 marzo

Il passaggio della Luna nel cielo amichevole dell’Acquario ci dà l’opportunità di sentirci centrati e disponibili. In primo piano i progetti di gruppo. Teniamo sempre conto delle innovazioni, sia quelle tecnologiche sia quelle relative a concetti ideali. Stiamo costantemente in movimento sia fisicamente sia mentalmente.

Oroscopo toro oggi martedì 25 marzo

Il rendimento in termini pratici sarà influenzato dalla Luna in Acquario quadrata al nostro segno. Occorre rivedere subito la tabella di marcia. La solidarietà degli amici o di chi amiamo è qualcosa che dobbiamo guadagnarci giorno dopo giorno, non pretendere e basta. I contatti con ambienti diversi ci procurano opportunità.

Oroscopo gemelli oggi martedì 25 marzo

Grazie al proficuo trigono lunare, vitalità e forza fisica ci offrono l’energia per rispondere alle provocazioni del tutto inattese degli amici che ci circondano. Qualche ora da passare dove e con chi preferiamo. Nel lavoro, puntiamo molto sul gioco di squadra. Alla guida di un’auto nuova, usiamo la massima prudenza.

Oroscopo cancro oggi martedì 25 marzo

Non è facile stabilire un equilibrio tra le mille cose da fare e la necessità di riposare. Il senso del dovere non ci lascia mai tranquilli... Di fronte a proposte che chiedono un eccesso di fatica, rispondiamo chiaramente di no: non è il momento giusto per poterle affrontare. Depuriamoci, seguiamo un’alimentazione sana.

Oroscopo leone oggi martedì 25 marzo

Atmosfera poco esaltante, con la Luna in questo momento così poco disponibile nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche rischiamo un... fiasco. L’emotività traballa, soprattutto per la testardaggine: quando ci incaponiamo, non c’è nulla da fare. Il corpo esige cure, ma tutto parte dalla psiche.

Oroscopo vergine oggi martedì 25 marzo

Abbiamo un grande potenziale, ce lo dicono spesso, il problema è che a volte siamo noi i primi a non crederci fino in fondo. Diamo spazio a idee e originalità. Occasioni d’oro sul fronte delle conquiste. Se sappiamo dove gettare l’amo, la pesca sarà molto divertente. Le spese per cultura e viaggi sono sempre le migliori.

Oroscopo bilancia oggi martedì 25 marzo

Il trigono della Luna in Acquario consiglia di non celare l’emozione che suscitano in noi certi ricordi: non c’è nulla di male a mostrarci sensibili. Ci serve qualcosa per distrarci e smettere di pensare a una certa persona, prima che diventi una vera e propria ossessione. Buone notizie in arrivo da un corrispondente lontano.

Oroscopo scorpione oggi martedì 25 marzo

Grande confusione nella sfera sentimentale, densi banchi di nebbia hanno ammantato la nostra storia e sembrano non volersi più dissolvere. Di occasioni di confronto ne abbiamo avute molte, ma quasi sempre si sono trasformate in discussioni senza alcuna soluzione. Proviamo a comunicare diversamente, senza aggressività.

Oroscopo sagittario oggi martedì 25 marzo

Soffriamo l’ansia dovuta al confronto con gli altri, ma a ben guardare non abbiamo nulla da temere. Ridimensioniamo le angosce e sorridiamo al futuro. L’incertezza è parte della vita, non sempre si può agire d’impulso. Riflettiamo e facciamoci un’idea chiara. Ritmo favorevole per chi è molto impegnato con lo studio.

Oroscopo capricorno oggi martedì 25 marzo

Il cambiamento è sempre da incoraggiare, perché porta con sé dinamismo e scaccia la ripetitività del quotidiano. A ogni modo, ci vuole attenzione e cautela. È naturale che, perseverando su questa linea, qualcuno avrebbe preteso da noi più collaborazione in casa. I conflitti interiori portano a chiuderci in noi stessi.

Oroscopo acquario oggi martedì 25 marzo

Il magnifico clima odierno ci regala la collaborazione e la leggerezza di cui abbiamo bisogno. Possiamo riscoprire quanto è piacevole condividere un progetto con gli amici. L’animo è aperto al contatto. Se non fossimo impegnati, potremmo cadere vittime di un colpo di fulmine. Prepariamoci al cambio di stagione con integratori.

Oroscopo pesci oggi martedì 25 marzo

Lo spirito combattivo emerge con forza, quando qualcuno prova a toccare ciò che è nostro e che ci siamo pienamente guadagnati, con il sudore della fronte. Con una vecchia conoscenza rinasce l’intesa di una volta, come se il tempo non fosse davvero mai passato. Se le finanze scricchiolano, evitiamo di esporci in questo momento.