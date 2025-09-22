Oroscopo di oggi martedì 23 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 23 settembre, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete che deve prendersi una pausa per ritrovare energia, al Toro che esplora la propria interiorità, fino ai Pesci che riflettono su questioni personali, ogni segno trova il suo consiglio astrologico. Le previsioni includono consigli su amore, lavoro e benessere, offrendo spunti per affrontare la giornata con consapevolezza e serenità.

Oroscopo ariete oggi martedì 23 settembre

Prendiamoci una piccola pausa, se ci sentiamo sopraffatti dai troppi compiti da svolgere. Le opposizioni del Sole e della Luna ci rendono scarichi e poco motivati. La collaborazione in famiglia allevia la stanchezza: un peso è più leggero, se suddiviso fra i suoi membri. Sfruttiamo queste giornate miti per stare all’aperto.

Oroscopo toro oggi martedì 23 settembre

Dedichiamoci all’esplorazione della sfera interiore: viaggi dello spirito, vissuti o sognati, ci trasportano in una dimensione ultraterrena. La passione fa da collante nella coppia e i progetti si definiscono a poco a poco tenendo sempre conto delle reciproche esigenze. Con un taglio sbarazzino, catturiamo gli sguardi.

Oroscopo gemelli oggi martedì 23 settembre

Abbiamo le qualità indispensabili per puntare a un avanzamento di carriera. La Luna in Bilancia fa sì che i nostri meriti vengano riconosciuti da chi ci circonda. In ambito sentimentale finalmente mostriamo la bellezza interiore, riservata soltanto agli intenditori. Le attività sociali ci regalano preziosi momenti tutti da vivere.

Oroscopo cancro oggi martedì 23 settembre

La Luna si mette di traverso, in combutta con Giove. Qualche piccolo conflitto in famiglia, dove seminiamo pace, ma non raccogliamo collaborazione. Tocchiamo con mano il potere della gentilezza: un semplice sorriso ci riporta in un attimo in armonia con la persona amata. La vita offre continue opportunità di miglioramento.

Oroscopo leone oggi martedì 23 settembre

Oggi c’è più di un motivo per brindare. La Luna in sestile ci preannuncia un martedì completamente consacrato all’amicizia e alla serenità familiare. I nostri simpatici amici pelosi sono esuberanti più che mai e necessitano di fare una bella corsetta in ampi spazi aperti. Voglia di nuovi acquisti, recupero della creatività.

Oroscopo vergine oggi martedì 23 settembre

Se abbiamo trascurato i nostri affetti a causa dei troppi impegni di lavoro, escogitiamo il modo giusto per passare del tempo con loro, ristabilendo le nostre priorità. Assumiamoci la responsabilità di agire con coraggio, di fronte a un’ingiustizia che ci appare evidente. Meditiamo di rinnovare un guardaroba antiquato.

Oroscopo bilancia oggi martedì 23 settembre

La Luna congiunta insinua in noi la voglia di protagonismo, di attenzioni da parte degli altri, di spendere e spandere come se non ci fosse un domani. Occorre moderazione! Nonostante Giove e Nettuno, le ore scorrono via placide, come un fiume che è ormai in prossimità della foce. Massaggi orientali che sprigionano sensualità.

Oroscopo scorpione oggi martedì 23 settembre

Gli scambi di opinioni sul lavoro sono mediati da combinazioni fortunate e da colleghi molto disponibili e aperti al dialogo. Dedichiamoci ad attività capaci di rilassarci. Se stiamo attraversando momenti di burrasca con l’anima gemella, è perché forse pretendiamo troppo. Facciamo un bel respiro, con l’aria entra l’amore.

Oroscopo sagittario oggi martedì 23 settembre

Buone nuove in arrivo dall’ufficio stampa celeste: possiamo contare sulla Luna in Bilancia per una combinazione di energie, positività e intraprendenza. Periodo denso di mansioni e appuntamenti importanti, ma anche di piccole battaglie dalle quali uscire sempre vittoriosi. Accettiamo un invito romantico molto gradito.

Oroscopo capricorno oggi martedì 23 settembre

Fase decisamente al ribasso, che dobbiamo affrontare con piglio deciso e combattivo. Eventuali dissapori professionali vanno gestiti con fermezza e senza disperarci. In coppia ritroviamo l’intesa passionale, ma servirebbe ancora un po’ più di fiducia per salire di livello. Ostacoli superabili, c’è luce in fondo al tunnel.

Oroscopo acquario oggi martedì 23 settembre

Dal trigono della Luna ci arrivano molteplici segnali positivi di distensione. Un breve viaggio dilata i nostri orizzonti, alimentando ideali e progetti. Proviamo a recuperare un rapporto di amicizia, arrugginito dal tempo, con una telefonata fatta con il cuore. Con una sorpresa completamente inattesa, rendiamo felice l’amato.

Oroscopo pesci oggi martedì 23 settembre

Giornata poco fluida: riflettiamo su faccende personali, rinunciando a una bella serata in compagnia. Parlarne con gli amici può aprirci la mente. Il dovere non si ferma e ci segue anche a casa. La miglior consolazione è il caldo abbraccio rassicurante di chi ci ama e ci appoggia sempre. Programmiamo un controllo generale di salute.