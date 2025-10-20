Oroscopo di oggi martedì 21 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 21 ottobre, gli astri offrono un quadro variegato per i diversi segni zodiacali. L'ariete affronta con determinazione le sfide lavorative e amorose, mentre il toro vede una ripresa economica. I gemelli trovano ispirazione creativa grazie al Sole in Bilancia, e il cancro potrebbe ottenere un rinnovo contrattuale vantaggioso. Il leone riscopre vecchie amicizie e la vergine si concede un regalo personale. Bilancia e scorpione esplorano nuove intese, mentre il sagittario cerca novità stimolanti. Il capricorno affronta una giornata intensa, l'acquario si apre emotivamente e i pesci godono di un periodo produttivo.

Oroscopo ariete oggi martedì 21 ottobre

Risoluti e motivati, affrontiamo con grinta le sfide odierne, tanto da chiarire una questione lavorativa che ci creava non poco disagio. In amore siamo tanto convincenti da superare una scomoda discussione, uscendone vincenti, o quasi! Il cibo troppo condito non è gradito allo stomaco, meglio pietanze più semplici.

Oroscopo toro oggi martedì 21 ottobre

La stagione autunnale comporta una revisione totale nella vita professionale e in quella personale, ma tutto è più facile di quanto avevamo previsto. Mantenendo una certa misura nelle reazioni, riusciamo a gestire adeguatamente una banale incomprensione. Vediamo la fine di una difficoltà economica, è tempo di ripresa.

Oroscopo gemelli oggi martedì 21 ottobre

Il Sole in Bilancia favorisce la creatività e promuove l’impulso a metterci in movimento. In questo modo è più facile che i sogni si realizzino. Il cuore di chi è libero passeggia fra un’avventura e l’altra, ma dentro di noi cerchiamo il vero amore che duri una vita intera. L’impegno a tutto campo ripaga in consensi ed elogi.

Oroscopo cancro oggi martedì 21 ottobre

Un contratto in scadenza a breve potrebbe essere rinnovato e con condizioni migliori di quelle precedenti, basta essere onesti e dare voce alle nostre aspettative. Con la Luna in Bilancia quadrata al nostro Giove, preserviamo l’equilibrio fra indipendenza e dipendenza. In serata, apprezziamo calore e conforto in casa.

Oroscopo leone oggi martedì 21 ottobre

Riprendiamo contatti con vecchie amicizie, il legame del passato non si è sciolto ed è possibile condividere esperienze e nuove idee per il prossimo futuro. Siamo forti, combattivi e decisamente pronti a rompere il ghiaccio di una situazione da tempo taciuta. Sproniamo l’attività fisica, che sia palestra o aria aperta.

Oroscopo vergine oggi martedì 21 ottobre

Se ci accorgiamo di avere messo in programma per oggi troppi impegni, proviamo a ignorare, per una volta, il nostro ferreo senso del dovere. Combattuti fra spendere e risparmiare, decidiamo di lasciare andare le rigidità e ci facciamo un regalo. Chi ci accusa di egoismo deve rivedere la sua posizione nei nostri confronti.

Oroscopo bilancia oggi martedì 21 ottobre

L’intesa con chi amiamo risulta a ottimi livelli, e per chi è libero da legami affettivi, il fascino e il potere accattivante offrono novità interessanti tutte da esplorare. Con un Gemelli o un Acquario, è possibile avere una buona intesa lavorativa o sviluppare un progetto. Se il fisico è tonico, continuiamo su questa strada.

Oroscopo scorpione oggi martedì 21 ottobre

A volte, per mettere troppa carne al fuoco, rischiamo di non avere tutto sotto controllo come dovremmo e di dimenticare cose importanti. La professione e il denaro ci impegnano molto e prendono gran parte del nostro tempo, la famiglia chiede più condivisione e attenzione. Ombrosi e misteriosi, attiriamo persone speciali.

Oroscopo sagittario oggi martedì 21 ottobre

Sempre in cerca di novità interessanti e movimento, troviamo la maniera di rendere questo martedì speciale e ricco di spunti e idee per il futuro che ci attende. Una contrarietà di coppia ci porta, per diplomazia, a mandare giù il boccone amaro dell’ingiustizia. Il nostro punto debole sono le gambe, prestiamo maggiore attenzione!

Oroscopo capricorno oggi martedì 21 ottobre

Si preannuncia una giornata frizzante ma piuttosto faticosa, niente di particolare per noi che amiamo essere sempre attivi e pronti ad affrontare nuove cause. La Luna nuova in Bilancia ci suggerisce un ottimo compromesso fra le esigenze dell’attività e quelle personali. Serata di riposo, ma con uno strappo alla regola.

Oroscopo acquario oggi martedì 21 ottobre

Gli astri ci spingono a mostrare senza remore anche la parte più fragile di noi stessi, rinunciando a essere disponibili e sorridenti quando in realtà non lo siamo affatto. Se abbiamo sogni e desideri che al momento ci sembrano irraggiungibili, parliamone con una persona di fiducia. Svolgiamo i controlli medici con regolarità.

Oroscopo pesci oggi martedì 21 ottobre

Qualche cosa che sembrava bloccata si muove positivamente, il nostro cielo garantisce un periodo particolarmente fertile e produttivo. I creativi riscuotono ampi consensi. La maggioranza dei pianeti è dalla nostra parte, questo facilita i legami d’amore vecchi e nuovi. La cura di mente e corpo è utile contro l’ansia.