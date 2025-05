Oroscopo di oggi martedì 20 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 20 maggio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato su come le stelle influenzano la nostra giornata. Ogni segno zodiacale, dall'ariete ai pesci, affronta sfide e opportunità uniche. La Luna in sestile rende l'ariete particolarmente affettuoso, mentre il toro deve affrontare tensioni amorose. I gemelli godono di un clima sereno, mentre il cancro si sente energico e responsabile. Il leone deve gestire contrattempi, la vergine affronta detrattori, e la bilancia cerca soluzioni pratiche. Scorpione e sagittario lavorano sodo, il capricorno ascolta consigli saggi, l'acquario gestisce tensioni e i pesci ricevono apprezzamenti professionali.

Oroscopo ariete oggi martedì 20 maggio

Ci alziamo con la Luna in sestile che rende la persona amata particolarmente espansiva e affettuosa. Giocando bene la partita, potremmo strapparle qualche promessa. Grandi pulizie in casa, un giro per negozi di moda per nutrire il nostro lato vanitoso, e meditazione serale. Alimenti sani, genuini e possibilmente biologici.

Oroscopo toro oggi martedì 20 maggio

Luna in quadratura, è naturale che non siamo in vena. Se poi aggiungiamo una lite amorosa, si capisce perché almeno in mattinata ci sentiamo stonati. L’immaginazione prende il potere, alimentando i sospetti sulla fedeltà dell’amato. Alto rischio di fratture. La fiducia reciproca è il segreto di una squadra vincente e un rapporto sereno.

Oroscopo gemelli oggi martedì 20 maggio

Impegnati ma sereni, ci godiamo il clima disteso in famiglia e con gli amici più cari. Fra piacevoli chiacchierate, il tempo trascorre velocemente in un clima disteso. L’amore è una cosa magnifica, ma oggi serve un’idea brillante per evitare che si areni in spiagge deserte. Facciamo ciò che ci piace, senza paura dei giudizi altrui.

Oroscopo cancro oggi martedì 20 maggio

Martedì decisamente intenso. Il senso di responsabilità batte la fiacca dieci a zero: al suono della sveglia, siamo pronti a lasciare i sogni ben riparati sotto le coperte. Sensazione di totale benessere: corpo e mente viaggiano all’unisono, apprezzando quello che la vita ci regala. L’entusiasmo che ci accende trova adeguati riscontri.

Oroscopo leone oggi martedì 20 maggio

La Luna in opposizione minaccia contrattempi che scombinano completamente i programmi odierni. Stiamo calmi per cercare di distendere l’atmosfera, litigare non serve. Clima domestico raffreddato da rovesci improvvisi. Cose che capitano, la perfezione non è di questo mondo. La pancia brontola, un po’ di digiuno non guasterebbe.

Oroscopo vergine oggi martedì 20 maggio

Giornata senza appoggi, e dal pomeriggio con qualche fastidioso detrattore, ma tutta da inventare: sta a noi spingere nella direzione più congeniale. Occorre una logica stringente per chiudere una trattativa molto impegnativa con un interlocutore che è proprio un osso duro. Doni, spostamenti piacevoli, dichiarazioni d’amicizia.

Oroscopo bilancia oggi martedì 20 maggio

Disaccordi nella nostra compagnia sui programmi per la serata? Puntando sul senso pratico, possiamo mediare e trovare soluzioni condivise da tutti. L’amore oggi è piuttosto taciturno, ma l’amico a quattro zampe, compagno fedele, ci accoglie scodinzolante come sempre. Un ritmo tranquillo è sempre una panacea per il fisico.

Oroscopo scorpione oggi martedì 20 maggio

La Luna in Acquario ci tiene inchiodati al lavoro, alle prese al mattino con grane da risolvere. L’unica consolazione è che l’impegno sarà ben remunerato. Fondamentale, nei rapporti con gli altri, è conservarci chiari, limpidi, autentici e soprattutto sinceri. Olio essenziale di menta per benefici ed efficaci massaggi all’addome.

Oroscopo sagittario oggi martedì 20 maggio

L’impulso costruttivo del sestile lunare sgombra il campo da eventuali voli di fantasia, rimettendo in questo modo il pragmatismo al primo posto. Se l’isolamento non è dettato dal bisogno di riflettere, evitiamo di lasciare fuori dalla porta chi ci vuole bene. Stress per i troppi impegni a cui far fronte. Trattiamoci con i guanti.

Oroscopo capricorno oggi martedì 20 maggio

Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non sono del tutto a nostro favore. Seguiamo le indicazioni che la vita quotidianamente ci offre. Recuperiamo la saggezza ascoltando soprattutto i consigli di chi conosciamo e stimiamo da tanto tempo: ci indirizzerà per il meglio. Passatempi che coniugano senso artistico e manualità.

Oroscopo acquario oggi martedì 20 maggio

Tensioni in vista, in casa e nell’attività: la Luna nel segno smorza i piccoli malintesi, ma la quadratura del Sole in Toro chiede più diplomazia nei rapporti con gli altri. Cercasi metodo, ordine e senso pratico: il caos ci investe in pieno e ci spinge a scelte piuttosto avventate. Assecondare una lieve pigrizia giova al nostro benessere.

Oroscopo pesci oggi martedì 20 maggio

Dal punto di vista lavorativo, pomeriggio pieno e soddisfacente sotto il profilo della professionalità, che ci vale l’apprezzamento da parte di tutti i colleghi. Abbiamo l’opportunità di chiarire una questione in ambito amoroso o familiare: non perdiamola per orgoglio. Un consiglio elargito da un amico si rivela azzeccato.