Oroscopo di oggi martedì 2 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Le stelle di oggi, martedì 2 settembre, offrono un quadro variegato per i diversi segni zodiacali. Mentre l'Ariete potrebbe affrontare sfide nella sfera sentimentale, il Toro trova rassicurazioni nei legami familiari. I Gemelli ricevono buone notizie economiche e il Cancro cerca di alleviare l'inquietudine con i passatempi. Il Leone è pronto a proporre nuovi progetti lavorativi, mentre la Vergine punta sulla responsabilità per superare le difficoltà. Ogni segno ha il suo percorso unico da seguire sotto il cielo di oggi.

Oroscopo ariete oggi martedì 2 settembre

La Luna in quadrato a Nettuno nel nostro cielo può portarci a compiere dei passi indietro, che potrebbero far vacillare una ritrovata armonia di coppia. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti, a noi non resta che cogliere la palla al balzo. In bilico fra il desiderio di stabilità e il timore di legarci.

Oroscopo toro oggi martedì 2 settembre

Luna in trigono, che ci offre rassicurazioni nei rapporti con i nostri cari. Le risposte evasive degli altri ci spingono a cercare un dialogo. L’amore oggi passa in primo piano rispetto a tutto il resto. Prendiamoci una breve pausa dagli impegni per dei momenti di intimità. Proposte costruttive di largo respiro per il futuro.

Oroscopo gemelli oggi martedì 2 settembre

Anche se per noi il denaro ha un valore relativo, può farci piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. L’aiuto di amici sinceri ci consente di escogitare strategie studite nei minimi dettagli per volgere le situazioni a nostro vantaggio. Clima tranquillo, forse persino troppo per noi.

Oroscopo cancro oggi martedì 2 settembre

L’opposizione della Luna al nostro segno genera un profondo senso d’inquietudine, che tentiamo di alleviare dedicandoci ai nostri passatempi preferiti. All’occasione, abbiamo dimostrato di saperci muovere piuttosto agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata. Il fascino innato ci guida nella cura dell’aspetto fisico.

Oroscopo leone oggi martedì 2 settembre

Giornata ideale per proporre nuovi progetti in ambito lavorativo. Consapevoli di essere capaci, pretendiamo ciò che ci spetta con fermezza e determinazione. Perfetto amalgama fra concretezza e guizzo creativo. Certezze riacquistate senza cadere nell’abitudine. Conferme e proposte inattese e interessanti nel rapporto a due.

Oroscopo vergine oggi martedì 2 settembre

Il senso di responsabilità che avvertiamo è la carta vincente da giocare per superare eventuali difficoltà odierne. Mercurio entra nel nostro segno e ci rende efficienti. L’affiatamento nella coppia mostra i segni del tempo? La fantasia per ravvivarla sicuramente non ci manca. Pietra consigliata, l’ematite. Rinforza il tono vitale.

Oroscopo bilancia oggi martedì 2 settembre

La Luna in Capricorno toglie ambizione alla nostra impostazione mentale, affievolendo lo slancio per fare il salto di qualità che desideriamo da molto tempo. Abbiamo ottima inventiva, inseguiamo così nuovi percorsi, se quelli già battuti si dovessero rivelare vicoli ciechi. Cercasi controfigura per un evento mondano.

Oroscopo scorpione oggi martedì 2 settembre

Agiamo con una certa scioltezza e con il piacere di fare programmi e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l’impazienza di raccogliere appena possibile quanto seminato. L’intesa si costruisce attraverso la complicità e la condivisione, ma oggi ricerchiamo la solitudine. Colpi di scena e cambi di programma a favore.

Oroscopo sagittario oggi martedì 2 settembre

Possiamo superare le incomprensioni con i familiari, prendere decisioni obiettive, sbrogliare matasse ingarbugliate e goderci il meritato riposo. La stima del capo è interamente rivolta a noi. Approfittiamo di questo momento per chiedere un aumento. Non sbandieriamo ai quattro venti i nostri piani per il prossimo futuro.

Oroscopo capricorno oggi martedì 2 settembre

La necessità di adattarci a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire un grosso problema per noi, a maggior ragione con il cielo odierno. Un investimento oculato sta finalmente dando i suoi frutti, è opportuno raccoglierli e reinvestirli in una nuova avventura. La spinta realizzatrice attiva le migliori energie.

Oroscopo acquario oggi martedì 2 settembre

Le circostanze incoraggiano slanci sentimentali verso chi ci fa battere il cuore. Dedichiamo un po’ del nostro tempo prezioso alla persona amata. Idee fresche e innovative poste a sostegno di un’impresa sbloccano una situazione lavorativa stagnante da ormai troppo tempo. Accordiamo la nostra linea di azione su quella altrui.

Oroscopo pesci oggi martedì 2 settembre

Teniamo a bada l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare a carte quarantotto un progetto importante. Per trovare appagamento ed equilibrio, facciamo delle scelte precise: l’esitazione ci tiene in bilico e ci destabilizza. Fruttuosi e dilettevoli incontri con gli amici più cari.