Oroscopo di oggi martedì 19 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, martedì 19 agosto, offre uno sguardo dettagliato su come ogni segno zodiacale può affrontare la giornata. Gli Ariete possono contare sull'aiuto degli amici per superare ferite affettive, mentre i Toro dovrebbero seguire il loro sesto senso nel lavoro. I Gemelli sono invitati a consolidare le loro basi, e i Cancro devono moderare le loro reazioni emotive. I Leone possono fare affidamento su intuizioni preziose, e i Vergine trovano supporto nel loro senso pratico. La Bilancia deve evitare polemiche, mentre lo Scorpione trova soddisfazione interiore. Il Sagittario è sostenuto dall'ottimismo, il Capricorno deve accettare critiche costruttive, l'Acquario deve affrontare inconvenienti pratici, e i Pesci sono favoriti dalla positività della Luna.

Oroscopo ariete oggi martedì 19 agosto

Una ferita affettiva brucia ancora, ma la disponibilità degli amici aiuta a superarla al meglio possibile. Coltiviamo la fiducia e viviamo con pienezza il nostro presente. Esiste un rimedio infallibile per alleggerire l’atmosfera, senza fuggire dalle responsabilità: l’ironia. Diamo il giusto peso alle richieste del corpo.

Oroscopo toro oggi martedì 19 agosto

Facciamoci guidare dal nostro sesto senso, per capire se nel lavoro è il momento di agire, o al contrario è tempo di restare in osservazione. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, l’empatia, la capacità di ascolto nei confronti di chi ci circonda. Facciamone buon uso. Ci sentiamo fiacchi e spossati. Prendiamocela comoda.

Oroscopo gemelli oggi martedì 19 agosto

Non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative sicure e concrete, per consolidare ciò che abbiamo in mano. Possibili piccoli guai legati alla nostra quotidianità: studiamo nuove strategie d’azione, senza perdere la calma. Risparmio energetico, senza scivolare nella pigrizia.

Oroscopo cancro oggi martedì 19 agosto

La Luna e Marte ci impediscono di trattenere l’impulso a giudicare tutto e tutti. Controllare l’emotività può essere un’impresa titanica da dover gestire. Ce la faremo! Uno scossone fa vacillare l’equilibrio familiare? Non facciamoci prendere dall’ansia, moderiamo le reazioni. Variamo il regime alimentare o mangiamo leggero.

Oroscopo leone oggi martedì 19 agosto

Nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, contiamo oggi su intuizioni preziose, per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un amico siamo costretti a fare un piccolo passo indietro, ma è una decisione saggia e lungimirante. Buona giornata per sostenere esami importanti o concorsi.

Oroscopo vergine oggi martedì 19 agosto

Senso pratico e serenità interiore ci sostengono in tutto e per tutto, qualora dovessimo affrontare cambiamenti importanti nell’ambito familiare o professionale. L’idea di unirci agli altri ci stuzzica non poco: quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze. Un progetto che ci sta a cuore ha possibilità di successo.

Oroscopo bilancia oggi martedì 19 agosto

La Luna ostile, rinfocolata da Marte, rischia di mandarci al tappeto al primo round. Corriamo ai ripari, non cediamo alla tentazione di polemizzare. Delle lievi incomprensioni nella nostra relazione ci costringono a guardarci dentro. È giunta l’ora di scegliere. Mal d’amore, umore sottotono, fastidio alle articolazioni.

Oroscopo scorpione oggi martedì 19 agosto

Un bel trigono d’Acqua della Luna a nostro favore. Complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone senza lasciare strascichi. Emozioni forti e tenere coccole. Martedì all’insegna delle soddisfazioni e dell’appagamento interiore. In primo piano carriera e finanze. Solidi come rocce. Ottima la salute della mente.

Oroscopo sagittario oggi martedì 19 agosto

Atmosfera positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità di riuscita. Prendiamo in seria considerazione le problematiche dettate dalla gestione delle risorse economiche comuni. Teniamo sempre a mente il detto: “Patti chiari, amicizia lunga”.

Oroscopo capricorno oggi martedì 19 agosto

Cerchiamo di essere meno suscettibili e di non prendere per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettiamo di buon grado i buoni consigli. Piccoli contrattempi per eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Siamo più coinvolgenti del solito nei sentimenti. Per facilitare la digestione, mangiamo senza fretta.

Oroscopo acquario oggi martedì 19 agosto

Qualche piccolo inconveniente pratico rende tutto molto più faticoso del solito, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per avere il successo a cui aspiriamo. Teniamo duro, se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la nostra parola d’ordine. Non trascuriamo il suggerimento prezioso delle intuizioni.

Oroscopo pesci oggi martedì 19 agosto

Se dobbiamo riprendere a lavorare, riteniamoci fortunati. Il rientro è ammorbidito dal passaggio della Luna in Cancro e dalla positività che ci infonde. Gestiti con buonsenso, gli affari si indirizzano senza alcuna difficoltà nella direzione giusta. Risultati confortanti negli studi. L’istinto ci sostiene pure nelle faccende più spinose.