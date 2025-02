Oroscopo di oggi martedì 18 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, martedì 18 febbraio, per il segno dell'ariete mette in luce l'importanza di prestare attenzione alle finanze. Le congiunture astrali consigliano di agire con trasparenza, specialmente se si gestisce una cassa comune. Gli investimenti potrebbero essere soggetti alle fluttuazioni dei mercati azionari e potrebbero verificarsi spese inaspettate legate a eredità o lasciti. È un momento in cui la prudenza finanziaria è essenziale per evitare sorprese.

Oroscopo ariete oggi martedì 18 febbraio

Le congiunture odierne consigliano di prestare particolare attenzione riguardo alle finanze. Soprattutto se gestiamo una cassa comune, agiamo con la massima trasparenza. Investimenti soggetti agli alti e bassi dei mercati azionari. Spese inaspettate legate a eredità o lasciti. Pronto soccorso per gengive arrossate? Pomata all’aloe.

Oroscopo toro oggi martedì 18 febbraio

L’aspetto più severo è la quadratura di Plutone, mitigata però da Mercurio. L’effetto potrebbe essere qualche scaramuccia familiare per una vecchia questione. Trattative con un interlocutore che ci confonde e ci fa smarrire il filo del discorso. Discussioni con i soci. Il colore azzurro controlla le tentazioni golose.

Oroscopo gemelli oggi martedì 18 febbraio

Un ritiro momentaneo dalla scena, per analizzare con calma e pazienza la situazione attuale, ci consentirà di affinare le strategie e di valutare con attenzione i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desideriamo. Nascono nuove affinità elettive, confidiamoci.

Oroscopo cancro oggi martedì 18 febbraio

La Luna amica oggi ci restituisce le certezze di cui abbiamo bisogno, vigila sui nostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del nostro carattere. In virtù del buonumore, affrontiamo gli impegni con leggerezza e massima positività. Chiarimenti nella coppia. La forma è discontinua, muoviamoci di conseguenza.

Oroscopo leone oggi martedì 18 febbraio

Malumore in vista! Nella coppia e con gli amici ci impuntiamo su posizioni discutibili. Conviene parlare e agire, solo se strettamente necessario. Una crisi amorosa può essere superata con facilità, purché siamo più tolleranti nei confronti di noi stessi e dell’altro. Occhio alla gola, particolarmente vulnerabile in questo momento.

Oroscopo vergine oggi martedì 18 febbraio

Possiamo dormire sonni tranquilli tra due guanciali, la serenità è garantita. È il momento giusto per goderci in pieno il calore e l’affetto delle persone che ci sono più care. La carriera riceve stimoli positivi. Doni, dimostrazioni concrete d’amore da parte della dolce metà. Un viaggetto in compagnia fuori programma.

Oroscopo bilancia oggi martedì 18 febbraio

Giornata poco brillante per la vita sentimentale, dubbi e gelosie riguardanti fatti del passato ci tolgono il sonno e, in parte, anche la serenità. Andiamo a fondo. I cambiamenti interiori non passano di certo inosservati, ma non contiamo sull’appoggio incondizionato. Un pizzico di nostalgia, strada facendo, svanirà.

Oroscopo scorpione oggi martedì 18 febbraio

Disarmonica a Plutone, la Luna nel nostro segno ci mette a rischio di incidenti diplomatici e di deviazioni dalla “retta via” per il gusto della trasgressione. Nel lavoro siamo determinati e aperti alla cooperazione: portiamo questo stesso spirito anche in famiglia! Momento favorevole per sottoporci a dei controlli preventivi.

Oroscopo sagittario oggi martedì 18 febbraio

Sul piano del rendimento, è un martedì produttivo. Nei compiti giornalieri, pratici ed efficienti, daremo una bella sfoltita agli impegni in agenda. Circostanze allettanti in campo sociale, allacceremo relazioni intriganti. Nuove prospettive professionali da vagliare con cura. Un’entrata di denaro inaspettata. Che bellezza!

Oroscopo capricorno oggi martedì 18 febbraio

I punti fermi oggi ce li offre la Luna. Cerchiamo di frequentare gente, diamo spazio a nuovi incontri e soprattutto sorridiamo fiduciosi al futuro che ci attende. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative azzeccate in campo finanziario, acquisti sfiziosi per la casa. Una cena con gli amici a base di ricette “tradizionali”.

Oroscopo acquario oggi martedì 18 febbraio

La quotidianità ci annoia, la mancanza di spazio ci soffoca e nonostante siamo in ritardo sulle scadenze, ci trastulliamo senza concludere niente. Fraintendimenti e dissapori familiari forse dipendono dalla nostra difficoltà a esprimere cosa c’è che non va. Attenti a ciò che mangiamo, specie se soffriamo di intolleranze.

Oroscopo pesci oggi martedì 18 febbraio

A molti tra di noi che appartengono alla schiera dei precari, si aprono spiragli, arrivano notizie positive e confortanti. Contratti e collaborazioni confermati. Perfetta sarà l’intesa amorosa, vivace la vita sociale. Dialogo a due e chiacchierate piuttosto costruttive. Concluderemo buoni affari. Guadagni inaspettati.