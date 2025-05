Oroscopo di oggi martedì 13 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Il 13 maggio porta con sé influenze planetarie che variano per ogni segno zodiacale. La Luna in Sagittario gioca un ruolo chiave, offrendo sorprese e nuove prospettive. Gli Ariete godranno di una giornata serena, mentre i Toro troveranno conforto nei legami di coppia. I Gemelli potrebbero affrontare ostacoli nella carriera, ma i Cancro avranno l'audacia necessaria per nuove conquiste. Scopri come queste energie cosmiche influenzeranno amore, lavoro e benessere per ogni segno.

Oroscopo ariete oggi martedì 13 maggio

La giornata scorre via serena e senza intoppi, con la Luna in trigono a Nettuno nel segno. L’ampia libertà d’azione ci favorisce con i collaboratori e con le persone care. L’intervento tempestivo di un familiare ci aiuta a riprendere subito in mano il controllo della situazione. Risentiamo certi amici che non vediamo da tempo.

Oroscopo toro oggi martedì 13 maggio

Un affiatato e consolidato rapporto di coppia è la panacea per l’umore, soprattutto quando, come oggi, abbiamo bisogno di evadere dalla quotidianità. L’ambiente sociale ci favorisce negli incontri e ci guida alla vittoria in un’eventuale sfida professionale che ci troviamo ad affrontare. Ginnastica, nuoto e corsa sponsorizzate dagli astri.

Oroscopo gemelli oggi martedì 13 maggio

Nella scalata al successo siamo ostacolati dall’opposizione della Luna in Sagittario. Privi di energie, facciamo fatica a imporre la nostra visione nell’attività. Attenzione a non mettere tanta carne al fuoco per trovarci poi in affanno nel gestire le varie incombenze di tutti i giorni. Un amore nato per gioco potrebbe sfuggirci di mano.

Oroscopo cancro oggi martedì 13 maggio

Molto disinvolti e intraprendenti, possediamo tutta l’audacia necessaria per tentare nuove conquiste e per nutrire con entusiasmo l’intesa a due. Manteniamo l’attenzione concentrata sugli obiettivi che ci siamo prefissati, senza prestare ascolto a chi cerca di confonderci. Rimandiamo, se possibile, i noiosi viaggi di lavoro.

Oroscopo leone oggi martedì 13 maggio

Le geometrie planetarie della giornata sono molto positive per la famiglia, che sta vivendo un momento particolarmente sereno e felice. Novità e cambi di scena. Grazie a nuovi incontri riceviamo eccellenti promesse sentimentali. La Luna in Sagittario ci riserva sorprese. Abbiamo in mano le carte giuste per essere vincenti.

Oroscopo vergine oggi martedì 13 maggio

La quadratura lunare ci rende di pessimo umore. Rimandiamo le questioni economiche in sospeso ad un secondo momento, in attesa dell’arrivo di stelle più compiacenti. Con la forza che nasce dalla sicurezza in noi stessi, coinvolgiamo gli amici in un’iniziativa che ci sta a cuore. Una telefonata inaspettata può confonderci le idee.

Oroscopo bilancia oggi martedì 13 maggio

Martedì riposante con la Luna in Sagittario: affrontiamo egregiamente gli impegni professionali che abbiamo in agenda per oggi riuscendo a ritagliarci del tempo tutto per noi. Il disaccordo con chi amiamo ci causa difficoltà nell’organizzazione delle vacanze o di un viaggio. Avviamo tranquillamente collaborazioni professionali.

Oroscopo scorpione oggi martedì 13 maggio

Oggi lottiamo con l’ansia di cambiamento. Non ascoltiamo le sirene delle facili conquiste, che potrebbero farci imboccare strade sbagliate. Le circostanze ci irritano, ma lo scambio con i colleghi è molto stimolante e proficuo. Nuove conoscenze interessanti. Facciamo affidamento su ordine e organizzazione prima di tutto.

Oroscopo sagittario oggi martedì 13 maggio

Canalizziamo i nostri sforzi verso un’unica meta e procediamo con grande calma, per evitare così dispersioni, aggirando prontamente gli ostacoli che ci si presentano. Ogni tanto ricordiamoci di non essere soli, provando a prendere in considerazione anche le opinioni altrui. Lavorando in gruppo, non diamo peso a questioni irrilevanti.

Oroscopo capricorno oggi martedì 13 maggio

Ritardi e cambi di programma ci disturbano creando tensioni sul lavoro. Mettiamo la giusta determinazione per superare brillantemente gli imprevisti di questa giornata. Fra ingenuità e diffidenza, troviamo il giusto equilibrio. Risarcimento legale in arrivo per un torto subito. Regaliamoci un massaggio tonificante alle gambe.

Oroscopo acquario oggi martedì 13 maggio

Fase proficua per la carriera, grazie all’appoggio lunare e di Giove. Affrontiamo gli impegni che ci attendono con molta fiducia nelle nostre possibilità. Il sestile della Luna a Plutone risveglia in noi sentimenti ed emozioni profonde, e una spiccata emotività. L’originalità fa di noi delle persone speciali agli occhi degli altri.

Oroscopo pesci oggi martedì 13 maggio

Al risveglio, a causa della quadratura della Luna, partiamo con il piede sbagliato. I nuovi progetti ci risultano piuttosto faticosi e privi di concretezza. Per risollevarci, telefoniamo a un amico perso di vista o escogitiamo un programma effervescente per la serata. Una preziosa amicizia potrebbe trasformarsi presto in amore.