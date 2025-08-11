Oroscopo di oggi martedì 12 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Ogni giorno porta con sé nuove sfide e opportunità, e l'oroscopo del 12 agosto non fa eccezione. Che tu sia dell'ariete o dei pesci, le stelle hanno suggerimenti preziosi per guidarti nelle tue decisioni quotidiane. Dall'amore al lavoro, passando per la salute e le relazioni, scopri cosa ti riservano gli astri e come affrontare al meglio la giornata. Preparati a cogliere le opportunità e a superare gli ostacoli con l'aiuto delle previsioni astrologiche di oggi.

Oroscopo ariete oggi martedì 12 agosto

La mattinata procede piuttosto pigramente, dal pomeriggio però svegliamoci dal torpore, affiliamo le armi e teniamoci pronti per le consuete battaglie quotidiane che ci attendono. Ci vorrebbe un approccio più morbido con gli altri, ma noi siamo diretti, non amiamo le mezze misure. Un tè alla menta disseta, rinfresca e dà energia.

Oroscopo toro oggi martedì 12 agosto

Il comportamento di un collega ci fa riflettere: prima ci invia segnali inequivocabili, poi ingrana la retromarcia all’improvviso. Vallo a capire! Se abbiamo una prova professionale da sostenere, prepariamoci con un esperto in materia, potrebbe darci un bell’apporto. Concediamoci dosi di sonno ristoratore: ne abbiamo bisogno.

Oroscopo gemelli oggi martedì 12 agosto

Piccole contrarietà al risveglio, sulle quali non vale la pena soffermarci più del dovuto. Piuttosto rendiamo più operativi ed efficaci i nostri interventi. Abbiamo in testa un obiettivo chiaro e definito? Agiamo con energia e mostriamoci disposti a correggere gli errori. Un socio o un superiore si rivelano degli alleati.

Oroscopo cancro oggi martedì 12 agosto

Venere congiunta a Giove. Ecco l’aspetto celeste che, nelle vesti della famiglia, delle vacanze con gli amici, porta entusiasmo e serenità. È il nostro giorno fortunato per i sentimenti: approfittiamone. Qualunque sia la condizione affettiva, ci sentiamo sereni e appagati. Uno strappo goloso? Un gelato, un manicaretto.

Oroscopo leone oggi martedì 12 agosto

Inizio giornata piuttosto anonimo. Successivamente i giochi si riaprono. Teniamoci pronti a scendere in pista. Ci aspetta un inarrestabile vortice di novità. Se vogliamo guadagnarci uno spazio speciale nel cuore di una persona, facciamo un gesto concreto, un passo avanti. Bene la forma fisica, granitica la resistenza.

Oroscopo vergine oggi martedì 12 agosto

Venere in Cancro, più dolce e romantica che mai. Il perno ruota sempre intorno all’amore: possibile e magico, ben oltre le più rosee aspettative. Distinguere gli amici sinceri da quelli falsi è una priorità anche nel lavoro. L’ingenuità non ci fa gioco. Per piacerci di più, valorizziamo con furbizia i nostri punti di forza.

Oroscopo bilancia oggi martedì 12 agosto

Martedì pieno zeppo di impegni. Un tarlo si insinua in testa e ci riempie di dubbi. Abbiamo frainteso o qualcuno che collabora con noi ha tentato un approccio? Rapporto di coppia da archiviare, senza girarci troppo attorno né provare a rimediare mettendoci una pezza. A tavola moderiamo la quantità, puntiamo sulla qualità.

Oroscopo scorpione oggi martedì 12 agosto

Luna d’Acqua che ci coccola teneramente questa mattina. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Se vogliamo cambiare musica nella sfera delle amicizie, approfittiamo dell’estate per allacciare altri contatti con persone interessanti. Programmiamo viaggi e vacanze, iniziamo terapie.

Oroscopo sagittario oggi martedì 12 agosto

Mattinata resa inquieta dalla quadratura della Luna e dall’atteggiamento altalenante di chi ci è accanto, il quale appare e scompare a suo piacimento. Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di preoccupante, il tempo e l’intelligenza per recuperare non mancano. Abbiamo sempre voglia di partire? Facciamo i bagagli.

Oroscopo capricorno oggi martedì 12 agosto

Ambiente e amici disponibili a coccolarci quanto più possibile, a raccogliere le nostre confidenze e con l’occasione, a darci qualche dritta sulle faccende amorose. Sereno l’accordo con i colleghi, dove la complicità diventa una forza capace di sbaragliare la concorrenza. Un po’ trasandata l’immagine. Rimettiamoci in forma.

Oroscopo acquario oggi martedì 12 agosto

Traguardi piuttosto ambiziosi? Andiamo spediti come treni, incuranti di ciò che dicono o pensano gli altri, ma se abbiamo le idee chiare, proseguiamo pure. Il cuore è matto: da una parte attrae le persone, e dall’altra le allontana per timore di perdere la libertà. Per la ritenzione idrica, betulla, rusco e tarassaco.

Oroscopo pesci oggi martedì 12 agosto

Il nostro momento favorevole si arena nel corso delle ore, davanti al fronte compatto degli astri che si uniscono alla Luna in Ariete. Il dovere chiama, mettiamoci sotto. Serata ideale per assistere a uno spettacolo. Rilassa, diverte e offre numerosi spunti alla nostra creatività. Tutto in ordine, nessun malessere all’orizzonte.