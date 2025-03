Oroscopo di oggi martedì 11 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi per l'ariete promette una giornata all'insegna del successo e della consapevolezza. Grazie alla congiunzione tra Mercurio e Venere, l'arte e le dichiarazioni d'amore saranno particolarmente favorite, permettendo di ottenere risultati lusinghieri e prestigiosi. È il momento di partire alla conquista dei propri desideri, mantenendo sempre un occhio attento agli stati d'animo che ci accompagnano. Prepariamoci a dare il meglio in ogni situazione, sfruttando al massimo le opportunità che si presenteranno.

Oroscopo ariete oggi martedì 11 marzo

La congiunzione Mercurio-Venere esalta il bello, l’arte e le scienze, facilita le dichiarazioni d’amore e le trattative d’affari. Daremo sempre il meglio in ciò che faremo. Partiamo alla conquista di ciò che desideriamo. Possiamo riscuotere lusinghieri e prestigiosi successi. Manteniamo la consapevolezza degli stati d’animo.

Oroscopo toro oggi martedì 11 marzo

Possiamo fare incontri piacevoli sia sul piano dell’amicizia sia su quello professionale, l’importante è che gli ambiti rimangano distinti fra lo loro e ben separati. In campo professionale attiviamo tutte le nostre risorse “segrete” per raggiungere gli obiettivi desiderati. Operiamo una svolta, diamoci un impulso positivo.

Oroscopo gemelli oggi martedì 11 marzo

La Luna in sestile con Giove esalta al massimo la comunicativa e l’estroversione. Vecchie amicizie e nuove conoscenze molto interessanti aprono scenari entusiasmanti. Emozioni ingarbugliate? Chiarire cosa vogliamo da noi e da chi ci sta a cuore ci renderà più sereni. La suscettibilità cela il bisogno di considerazione.

Oroscopo cancro oggi martedì 11 marzo

Poco entusiasmo nella relazione a due? Forse ci sono delle cose che non ci va più di accettare: proseguiamo con passo sicuro e senza mai distrarci su questa strada. Organizziamo il viaggio che abbiamo in mente da molto tempo, ma scegliamo bene i compagni d’avventura. Troppa schiettezza sul lavoro può creare conflitti.

Oroscopo leone oggi martedì 11 marzo

Avremo l’occasione di muoverci come vogliamo, di conoscere luoghi inesplorati. Saranno degli stimoli che ci consentiranno di vedere la realtà sotto una luce migliore. Studio, che gran passione! Potremo dedicarci a corsi di formazione, di approfondimento o universitari. “Chi osa spingersi oltre, scopre cosa è il lontano.”

Oroscopo vergine oggi martedì 11 marzo

Per tutto il giorno la Luna in Leone può procurarci dei piccoli fastidi: ritardi, smarrimento di oggetti, disguidi nei trasporti e... tanta irritazione. Se misuriamo l’autostima in termini di efficienza, proviamo anche a rivedere il criterio di giudizio. Ogni piacere è una conquista che richiede un certo impegno da parte nostra.

Oroscopo bilancia oggi martedì 11 marzo

Grazie alla Luna e nonostante la coppia Mercurio-Venere all’opposizione, oggi sarà facile chiarire la nostra posizione con sincerità, ma senza fare accuse. Divertirci insieme alle persone care ci aiuta a sciogliere le eventuali tensioni venutesi a creare in precedenza. Via libera al gioco! “Ogni volta che impariamo cose nuove, ci rinnoviamo.”

Oroscopo scorpione oggi martedì 11 marzo

Dopo esserci dedicati alle faccende di casa, alle scadenze di fine mese e alle questioni pratiche, ci aspetta un piacevole bagno di emozioni. Proponiamo iniziative per favorire l’aggregazione con gli altri. Permettiamoci di apparire agli altri sotto un’altra luce. Mettiamo la creatività che abbiamo al servizio del bene comune.

Oroscopo sagittario oggi martedì 11 marzo

Ritagliamoci più spazio per lo svago, per i brevi viaggi e gli studi che ci stanno a cuore in modo particolare. Rimedio principe contro le peripezie della vita. Quasi tutti i segnali di disagio si manifestano con nervosismo, instabilità emotiva e movimenti maldestri. Diamo aria ai pensieri per rigenerare lo stupore.

Oroscopo capricorno oggi martedì 11 marzo

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee in tutta calma, recuperare forze ed energie. Alcuni attriti nell’ambiente di lavoro ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Abito e abitudini, se cambia uno possono cambiare tutte.

Oroscopo acquario oggi martedì 11 marzo

La giornata va avanti spedita e con il vento in poppa, nonostante la Luna, ma grazie a una serie di aspetti armonici. Allettanti proposte di lavoro ed eccitanti offerte d’amore. La fortuna ci accompagna al botteghino del lotto. Giochiamo, abbiamo interessanti chance di vincita. Procediamo in una rete di contatti, non su una retta.

Oroscopo pesci oggi martedì 11 marzo

Dalla Luna in Leone non aspettiamoci grandi cose, però attingendo alla farina del nostro sacco, potremo intascare un bel guadagno, lavorare con un ottimo profitto. La sollecitazione all’intraprendenza, ma in conformità con i nostri principi, ci condurrà su strade nuove. Bacco e tabacco consentiti solo occasionalmente.