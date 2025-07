Oroscopo di oggi martedì 1 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, martedì 1 luglio, offre uno sguardo sulle influenze astrali che guidano i dodici segni zodiacali. Mentre l'Ariete è invitato a migliorare la struttura dei propri progetti, il Toro trova facilità nei percorsi grazie a Giove. I Gemelli affrontano dubbi con razionalità, mentre il Cancro deve prepararsi a cambiamenti imminenti. Il Leone gode di nuove amicizie, la Vergine cerca l'evasione dalla routine, e la Bilancia sfrutta una forte carica energetica. Lo Scorpione alterna momenti di malumore a serenità, mentre il Sagittario deve pianificare attentamente. Il Capricorno riflette sulle aspettative, l'Acquario affronta imprevisti e i Pesci vedono crescere la loro autostima sul lavoro.

Oroscopo ariete oggi martedì 1 luglio

I nostri progetti prendono sì piede, ma più avanti. Il tempo a nostra disposizione è utile per migliorarne la struttura e la realizzazione. Facciamo in modo che i ricordi del passato non inquinino il presente, guardiamo avanti con ottimismo e determinazione. Non diamo tutto per scontato con chi amiamo, accorre maggiore attenzione.

Oroscopo toro oggi martedì 1 luglio

Un buon momento, per noi del Toro. Giove, in sestile per lungo tempo, ci conduce verso sentieri dal percorso facile. Cavalchiamo l’onda! Condividere il piacere del buon cibo e di un’allegra compagnia è una tentazione alla quale non sappiamo resistere. Riprendiamo vecchie buone abitudini, lettura e sport e ci sentiremo al meglio.

Oroscopo gemelli oggi martedì 1 luglio

Potremmo sentirci assaliti da piccoli dubbi e incertezze, disturbati da indecisioni, ma la nostra parte razionale si fa avanti al momento giusto. Se riteniamo di aver subito un’ingiustizia, attendiamo con fiducia l’occasione giusta per poterlo poi dimostrare agli altri. Esibiamo senza riserve il nostro lato romantico.

Oroscopo cancro oggi martedì 1 luglio

Cambiamenti in vista, alcuni desiderati, altri soltanto temuti. C’è ancora da attendere, però, nulla è immediato come ci aspetteremmo, bisogna avere pazienza. In amore sappiamo dosare gelosia e senso di possesso, e agiamo con fiducia nei confronti dell’altro, mantenendo sempre un atteggiamento equilibrato. Teniamo ben stretto il gruzzolo dei sudati risparmi.

Oroscopo leone oggi martedì 1 luglio

Amicizie interessanti, qualcuno si è un po’ invaghito di noi, ma se siamo già in coppia più o meno felicemente, non è il caso di creare guai. Nulla da ridire sulla nostra professionalità. Abbiamo un bel carisma nei confronti di chi ci circonda, volontà e un pizzico di fortuna. Ci sentiamo trascurati, a causa di impegni di lavoro.

Oroscopo vergine oggi martedì 1 luglio

Martedì fuori dal comune, per noi che cerchiamo sempre la regolarità ad ogni costo. I trigoni di Venere e di Urano ci portano il desiderio di evadere dai soliti schemi. Novità anche per i cuori solitari: in vacanza una tenera amicizia può farsi strada nei meandri del cuore. Ritroviamo il piacere dello svago con gli amici.

Oroscopo bilancia oggi martedì 1 luglio

La doppia quadratura del Sole e di Giove dà origine a una forte carica energetica, ma è meglio dosare bene questa sensazione di potenza che ci pervade. Puntiamo sulle nostre qualità portando a termine i progetti elaborati, ma teniamo a freno quanto più possibile la superbia. Economia e denaro procedono a gonfie vele.

Oroscopo scorpione oggi martedì 1 luglio

Malumore in casa, o forse soltanto n po’ di stanchezza, alternati a momenti decisamente più sereni. L’effetto del caldo estivo si ripercuote sul sonno, agitato e poco riposante. Dei miglioramenti si annunciano in campo professionale. Se siamo innamorati, condividiamo i pensieri. Liberiamoci dalle tossine accumulate con lo sport.

Oroscopo sagittario oggi martedì 1 luglio

Teniamo d’occhio la distrazione, spesso dovuta alla folla di pensieri che girano convulsi nella nostra testa e pianifichiamo gli impegni in un promemoria. Il ritorno di conoscenze del passato ci coinvolge in nuovi stimoli e vivaci programmi inaspettati. Leggiamo con onestà nel fondo del nostro cuore per capire cosa desideriamo veramente.

Oroscopo capricorno oggi martedì 1 luglio

Le opposizioni del Sole e di Giove possono spingerci a riflettere, per valutare e bilanciare le aspettative a confronto con le opportunità reali. Grazie alla nostra fantasia, riusciamo a trovare la giusta soluzione per aiutare un amico che si trova in forte difficoltà. La discordia nella coppia potrebbe cambiarci l’umore.

Oroscopo acquario oggi martedì 1 luglio

Non può bastare il tempo di questa giornata, per fare tutto quello che abbiamo in mente. Imprevisti e fuoriprogramma sono di intralcio ai piani previsti. Il nostro stile di vita a volte è troppo convulso e frenetico, la famiglia ha bisogno di essere ascoltata con maggiore attenzione. Una diplomatica bugia potrebbe portare incomprensioni.

Oroscopo pesci oggi martedì 1 luglio

Non mancano impegno e dedizione nel lavoro, per questo veniamo ricompensati dai colleghi e dai superiori, accrescendo in maniera esponenziale la nostra autostima. Tanto successo, se siamo soli, anche sul fronte delle conquiste, dove emaniamo un fascino irresistibile. Serve più autodisciplina nell’allenamento sportivo.