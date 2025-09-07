Oroscopo di oggi lunedì 8 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 8 settembre, offre un'ampia gamma di previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. Dalla creatività dell'Ariete alla capacità di persuasione dello Scorpione, le stelle offrono consigli preziosi per affrontare la giornata. Scopri come le influenze astrali possono guidarti nelle relazioni personali, nelle questioni lavorative e nel benessere personale. Non perdere l'opportunità di sfruttare al meglio le energie cosmiche di oggi.

Oroscopo ariete oggi lunedì 8 settembre

Creatività e fantasia sfornano iniziative originali ed indovinate, da portare avanti con slancio e passione. Incontri, emozioni ed esperienze movimentano la serata. Piuttosto che chiuderci in noi stessi, sfoghiamoci con una bella sfuriata. Poi fare la pace diventa più dolce. Usiamo prodotti naturali e di qualità per la pelle.

Oroscopo toro oggi lunedì 8 settembre

Qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo con grande attenzione sia i pro sia i contro di questa ventata di novità. Se collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni. Buona la ripresa dopo i bagordi dei giorni passati.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 8 settembre

La Luna in quadratura in Pesci rende poco produttivo il nostro ritorno al dovere. Cerchiamo di recuperare la giusta dose di costanza e di responsabilità. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo ormai da molto tempo. Accettiamo. Un massaggio accompagnato da sottofondo musicale.

Oroscopo cancro oggi lunedì 8 settembre

Quest’oggi il trigono della Luna con Giove nel segno ci permette di comprendere in profondità e con precisione lo stato d’animo di ogni nostro interlocutore. Per finire in bellezza la giornata, dedichiamoci a incontri con gli amici e a piacevoli sorprese amorose. Prestiamo cure speciali ai piedi, massaggi e pediluvi.

Oroscopo leone oggi lunedì 8 settembre

La capacità di adattamento ci consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare occasioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto da molto tempo. Non è escluso che qualcuno, approfittando della nostra bonarietà, tenti di giocarci un tiro mancino. Ascoltiamo con attenzione i segnali che ci invia il nostro corpo.

Oroscopo vergine oggi lunedì 8 settembre

Questa Luna in opposizione ci regala un gran numero di seccature. In coppia discutiamo su tutto, perfino la destinazione di una gita diventa motivo di litigio. Fra gli amici andiamo piuttosto bene: ritrovarci al centro dell’attenzione di tutti è vitamina per la nostra autostima. Mettiamo da parte inutili e insane ipocondrie.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 8 settembre

Per degli idealisti come noi, l’amore deve avere il sapore della preda da cacciare: in mancanza di bersagli appetibili, risparmiamo le munizioni per un secondo momento. Autostima, consapevolezza e disponibilità al dialogo sono gli ingredienti fondamentali per dei rapporti sereni e duraturi. Questioni pratiche da seguire con estrema cura.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 8 settembre

Se oggi abbiamo in mente di suggellare un bell’avanzamento di carriera, la Luna nel cielo dei Pesci ci garantisce una grande capacità di persuasione. Per realizzare alcuni progetti controlliamo il bilancio. Il denaro è in arrivo, ma va gestito con lungimiranza e parsimonia. I cambiamenti sono positivi in tutti gli ambiti.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 8 settembre

Lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è un atteggiamento costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Esprimiamo con sincerità i nostri sentimenti e non facciamoci influenzare dai dubbi delle persone vicine. Un’intrigante proposta di viaggio insolita per noi.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 8 settembre

La Luna in sestile rende scorrevole il quotidiano, così da ottenere subito dei risultati. Grazie a dei nuovi contatti, il futuro lavorativo appare particolarmente stimolante. Non è obbligatorio andare al galoppo sfrenato. Le faccende affettive vanno esaminate con attenzione. Posizioni più decise verso chi abusa del potere.

Oroscopo acquario oggi lunedì 8 settembre

La stanchezza mentale ci fa perdere parecchi colpi. Potremmo dover saldare qualche vecchio debito rimasto in sospeso o essere alle prese con una spesa extra del tutto imprevista. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l’intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impaccio. Incrementiamo l’uso di alimenti ricchi di calcio.

Oroscopo pesci oggi lunedì 8 settembre

Specialmente per quanto riguarda gli spostamenti, le operazioni finanziarie e tutto ciò che comporta dei rischi, questo lunedì procede senza particolari preoccupazioni. Cautela nel dare confidenza a persone che possono avere un concetto piuttosto originale della discrezione. Saggezza di considerare un conflitto un’opportunità.