Oroscopo di oggi lunedì 6 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 6 ottobre, offre uno sguardo dettagliato sulle influenze astrali che caratterizzano la giornata di ciascun segno zodiacale. L'Ariete inizia la settimana con energia, mentre il Toro è invitato a prestare attenzione ai piccoli dettagli. I Gemelli vedono miglioramenti nelle finanze, e il Cancro trova conforto nei sogni. Il Leone è incoraggiato a ignorare le chiacchiere, e la Vergine si concentra sulla salute intestinale. La Bilancia affronta instabilità emotiva, mentre lo Scorpione guadagna chiarezza mentale. Il Sagittario espande le amicizie, il Capricorno gestisce spese impreviste, l'Acquario cerca nuove opportunità lavorative e i Pesci aspirano alla stabilità.

Oroscopo ariete oggi lunedì 6 ottobre

Un’ottima carica ci spinge a iniziare al meglio la settimana, i giorni passati sono serviti per pianificare una questione professionale bloccata da molto tempo. Cerchiamo di comunicare con chiarezza, per non perdere il contatto con i desideri di chi amiamo. Più stanchi del solito? Allentiamo il ritmo e riposiamo quando ne sentiamo il bisogno.

Oroscopo toro oggi lunedì 6 ottobre

I doppi sestili di Giove e di Saturno danno vita a eventi che non si concretizzano nell’immediato, facciamo caso anche alle piccole cose memorizzandole. Il padre dei pianeti è ciò in cui crediamo, il signore degli anelli l’espressione di quello che realizziamo. Potrebbero infastidirci piccoli malesseri stagionali, facciamo attenzione.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 6 ottobre

Le finanze stanno riguadagnando quota: ciò alleggerisce notevolmente l’umore, e la concentrazione e la volontà di attivarci riprendono alla grande. Vivere serenamente il nostro tempo libero è un tema particolarmente acceso in questo momento. Affrontiamo con coraggio i nostri blocchi emotivi per superarli con grande successo.

Oroscopo cancro oggi lunedì 6 ottobre

La dimensione migliore per noi è quella del sogno, per questo preferiamo guardare chi sgomita al lavoro mentre noi ci godiamo in tutta tranquillità il nostro spazio. L’amore è un po’ controverso e discontinuo, se da una parte lo desideriamo, dall’altra lo rifuggiamo. Abbandoniamo la pigrizia una volta per tutte, per favorire la buona forma.

Oroscopo leone oggi lunedì 6 ottobre

Non diamo peso a chiacchiere futili che alcuni colleghi fanno circolare, dietro tali comportamenti spesso si nasconde solo ansia e invidia nei confronti degli altri. I profili armoniosi della Luna e di Mercurio contribuiscono a costruire la coscienza dei nostri sentimenti. Buona salute ed energia fisica, limitiamo gli alcolici.

Oroscopo vergine oggi lunedì 6 ottobre

Oggi siamo tranquilli per ciò che concerne la carriera e i proventi che ne derivano, inutile negare che le due cose siano complementari. Il fulcro di ansia e tensione si concentra, per noi, nell’intestino, i rimedi naturali ci possono aiutare per farci sentire di nuovo bene. Allentiamo i cordoni della borsa, e osiamo.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 6 ottobre

Umore instabile e poca chiarezza di idee accompagnano questa giornata, stranamente non ci sentiamo così combattivi e vincenti come sempre. Stiamo vivendo un momento di particolare debolezza nella coppia, esprimendo troppo vigorosamente la gelosia nei confronti dell’altro. L’economia va stabilizzandosi con regolarità.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 6 ottobre

Mercurio entra nel segno e dà la lucidità di vedere le cose in modo critico e oggettivo, di parlare a viso aperto. Forse rischiamo di essere troppo taglienti con le parole. La profonda riservatezza ci porta anche a silenzi ingiustificati con la persona che abbiamo davanti. Il nostro magnetismo è così forte da fare centro.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 6 ottobre

Il buon aspetto di Plutone ci stimola ad ampliare il quadro delle amicizie, possediamo iniziativa e spirito goliardico tali da appagarci. L’amico, al quale abbiamo dato ascolto e consigli, ci chiede una disponibilità eccessiva per i nostri gusti. Per restare elastici e allenati, è ottima la palestra, da frequentare con una certa costanza.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 6 ottobre

Le nostre finanze si scontrano con spese del tutto impreviste, ma la saggezza del passato ci aiuta a superare questa fase piuttosto complicata. In famiglia ci facciamo in quattro per stare al passo con gli impegni e le cose che ci vengono chieste. Non proviamo a convincere chi non la pensa come noi, sarebbe una partita persa.

Oroscopo acquario oggi lunedì 6 ottobre

La capacità di fraternizzare in ogni ambiente apre le porte al desiderio di cambiare occupazione per intraprendere strade che riteniamo a noi più congeniali. In amore è utile agire in sinergia con l’altro, per correggere le pieghe di un rapporto che non ci soddisfa più come prima. Accantonare risparmi ci aiuta in questo frangente.

Oroscopo pesci oggi lunedì 6 ottobre

Il desiderio di stabilità a poco a poco si fa spazio dentro di noi, alla ricerca di un punto fermo che possa farci sentire in un ambiente familiare e accogliente. Solo stabilendo delle priorità ben definite, potremmo creare solide basi che ci accompagnino a lungo nel tempo. Dietro ogni ostacolo o difficoltà, c’è un motivo.