Oroscopo di oggi lunedì 31 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 31 marzo, offre uno sguardo dettagliato su come le stelle influenzeranno la giornata di ciascun segno zodiacale. Gli Ariete si trovano in un periodo di evoluzione personale, mentre i Toro devono affrontare le sfide con calma e ponderazione. I Gemelli sono chiamati a dimostrare determinazione, e i Cancro possono aspettarsi un lunedì positivo grazie a favorevoli allineamenti astrali. Ogni segno, dall'Ariete ai Pesci, troverà consigli preziosi per navigare le energie cosmiche di oggi.

Oroscopo ariete oggi lunedì 31 marzo

La nostra scala dei valori da qualche tempo è in trasformazione. È indice di evoluzione non restare ancorati a cose che non ci corrispondono più. Tutto cambia con l’esperienza, solo su un punto siamo inflessibili: pretendiamo massima schiettezza e onestà. Energie buone, ma non è il caso di esagerare e chiedere troppo.

Oroscopo toro oggi lunedì 31 marzo

Calma e ponderazione per affrontare i piccoli problemi con obiettività: la nostra Luna ci regala le intuizioni per giungere alla meta contrastando Plutone. Superando le barriere dell’orgoglio, si vedono le cose dalla giusta angolazione, senza rabbia e confusione. Sul lavoro, le nebbie si diradano verso panorami assolati.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 31 marzo

Quest’oggi potrebbe servire un briciolo di determinazione in più, per azzerare eventuali incertezze. Armiamoci di buonsenso, muoviamoci con grande rapidità. Non mancano le occasioni per metterci in luce agli occhi degli altri. L’ambizione attira la fortuna, per chi saprà coglierla. Non dimentichiamo la salute, giorno dopo giorno.

Oroscopo cancro oggi lunedì 31 marzo

Il mese si conclude con un lunedì sorridente visto il trigono lunare che ci offre le certezze cercate. Realizziamo un acquisto che ci sta a cuore in modo particolare. Desideriamo viaggiare, a occhi aperti o chiusi poco importa: il sogno potrebbe presto trasformarsi in realtà. Momento favorevole ai trattamenti di bellezza.

Oroscopo leone oggi lunedì 31 marzo

Nel caso di una nuova occupazione o di una mansione diversa, ci vorrà del tempo per trovare i nostri ritmi ideali e creare il necessario affiatamento con i colleghi. La scelta della casa in cui vivere non è una mera formalità: facciamolo solo se ci sentiamo tranquilli. Non celiamo le emozioni, apriamoci a chi ci offre ascolto.

Oroscopo vergine oggi lunedì 31 marzo

Una giornata ben superiore alle nostre aspettative, con la Luna in Toro: la serenità è massima, grazie al calore della famiglia e degli amici. Iniziamo a guardare annunci e siti di lavoro: se vogliamo cambiare, facciamo massima attenzione agli imbroglioni. Diffidiamo sempre di chi promette soluzioni troppo semplici.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 31 marzo

La tranquillità è più importante del successo, per noi: abbiamo chiaro che nessun progetto, se mosso dalla fretta, porta a qualcosa di buono. Certe tensioni non si possono affatto ignorare: sono segnali che qualcosa va modificato alla radice, e piuttosto in fretta. In casa e in giardino abbiamo occasioni per distrarci.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 31 marzo

L’ambiguità di una persona che reputavamo amica è piuttosto difficile da digerire. La Luna in opposizione ci ostacola non poco nel trovare le parole giuste per chiarire. Una revisione è necessaria, con cadenza periodica, per capire cosa non funziona e come intervenire. Punti deboli precisi richiedono attenzioni particolari.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 31 marzo

Una leggera fase in salita è del tutto normale e comprensibile, non può andare sempre tutto liscio: nonostante ciò, sappiamo ottenere conferme e rassicurazioni. Una sorpresa, fatta o ricevuta, mette in movimento sentimenti di riconoscenza e ci fa emozionare molto. Un’immagine più audace ci aiuterà a vincere la timidezza.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 31 marzo

La Luna vivacizza la nostra relazione, mettendoci addosso la voglia di stupire e di slanci generosi. La felicità della coppia dipende dal nostro impegno costante. L’instabilità è qualcosa che non amiamo affatto: abbiamo trovato la nostra dimensione, ora consolidiamola al meglio. Progetti, sogni e affiatamento appassionato.

Oroscopo acquario oggi lunedì 31 marzo

Nella professione, capita che ci sentiamo sempre sotto osservazione, come se dovessimo dimostrare il nostro valore ogni volta che scendiamo in campo. Per qualunque decisione impegnativa meglio aspettare un momento più opportuno, oggi la Luna in quadrato non ci agevola affatto. Costretti a un superlavoro, non tiriamo troppo la corda.

Oroscopo pesci oggi lunedì 31 marzo

Atmosfera serena e rilassante con il sestile lunare dal Toro, in cui far tesoro dei consigli e delle indicazioni di chi ci vuole davvero bene. Diamo spazio a quelle occupazioni che ultimamente abbiamo trascurato: prendiamoci del tempo e godiamocelo fino in fondo. Vita familiare e amorosa, le basi solide a cui ancorarci.