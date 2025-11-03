Oroscopo di oggi lunedì 3 novembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi per l'Ariete mette in luce una giornata in cui la nostalgia e qualche disguido nelle relazioni possono rendere più teneri del solito. È importante non temere di mostrare la propria fragilità e tenersi alla larga da imprudenze, specialmente al tavolo verde. Ci sono possibili svolte in amore, con colpi di fulmine e delusioni che potrebbero caratterizzare la giornata. È un momento per coccolarsi e dedicarsi a ciò che fa piacere, evitando di commettere errori dettati dall'impulsività.

Oroscopo ariete oggi lunedì 3 novembre

La nostalgia, qualche disguido nella coppia o una relazione che ci sfugge ci rendono più teneri del solito. Non abbiamo timore di mostrare la nostra fragilità. Teniamoci alla larga dal tavolo verde, non commettiamo imprudenze, coccoliamoci con ciò che ci fa piacere. Svolte in amore. Colpi di fulmine, delusioni e diverbi.

Oroscopo toro oggi lunedì 3 novembre

Mettiamo da parte le piccole divergenze, opinioni e punti di vista diversi in una storia. Ravviviamo la passione che ci ha unito, invece di ipotizzare il peggio. Per far tesoro dei segnali che possono arrivare del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci a guardare. Un cambiamento in sede di lavoro è spiazzante, ma vantaggioso.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 3 novembre

Grazie alla Luna, abbiamo il pieno controllo della situazione. Stiamo bene con noi stessi. Per stare ancora meglio, facciamo qualcosa per gli altri. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema. Semaforo verde in cielo per chi è solo. Riformuliamo i programmi sulla base del risparmio energetico.

Oroscopo cancro oggi lunedì 3 novembre

Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Pigrizia e voglia di agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con i parenti, possibili emicranie in arrivo. Imprevisti e contraddizioni. Contrattempi da affrontare per chi viaggia. Non imponiamoci rigide tabelle di marcia. Cerchiamo di essere meno suscettibili ed emotivi.

Oroscopo leone oggi lunedì 3 novembre

Se la giornata è una bellezza, buona parte del merito va alla Luna in Ariete e alla forza che immancabilmente questa ci infonde. Possiamo giocare con grande destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare con una certa urgenza. Siamo stracolmi di vitalità, occhio però a non strafare.

Oroscopo vergine oggi lunedì 3 novembre

Alle prese con pensieri e riflessioni, nati dalla necessità di una verifica, appariamo un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Investiamo bene le nostre energie dedicando più tempo a noi stessi. Correggiamo l’alimentazione e i ritmi, forse troppo frenetici. Non creiamoci ansie del tutto inutili per difficoltà inesistenti.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 3 novembre

L’intesa di coppia mostra tutti i suoi lati deboli. Divergenze in merito a questioni domestiche rimaste in sospeso e di denaro. Troviamo un punto di incontro. L’amore non manca, ma ravviviamo la quotidianità, se avvertiamo un senso di stanchezza o di noia. Sfoderiamo il nostro innato spirito conciliante nelle discussioni.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 3 novembre

Non tutte le faccende che riguardano la casa e la famiglia sono risolte per il meglio, ma intanto la vita è meno complicata. Non facciamoci distrarre da perplessità. Se ci sembra difficile avere a che fare con gli altri, proviamo pure a fare da soli: torneremo sui nostri passi. Piccole novità che preludono a rinnovamenti positivi.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 3 novembre

La forza di rialzarci e di rimetterci in gioco la troviamo in noi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che ci ricarica e incoraggia. Voglia di dimostrare di che pasta siamo fatti. Ma evitiamo le competizioni e la smania di stravincere ad ogni costo. Meglio non esporci in pubblico con affermazioni azzardate.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 3 novembre

Pungenti gli strali lanciati da Venere a Giove. Nelle discussioni con chi amiamo, adoperiamo il nostro senso logico e controlliamo l’emotività. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitiamo di criticare per partito preso, schematizzare e dare giudizi. Potremmo essere colti di sorpresa da un vento gelido.

Oroscopo acquario oggi lunedì 3 novembre

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa? Tutto bene, se siamo soli, ma se abbiamo già qualcuno vicino, pensiamoci su con la dovuta attenzione. Bisogno d’indipendenza o piacere di essere in due? Siamo spesso indecisi, specie se il caso ci mette lo zampino. Determinati fuori, incerti dentro. Che caos!

Oroscopo pesci oggi lunedì 3 novembre

Rilassiamoci immergendoci in ambienti naturali. Troviamo il tempo utile per i nostri passatempi, sarà un toccasana per il corpo e per la mente. Nell’aria chiacchiere o pettegolezzi del tutto privi di fondamento: evitiamo di fantasticarci sopra e lasciamo correre. Non accordiamo fiducia a chi palesemente non la merita.