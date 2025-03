Oroscopo di oggi lunedì 3 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 3 marzo, offre previsioni interessanti per tutti i segni zodiacali. L'ariete può aspettarsi un miglioramento economico grazie a incassi inattesi, mentre il toro deve fare attenzione alle insidie negli affari immobiliari. I gemelli possono approfittare della giornata per riflettere sul futuro, e il cancro troverà conferme positive in amore e famiglia. Ogni segno riceve consigli specifici per affrontare al meglio la giornata, che si tratti di lavoro, amore o benessere personale.

Oroscopo ariete oggi lunedì 3 marzo

Giornata particolarmente generosa nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che sentiamo, gestiremo con abilità il quotidiano e i rapporti familiari, con l’arrivo di Mercurio. La nostra situazione economica tende a diventare più solida. Incassi insperati e debiti in riscossione. I sentimenti sono vissuti con vera disponibilità.

Oroscopo toro oggi lunedì 3 marzo

La Luna si quadra a Plutone, e il lunedì si tinge un po’ dei toni spenti della malinconia. Forse a immusonirci è semplicemente il rientro al lavoro. Un affare immobiliare che non avevamo previsto potrebbe nascondere delle insidie. Controlliamo ogni dettaglio con attenzione! Agevoliamo i cambiamenti nella sfera professionale.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 3 marzo

Giornata un po’ monotona sia dal punto di vista emotivo sia fisico. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione. Gli impegni in famiglia richiedono tempo e pazienza. Il successo arriverà, se avremo le idee chiare sul da farsi per il futuro. Sfruttiamo la possibilità di migliorare le entrate.

Oroscopo cancro oggi lunedì 3 marzo

Che bella atmosfera si prospetta oggi con il favore lunare! Innamorato e familiari ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Le occasioni per metterci in luce, con imprese di lavoro ambiziose e fortunate, non ci mancheranno affatto, sta a noi coglierle. La Luna propizia trattamenti e cure di bellezza.

Oroscopo leone oggi lunedì 3 marzo

Potremmo avere qualche piccola difficoltà di comunicazione con chi amiamo e con gli amici che ci circondano: se ciò dovesse creare dissapori, facciamo subito chiarezza. Ripensamenti. Per fortuna la fiducia in noi stessi è piuttosto alta, e questo ci aiuterà a sdrammatizzare. Ritagliamoci lo spazio per dedicarci agli svaghi.

Oroscopo vergine oggi lunedì 3 marzo

La Luna è in Toro, siamo nel nostro elemento, la Terra: solidi e radicati. Favorito l’inizio di un progetto, a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Nella nostra attività qualcuno o qualcosa potrebbero darci fastidio. Cambiamo i pensieri che ci incupiscono. Diffidiamo di quelli che a parole promettono “miracoli”.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 3 marzo

Il lavoro di squadra potrebbe decollare facilmente e garantirci ottimi guadagni, con un po’ di diplomazia in più e una migliore organizzazione da parte di tutti. Allegri e con la voglia di sentirci vivi? Un corteggiamento per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Una buona manualità da impiegare nel fai da te.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 3 marzo

Se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buonsenso saranno risolutivi. Per ogni decisione importante, meglio aspettare qualche giorno, le circostanze non ci agevolano per niente in questo momento. Prestiamo speciale attenzione ai nostri punti deboli.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 3 marzo

Oggi ci tocca fare una bella scorpacciata di impegni arretrati, e appianare, strada facendo, qualche spinosa divergenza in ambito professionale. Diamo spazio con una certa moderazione alle idee degli altri, altrimenti andremo contro i nostri stessi interessi. Gargarismi al timo, molto utili per disinfettare la gola irritata.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 3 marzo

La forza costruttiva della Luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla strada da prendere e le scelte da affrontare. Appelliamoci al buonsenso per le prossime decisioni. Magnifico momento! Piacevoli sorprese, una proposta interessante o una sostanziosa gratifica economica. Nella coppia progetti concreti e tanto affiatamento.

Oroscopo acquario oggi lunedì 3 marzo

Il clima in famiglia e sul lavoro risente in modo particolare del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali intoppi che ci rallentano, ci vuole un maggiore senso pratico. Occhio al nervosismo e preveniamo l’influenza.

Oroscopo pesci oggi lunedì 3 marzo

Varie circostanze in ambito familiare richiedono una buona dose di praticità e concretezza, e per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Certe tensioni sono segnali da interpretare: è l’ora di tirare fuori la testa dalla sabbia e di guardare oltre. Cerchiamo di stare più a lungo all’aria aperta.