Oroscopo di oggi lunedì 29 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 29 settembre, offre uno sguardo approfondito sulle influenze astrali che caratterizzano la giornata per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete, che affronta una giornata di comunicazione difficile, al Toro che trova nuove aperture grazie alla Luna in Capricorno, ogni segno ha le sue sfide e opportunità. Scopri come la posizione dei pianeti influenzerà il tuo umore, le tue relazioni e i tuoi progetti, guidandoti attraverso le complessità della giornata con consigli su come affrontare al meglio le situazioni che si presenteranno.

Oroscopo ariete oggi lunedì 29 settembre

Con la quadratura della Luna a Nettuno, il risveglio viene turbato da un brutto battibecco o un’incomprensione. Proviamo a migliorare la comunicazione. Dato che nulla ci viene regalato, certi risultati superiori alla media ce li dobbiamo sudare e ottenere sul campo. Torti subiti e vendicati innescano reazioni a catena.

Oroscopo toro oggi lunedì 29 settembre

La sinergia fra l’ascendente che abbiamo sugli altri e la Luna nel cielo del Capricorno ci consentono di aprire quelle porte che fino a questo momento ci sembravano chiuse. In ripresa il senso critico e lo spirito pratico, con cui possiamo portare avanti ogni nostra iniziativa. Pensiamo a un viaggio, proiettiamoci lontano.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 29 settembre

Nel conflitto tra ragione e sentimento, oggi facciamo appello alla nostra stabilità emotiva, perché ci protegga dal ricordo triste di qualcuno fortemente legato al passato. Si impone una scelta: continuare a dar battaglia oppure smettere di crederci, dedicandoci così ad altro. Proviamo a dare forma ai sogni, con un atto creativo.

Oroscopo cancro oggi lunedì 29 settembre

Nel lavoro inciampiamo in alcuni imprevisti, in grado di bloccare momentaneamente un progetto a cui teniamo molto. Non perdiamo la fiducia. Attimi d’incomprensione fra le mura domestiche da dover gestire. Possiamo superare le difficoltà dialogando apertamente. Idee grandiose, ma limitate da alcune circostanze particolari.

Oroscopo leone oggi lunedì 29 settembre

Ci attende un lunedì frizzante, da cui possiamo attingere energie benefiche per tutti i giorni a venire. Molte opportunità da poter cogliere al volo, diamoci da fare. Senza sfiancarci, troviamo un compromesso e se serve, alziamo la voce per farci sentire e comprendere. Ascoltiamo l’intuito e non facciamoci ingannare.

Oroscopo vergine oggi lunedì 29 settembre

La Luna in trigono ci facilita la giornata, sia in ambito professionale che in quello familiare. Raccogliamo finalmente i copiosi frutti di una puntigliosa semina. Nella coppia occorre stringere un’alleanza con chi amiamo di più: ognuno si prenda le proprie responsabilità. Clima fecondo, sereno e giocoso proprio come piace a noi.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 29 settembre

L’atmosfera sentimentale è piuttosto perturbata, anche a causa della Luna in Capricorno. Questioni di principio ci vedono ancora in acceso conflitto. La calda carezza di un amico ci permette di affrontare serenamente una questione piuttosto delicata che ci pesa molto. Occhio ai malanni della stagione appena iniziata.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 29 settembre

La settimana si apre con la risoluzione, a nostro vantaggio, di una vecchia storia assai intricata: un peso enorme che ci togliamo dalla mente una volta per tutte. La strada adesso è tutta in discesa, ma per mantenere il controllo, ogni tanto dobbiamo azionare il freno. Voglia di acquisti in nuovi profumi o abbigliamento.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 29 settembre

Un disegno ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo a metterlo in atto per paura di fallire. Ascoltiamo il parere di una persona fidata, seguendone il consiglio. Niente di serio, soltanto un lieve disagio che non ci permette di apprezzare quello che di bello ci è capitato. Flessibilità nei comportamenti e nelle opinioni.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 29 settembre

La lunga attesa del cuore viene ampiamente ripagata da un incontro davvero interessante: come un’onda, potrebbe travolgere e rivoluzionare completamente la nostra vita. Ponderiamo le risorse a disposizione, per definire ciò che sappiamo e dobbiamo fare senza inutili intrusioni. Un fisico delicato va trattato più amorevolmente.

Oroscopo acquario oggi lunedì 29 settembre

Oggi, grazie alla diplomazia, siamo in grado di affrontare con successo una crisi causata dalla gelosia dell’amato, facendo valere pienamente le nostre ragioni. Un’amicizia speciale si trasforma magicamente in amore, con una fiammata che ci lascia piacevolmente scottati. Se Cupido ci tende trappole, noi prepariamo il cuore.

Oroscopo pesci oggi lunedì 29 settembre

Merito dell’umore conciliante, se i rapporti con i nostri collaboratori profumano di pace. Siamo in grado di farci ascoltare dagli altri senza imporre nulla. Rapporti affettivi piuttosto complessi, se apparteniamo alla schiera di chi piace fare incursioni negli orticelli altrui. Contiamo sulle nostre risorse, se la fortuna è distratta.