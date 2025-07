Oroscopo di oggi lunedì 28 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 28 luglio, le stelle ci guidano attraverso un nuovo inizio di settimana. L'oroscopo quotidiano offre consigli preziosi per ogni segno zodiacale, dall'Ariete ai Pesci. Le congiunzioni planetarie influenzano il nostro umore e le nostre decisioni, suggerendo di affrontare la giornata con saggezza e cautela. Che tu stia cercando di ricaricare le energie, risolvere conflitti interiori o pianificare nuovi progetti, le stelle hanno un messaggio speciale per te. Scopri cosa ti riserva il tuo segno e come navigare al meglio le sfide di oggi.

Oroscopo ariete oggi lunedì 28 luglio

Le congiunzioni di Saturno e di Nettuno ci fanno piombare in uno stato d’incertezza e di confusione di intenti, la soluzione è restare neutrali. Inizio settimana con le batterie scariche, tutto ci sembra faticoso, per oggi è inutile combattere, meglio aspettare momenti migliori. Serata di recupero psicofisico in buona compagnia.

Oroscopo toro oggi lunedì 28 luglio

Sentiamo la necessità di ritagliare preziosi momenti di solitudine, utili per poter raccogliere le energie e ristabilire le giuste priorità. Giove, il pianeta della fortuna, diviene nostro alleato non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata. Attenti ai piccoli incidenti dovuti alla distrazione, possono crearci grade danno.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 28 luglio

La fatica di mettere d’accordo i nostri due gemelli interiori, fa combattere la ragione e l’istinto. Se compiamo passi falsi, dovremmo scusarci. Il panorama economico comincia a farsi decisamente interessante, finalmente troviamo ampio spazio per agire come più ci piace. Se discutiamo, evitiamo di essere troppo taglienti.

Oroscopo cancro oggi lunedì 28 luglio

Non attardiamoci sulle piccolezze di un problema, rischiando di generare dubbi intorno a noi, piuttosto guardiamo avanti con serena fiducia verso ciò che potrà essere. Recuperare una vecchia amicizia potrebbe svegliare il buon Cupido, ci sentiamo pronti a rischiare? Diamo una spinta di brio e leggerezza alla serata.

Oroscopo leone oggi lunedì 28 luglio

I doppi sestili di Venere e di Urano ci danno la carica per attivare un rilancio su cose che ci stanno a cuore nell’amore, la carriera o le finanze. Le stelle consigliano armonia e lentezza nelle trasformazioni, per ottenere così un esito positivo. Manteniamo l’abitudine dell’allenamento fisico, ne gioveranno spirito e corpo.

Oroscopo vergine oggi lunedì 28 luglio

La congiunzione Luna-Marte è abbastanza complicata, riesce a far riemergere ciò che nel passato non abbiamo mai chiarito e ci rende costantemente irritabili. Forti e decisi, portiamo alto il vessillo delle nostre idee, ma occhio a non divenire presuntuosi e arroganti. La salute è buona, ma piuttosto disturbata dalle tensioni.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 28 luglio

Non è conveniente barcamenarci fra una scusa e una giustificazione per evitare un problema, prepariamoci ad affrontare le cose a viso aperto una volta per tutte. In amore riceviamo gratificazioni e comprensione: è il momento di vivere la relazione con fiducia e onestà. L’estate rischia di svuotare il nostro portafogli.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 28 luglio

L’obiettivo di questa settimana è quello di portare avanti gli impegni concludendo tutto ciò che è rimasto in sospeso, tenendo conto delle priorità. Il pretesto di un appuntamento importante che viene annullato ci dà la sensazione che sia pretestuoso. Chiudiamo questo lunedì in totale riposo a casa, rilassandoci e ricaricando le pile.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 28 luglio

La nostra diplomazia ci torna utile in una discussione fra amici, da riuscire a mettere tutti i tasselli al posto giusto senza penalizzare nessuno. Agitato è il rapporto di coppia, non siamo affatto disposti a scendere a compromessi e a piegare l’orgoglio. Il denaro per le spese in arrivo non ci manca, possiamo stare sereni.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 28 luglio

Prende forma un progetto in elaborazione ormai da molto tempo: confrontarci con una persona amica che ha esperienza in merito ci dà una spinta in più, quello di cui avevamo bisogno. La famiglia impegna parte del nostro tempo, e questo potrebbe rallentare il corso della nostra giornata. Usciamo dal nostro guscio per metterci in gioco.

Oroscopo acquario oggi lunedì 28 luglio

Un buon equilibrio fra realtà e idealismo serve a vedere le cose con maggiore chiarezza. Fermiamoci un attimo a pensare bene a ciò che desideriamo davvero ottenere. Una ventata di fresca energia e fantasia ci porta a escogitare un diversivo fuori dall’ordinario. Massima prudenza alla guida, nostra e delle altre persone.

Oroscopo pesci oggi lunedì 28 luglio

Spegniamo il fuoco delle polemiche in atto e riflettiamo attentamente sul nostro comportamento, la conversazione non è sempre volta a un giudizio o a una critica. Ci sentiamo romantici e inclini a un rapporto stabile e duraturo, ma a volte i timori ci frenano. Sport e attività di svago ci regalano il giusto riposo.