Oroscopo di oggi lunedì 28 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 28 aprile, l'oroscopo ci guida attraverso una giornata di riflessione e benessere. La Luna, in particolare, gioca un ruolo cruciale nel determinare l'atmosfera dei vari segni zodiacali. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno trova il suo equilibrio tra doveri quotidiani e momenti di relax. L'influenza della Luna in Toro porta stabilità e serenità, mentre altri segni si concentrano su relazioni e benessere personale. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa giornata, sfruttando le energie cosmiche a nostro favore.

Oroscopo ariete oggi lunedì 28 aprile

Giornata di ordinaria amministrazione, ma la domenica ci ha ricaricati e affronteremo l’attività, le scartoffie e le questioni pratiche con il sorriso. Un modo di fare concreto e metodico ci consente di essere efficienti. Belle soddisfazioni per quanto svolto. La relazione a due ci rassicura. Tenera, ma non sdolcinata.

Oroscopo toro oggi lunedì 28 aprile

Luna nel segno, pronta a darci una mano per sbrigare con calma le incombenze tipiche del lunedì. Nel tempo libero dedichiamoci a benessere e bellezza. Godiamoci la sensazione di pace. Siamo integrati con l’ambiente e possiamo fare tutto con i nostri tempi. Riprendiamo il contatto con la natura, nostra fonte di ricarica.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 28 aprile

Prolunghiamo la pausa, se sentiamo il bisogno di riprenderci dalle piacevoli fatiche del fine settimana e dagli strapazzi della vita mondana. Dopo gli stravizi recenti, pensiamo al nostro benessere e recuperiamo la regolarità negli orari, il sonno perduto, un’alimentazione sana. Almeno oggi facciamo il minimo sindacale consentito.

Oroscopo cancro oggi lunedì 28 aprile

Benefico come sempre, il passaggio della Luna in Toro, rimette al centro dell’attenzione le cose che per noi contano di più: la nostra casa, la famiglia, i figli. Curiamo i piccoli malanni stagionali con dei rimedi naturali. La farmacia della natura è fornita ed efficace. Acquisti di artigianato, arredamento e antiquariato.

Oroscopo leone oggi lunedì 28 aprile

Ci sveglieremo con tanti buoni propositi in testa: impegnarci con maggiore calma, seguire le direttive che ci vengono date, essere d’esempio agli altri. Se la pazienza è la virtù dei forti, la modestia è saggezza. A chi non si vanta mai viene dato maggior merito. Obiettivi odierni raggiunti in pieno, grazie al senso pratico.

Oroscopo vergine oggi lunedì 28 aprile

La Luna in trigono ci aiuta a trovare le condizioni ideali per operare con il massimo profitto, condurre a termine un buon affare, investire sul mattone. Siamo nell’elemento Terra e ci sentiamo sereni e al sicuro. La chioma ondeggia al vento, ma le radici sono solide. Un lungo bagno in vasca con olio di semi di mandorle.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 28 aprile

Atteniamoci alle occupazioni ordinarie, cercando di muoverci con massimo ordine e regolarità. Il risultato sarà che sbrigheremo i compiti senza alcun affanno. Se la dolce metà è comprensiva, potrà fare miracoli, ma impariamo a manifestare le nostre necessità. Troppo tempo seduti alla scrivania? Ogni tanto alziamoci a fare due passi.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 28 aprile

La Luna in Toro oggi non ci arreca troppo disturbo, al contrario, ci invita a guardare negli occhi la persona amata e a riconoscere che per noi è speciale. La sensualità, come la stagione, è in pieno risveglio. Esprimiamola con estrema naturalezza e creatività. Basta uno sguardo per rivelare una passione. Perché no?

Oroscopo sagittario oggi lunedì 28 aprile

Il nostro atteggiamento partecipe nella professione è molto apprezzato. La stima dell’ambiente innesca una catena virtuosa, ci stimola a fare sempre di più e meglio. Se sentiamo il bisogno di ricevere nuovi stimoli, possiamo iniziare cambiando qualche piccola abitudine. Riprendiamo la bicicletta, passeggiamo nel verde.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 28 aprile

La splendida Luna in cielo stabilizza l’umore. La sua matrice terrestre ci rende solidi e sicuri, capaci di camminare a lungo sulle nostre gambe. Al centro della giornata di oggi ci siamo noi, i figli, l’amore. Le cose e le persone alle quali teniamo di più. La felicità sta nelle cose semplici, nei piccoli piaceri di cui poter godere pienamente.

Oroscopo acquario oggi lunedì 28 aprile

Lunedì di lavoro e di piena immersione nelle faccende del nostro quotidiano. Una buona organizzazione è il segreto per svolgere tutto agevolmente. Apprezziamo pure la versione casalinga e pantofolaia di noi. Ci dona stabilità e placa del tutto la nostra irrequietezza. Svolgiamo ogni cosa con un ritmo fatto a nostra misura.

Oroscopo pesci oggi lunedì 28 aprile

Risveglio all’insegna dell’armonia e della comprensione. Anche se la vita di ogni giorno non è esente da piccoli guai, saggiamente godiamoci il presente. Riuniamo tutti gli amici più cari per una cena sfiziosa preparata da noi. C’è sempre un buon motivo per festeggiare. Sentirci amati moltiplica le energie. Forza, dunque.