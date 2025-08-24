Oroscopo di oggi lunedì 25 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 25 agosto, gli astri offrono indicazioni preziose per ogni segno zodiacale. Gli Ariete sono invitati alla concretezza nei rapporti interpersonali, mentre i Toro devono affrontare decisioni economiche urgenti. I Gemelli vivono una giornata emotivamente intensa, e i Cancro trovano rassicurazioni dall'ambiente circostante. Per i Leone, il dialogo familiare è costruttivo, e i Vergine sono aperti ai sentimenti. I Bilancia possono dedicarsi a interessi creativi, mentre gli Scorpione stabiliscono collaborazioni fruttuose. I Sagittario devono bilanciare piacere e dovere, e i Capricorno mostrano affidabilità. Gli Acquario gettano solide fondamenta per il futuro, e i Pesci riscoprono la bellezza della normalità.

Oroscopo ariete oggi lunedì 25 agosto

Un amico fidato ci invita alla concretezza, a non raccontare favole agli altri e a noi stessi: dopo lo sconcerto iniziale, riflettendoci capiamo che ha ragione. La regola essenziale nei rapporti interpersonali è rimanere sì noi stessi, ma disponibili alla mediazione. Per scaricare le tensioni, facciamo una passeggiata.

Oroscopo toro oggi lunedì 25 agosto

Rientriamo alla base dopo le ferie? La voglia è poca, mettiamolo in conto, ma riprendere il ritmo quotidiano ci resta più facile a farsi che a dirsi. Decisioni importanti da dover prendere con urgenza per le nostre tasche. Corriamo pure qualche rischio, le previsioni sono promettenti. Il livello di energia è alto, viaggiamo su binari sicuri.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 25 agosto

L’ennesimo tuffo al cuore ci attende, con la Luna ancora in Vergine: per fortuna sta passando e in serata la situazione evolverà in meglio. A una resa professionale piuttosto scarsa e traballante, si accompagna anche un clima lavorativo ben poco collaborativo. Di fronte alle minacce, l’istinto di fuga è del tutto naturale.

Oroscopo cancro oggi lunedì 25 agosto

Puntualmente, ciclicamente, ci facciamo sorprendere dai dubbi, ma non oggi. Dal nostro ambiente e da Cupido riceviamo notizie e conferme assolutamente rassicuranti. “Chi cerca trova”, recita un vecchio detto. L’importante è sapere cosa si cerca, per sperare di trovarlo al più presto. Regaliamoci una gita romantica in campagna.

Oroscopo leone oggi lunedì 25 agosto

La lucidità rimette i pezzi al loro posto, dopo un periodo di grande confusione dovuto a vacanze e circostanze varie. Compromessi e patti per ripartire al meglio. Dialogo costruttivo in famiglia, momenti di quiete, in cui ci sentiamo come una barca col vento in poppa. Stasera diamo il benvenuto a una Venere splendente.

Oroscopo vergine oggi lunedì 25 agosto

Siamo bendisposti ai sentimenti, aperti a nuovi incontri e affettuosi con il compagno di vita. Se ci sfuggisse dalla bocca un “ti amo”, sarebbe da festeggiare. Bella sensazione oggi, con la mente e il cuore che procedono a braccetto nella medesima direzione. L’amore alimenta la fiducia incondizionata che proviamo verso gli altri e verso noi stessi.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 25 agosto

Una giornata ideale per oziare beatamente dove meglio crediamo, ma anche per dedicarci a interessi creativi: musica, fotografia, pittura o cucina. Se la relazione sta attraversando una fase piuttosto serena, impegniamoci perché la pace duri il più a lungo possibile. Troviamo una sintonia che sia in equilibrio fra il pensiero e l’azione.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 25 agosto

Stabiliamo fruttuosi rapporti di collaborazione con fratelli e cugini, basati su patti chiari che soddisfino in pieno le esigenze di tutte le parti coinvolte. L’importante è avere in mente un quadro dei traguardi da voler raggiungere: da lì si tratta solo di agire con forza e convinzione. L’impegno ci viene adeguatamente riconosciuto.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 25 agosto

Un lunedì d’estate per noi è un invito al piacere, non al dovere. Ma fino al pomeriggio è probabile che il lavoro assorba completamente tutte le nostre energie. Per far felice chi ci è vicino, siamo disposti a occuparci di casa e faccende varie. Se non è amore, cos’è? Un turchese per credere che “domani è un altro giorno”.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 25 agosto

Il sodalizio in atto fra il Sole e la Luna in Vergine è l’unico proficuo. Mostriamo a chi ci interessa la nostra affidabilità e determinazione. Un inaspettato cambio di programma non deve farci preoccupare, fa tutto parte della quotidianità, sta a noi gestirlo al meglio. Un dono inatteso anticipa una dichiarazione di pace.

Oroscopo acquario oggi lunedì 25 agosto

Cominciare con il piede giusto significa aver gettato le fondamenta, per una costruzione stabile e a prova di imprevisti. Siamo motivati e produttivi. Affrontiamo la vita con saggezza e grande sensibilità, dando ascolto specialmente a chi conosciamo e stimiamo da tempo. A volte serve un lento e paziente lavoro preparatorio.

Oroscopo pesci oggi lunedì 25 agosto

Atmosfera rilassata. Dedichiamoci alla casa, alla famiglia e alla persona amata, per scoprire quanto può essere straordinaria e bella la normalità. Riscopriamo la gioia di giocare con i figli, riempire la dispensa e il frigorifero, organizzare la settimana che dobbiamo affrontare. Chiediamo solo la stessa spiaggia, lo stesso mare.