Oroscopo di oggi lunedì 24 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 24 febbraio, l'oroscopo offre preziose indicazioni per tutti i segni zodiacali. Gli ariete iniziano la giornata con energia ma devono fare i conti con la stanchezza nel pomeriggio. I toro potrebbero essere tentati dall'egoismo mentre inseguono la felicità. I gemelli trovano pace nella tranquillità, mentre il cancro sfrutta la mattina per produttività. Il leone si concentra sul lavoro, e la vergine trova equilibrio grazie alla Luna. La bilancia vede opportunità di successo, mentre lo scorpione deve riflettere sulle questioni sentimentali. Il sagittario gode di nuove prospettive, il capricorno affronta sfide professionali, l'acquario cerca ordine e i pesci ritrovano fiducia e autostima.

Oroscopo ariete oggi lunedì 24 febbraio

Inizio di giornata piuttosto scorrevole e produttivo, poi avvertiremo una certa stanchezza e solo con l’impegno, riusciremo a concludere per tempo quanto iniziato. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore. Sono le piccole grane quotidiane che ci innervosiscono. Giochiamo in difesa eliminando compagnie destabilizzanti.

Oroscopo toro oggi lunedì 24 febbraio

Inseguendo la nostra idea di felicità, potremmo peccare di un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiamo completa fiducia nella nostra inventiva. Una nuova amicizia amorosa potrebbe darci molto, risvegliando emozioni ormai sopite e la voglia di sorridere. Prendiamoci la libertà di rifiutare doveri sgraditi.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 24 febbraio

La mossa giusta per noi sarà starcene tranquilli in poltrona per ricaricarci. Piccoli svaghi sono consentiti, a condizione che siano a basso costo. Lunedì caratterizzato dall’elemento Terra: pochi lazzi, frizzi e molta concretezza, approfittiamone! Forma fisica un pochino capricciosa, prestiamole maggiore cura per il nostro benessere generale.

Oroscopo cancro oggi lunedì 24 febbraio

Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttiamolo per lavorare, studiare o per concedere tempo prezioso a noi stessi. In seguito avremo soltanto tanta voglia di riposare. Con molta calma e pazienza, potremmo smantellare ostacoli pratici e resistenze da parte dell’ambiente. Qualche cambiamento inatteso ci disorienta non poco.

Oroscopo leone oggi lunedì 24 febbraio

Concreti e anche convincenti, possiamo conquistare senza troppo sforzo la nostra fetta di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà piuttosto complicati, agiamo con calma. Il settore professionale in primissimo piano, sullo sfondo la vita affettiva, forse poco gratificante. In famiglia insistiamo per un cambiamento.

Oroscopo vergine oggi lunedì 24 febbraio

Risveglio pimpante in virtù della Luna. Riconquisteremo in breve tempo l’equilibrio che ci consentirà di affrontare con un buon passo la settimana appena cominciata. Cupido ci sostiene in questo periodo, non lasciamo che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni. Grandi decisioni e svolte felici a un passo da noi.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 24 febbraio

Tutto può essere modificato, soprattutto ciò che non va più. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, è naturale che facciamo fatica a star loro dietro come dovremmo. La curva nel grafico del lavoro è ascendente: accordi, proposte e nuove collaborazioni proficue. Il sole luminoso del successo splende all’orizzonte.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 24 febbraio

In campo pratico possiamo realizzare moltissimo e ottenere anche buoni riscontri economici, ma è necessaria una riflessione seria e accurata sulle iniziative da prendere. Le problematiche sentimentali vanno risolte in breve tempo: accettiamo l’evidenza e rimbocchiamoci... il cuore. Amore sensualissimo, ma geloso.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 24 febbraio

Giorno soleggiato per quanto riguarda carriera, affari e contatti. Nuove amicizie in arrivo, incontri e progetti che aprono davanti a noi nuove prospettive per il futuro. Se cerchiamo un’occupazione, la situazione è promettente, ma rivolgiamoci verso ambienti diversi dal solito. Diamo spazio alle idee più estrose. Viaggi.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 24 febbraio

Le sfide professionali ci impegnano parecchio, ma siamo ben protetti dalle stelle e da chi apprezza con sincerità il nostro operato. Fase lenta, ma di certo costruttiva. Siamo circondati da chiacchiere a volte inutili, tiriamo dritto allo scopo senza perdite di tempo. La felicità non è un’utopia. La via di uscita dai problemi è il senso pratico.

Oroscopo acquario oggi lunedì 24 febbraio

La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i nostri pensieri, abbiamo bisogno di comunicare, confrontarci con gli altri, scrivere. Un viaggio per scambiare impressioni ed esperienze con chi ci circonda. Muovendoci ci caricheremo di nuove energie. L’amore segna il passo, ma non ne faremo un dramma.

Oroscopo pesci oggi lunedì 24 febbraio

I semi messi a dimora lavorano rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. Riguadagniamo autostima e fiducia nelle nostre capacità. La nostra cassetta degli attrezzi contiene creatività, adattabilità, fortuna e amici: facciamone buon uso. Momento ottimale per iniziare una terapia o metterci a dieta.