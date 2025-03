Oroscopo di oggi lunedì 24 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 24 marzo, offre uno sguardo dettagliato su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Gli arieti potrebbero affrontare ostacoli e contrattempi, mentre i tori godranno di determinazione e incontri piacevoli. I gemelli sono chiamati a costruire una situazione professionale stabile, e i cancro dovranno affrontare tensioni sul lavoro. Ogni segno, dall'ariete ai pesci, avrà la sua dose di sfide e opportunità, con consigli su come affrontare la giornata al meglio.

Oroscopo ariete oggi lunedì 24 marzo

Sarà perché è lunedì o perché la Luna e Marte si guardano in cagnesco, di fatto il nostro umore subisce una flessione. Incontriamo ostacoli e contrattempi ovunque. Noie e ripensamenti in arrivo per quanto riguarda i programmi odierni. Gli impegni non ci lasciano tempo libero. Non trascuriamo gli affetti per il lavoro.

Oroscopo toro oggi lunedì 24 marzo

Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso il mondo esterno, questi sono i doni che il cielo ha in serbo per noi. Incontri particolarmente piacevoli. Misceliamo nelle giuste dosi il tempismo, l’ambizione, l’impegno, e avremo la garanzia del successo. Ottimi auspici per gli esami da affrontare e i viaggi di studio.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 24 marzo

Gli aspetti odierni ci rendono meno intraprendenti nei rapporti con il prossimo, forse pure taciturni, ma ci conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirci una situazione professionale più stabile, dobbiamo però agire con calma e pazienza. Chiudiamo vecchi sospesi con l’aiuto di un familiare che ci tende la mano.

Oroscopo cancro oggi lunedì 24 marzo

Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano, ci svegliamo con la “Luna” sbagliata. Non scagliamoci contro avversari reali o immaginari. Conti difficili da pareggiare, per fronteggiarli facciamo leva sull’intuito. Piccole delusioni nelle finanze ma facilmente recuperabili. Respingiamo l’altro per crogiolarci nel nostro brodo.

Oroscopo leone oggi lunedì 24 marzo

Un’amara realtà: non tutti sono leali come noi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farci le scarpe. Frequentiamo persone di mente particolarmente aperta, abbiamo bisogno di uscire dal conformismo e dai luoghi comuni. Forma sottotono, ma il solito ritmo ci fa recuperare in men che non si dica.

Oroscopo vergine oggi lunedì 24 marzo

Siamo pieni di progetti, non temiamo affatto la fatica e abbiamo voglia di metterci in gioco per migliorare la nostra posizione. Meglio di così... Buona volontà, dimostrazioni d’affetto e iniziative intriganti vivacizzano anche le coppie un po’ stanche. Abbiamo l’occasione di dimostrare a chi circonda quanto valiamo. Osiamo!

Oroscopo bilancia oggi lunedì 24 marzo

Una mattinata poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darci del filo da torcere e la persona amata ci appare sotto una luce poco idilliaca. Contraddizioni da sanare al più presto possibile, ricorrendo alla nostra consueta maestria nel conciliare al meglio gli opposti. Stretto su più fronti, Cupido subisce delle pressioni.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 24 marzo

Se con il capo e i colleghi c’è stato qualcosa da ridire, recuperiamo l’intesa e la collaborazione momentaneamente perse. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Si preannuncia una valanga di promesse. Nel lavoro siamo imbattibili e nella coppia regna l’armonia. Una conoscenza nuova merita di essere approfondita.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 24 marzo

Atmosfera tranquilla, senza scosse o avvenimenti particolarmente significativi, piena di piccole cose che comunque ci fanno sentire più sicuri e appagati. Conferme positive in merito ai nostri investimenti. Abbiamo la garanzia di una crescita lenta ma costante e sicura. Sguardi maliziosi con un collega che ci intriga.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 24 marzo

Carriera, soldi e amicizie non ci danno pensieri particolari, punto dolente il cuore che si mostra un po’ indifferente o meglio del tutto sordo al nostro richiamo. Riuscire nella difficile impresa di conquistare chi ci piace? Sarà soprattutto questione di... approccio. Non solo grinta per concludere un legame faticoso.

Oroscopo acquario oggi lunedì 24 marzo

Se il clima si prospetta piuttosto monotono, la compagnia dei nostri cari lo ravviverà. Amici e familiari sono un ottimo antidoto molto efficace contro la noia. Le circostanze possono essere favorevoli per analizzare ciò che ultimamente ci angustia o ci inquieta. Ottime le intuizioni avute circa il piano finanziario.

Oroscopo pesci oggi lunedì 24 marzo

La Luna in Capricorno, senza smancerie o fuorvianti giri di parole, bada al sodo regalandoci ottime soddisfazioni e opportunità professionali da non perdere. L’ambizione di arrivare in alto ci rende decisi e sicuri, tanto da meritare in pieno il rispetto di chi ci circonda. Una storia vuole aria nuova per recuperare smalto.