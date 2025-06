Oroscopo di oggi lunedì 23 giugno: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 23 giugno, offre una panoramica dettagliata per ogni segno zodiacale. La Luna in Gemelli favorisce l'interazione sociale e la comunicazione, mentre Saturno e Marte influenzano il nostro approccio alle sfide quotidiane. Scopri come le stelle possono guidarti nelle tue decisioni e migliorare il tuo benessere. Che tu sia Ariete, Toro, Gemelli o altro, leggi i consigli astrologici per affrontare al meglio la giornata e cogliere le opportunità che si presentano.

Oroscopo ariete oggi lunedì 23 giugno

Armonica a Saturno, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più autorevole e intraprendente del nostro carattere. Socievolezza in costante rialzo. Pronti a divertire e divertirci, sfoggiamo un fascino irresistibile capace di affascinare chiunque ci avvicini. Via libera al ballo per migliorare la circolazione… e l’umore.

Oroscopo toro oggi lunedì 23 giugno

È arrivato il momento di sfruttare il passaggio favorevole di Marte, cercando, per quanto è possibile, di stringere alleanze con persone che riteniamo affidabili. Proponiamo una collaborazione, cerchiamo l’appoggio e il sostegno di chi vuole e può spalancarci le porte. Moto all’aperto, metodo sano per scaricare le tensioni.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 23 giugno

Grazie a Saturno, la Luna nel segno ammortizza le uscite impreviste, gli incassi rimandati, con gratificazioni morali che valgono la fatica attuale. Siamo in grado di focalizzare con grande lucidità i problemi e di risolverli, potendo contare su coloro che sono pronti ad aiutarci. Curiosità, intraprendenza e ottime opportunità.

Oroscopo cancro oggi lunedì 23 giugno

Una lieve inquietudine, che non riusciamo a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indaghiamo a fondo per comprenderne le cause! Una sana dose di introspezione e l’interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarci in questo frangente. Coccoliamo corpo e spirito nel modo più congeniale.

Oroscopo leone oggi lunedì 23 giugno

Se attualmente ci sono mancate le occasioni per brillare, oggi il protagonismo può essere appagato pienamente. Le nostre idee vengono approvate all’unanimità. Grandiosa la Luna in sestile, che alleggerisce l’umore e sollecita la curiosità proponendoci nuovi contatti. Il buonumore è sempre il rimedio indicato per risolvere tutti i mali.

Oroscopo vergine oggi lunedì 23 giugno

Il transito della Luna in quadrato come sempre ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa! Stiamo percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, non roviniamo tutto con l’insicurezza. Lunghe passeggiate nel parco o in un bosco per ritemprare lo spirito.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 23 giugno

Dal segno dei Gemelli, la Luna lancia segnali interessanti a Plutone. Le sensazioni e le emozioni sono molto intense, ricerchiamo rapporti pieni e profondi. Una giornata fervida di idee, progetti, occasioni di cambiamento, che favorisce in modo deciso i piccoli o grandi viaggi. Una serata di svago, allegria, promesse e propositi.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 23 giugno

Per quanto siamo tendenzialmente diffidenti, dovremmo cedere di buon grado alla voglia di comunicare con gli altri, di socializzare, di stare in mezzo alla gente. Coltivare la fiducia, l’ottimismo e la trasparenza. Evitiamo le situazioni incerte, confuse, complicate che ci creerebbero dei problemi. Ben presto vedremo sostanziosi miglioramenti.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 23 giugno

La Luna in opposizione ci pone di fronte alla necessità di rivedere le nostre opinioni, le quali non è detto che siano in assoluto quelle giuste da portare avanti. Fare un passo indietro, piuttosto che andare avanti, potrebbe servire per prendere una bella rincorsa. Il lavoro va portato a termine con maggiore precisione e determinazione.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 23 giugno

Tutto in regola. Lunedì produttivo e di discrete soddisfazioni soprattutto sul fronte personale. Contatti da salvare in rubrica possono tornarci particolarmente utili. Le attenzioni speciali del capo gratificano la nostra ambizione, ma inevitabilmente ci attirano delle inimicizie. Lasciamo l’auto e camminiamo, beviamo acqua e tisane.

Oroscopo acquario oggi lunedì 23 giugno

La Luna in sestile a Saturno. Con tali credenziali, il fronte amicizie diventa positivo e luminoso. Ore interessanti: il carisma ci assicura uno stuolo di ammiratori. Siamo a nostro agio. La compagnia ci entusiasma e ci stimola, e persino chi amiamo oggi ci trova irresistibili. Entrando nel vivo dell’estate, curiamo l’immagine.

Oroscopo pesci oggi lunedì 23 giugno

Periodo piuttosto incerto. I dubbi riguardano in modo particolare il lavoro, la casa, la famiglia e la difficile impresa di gestire tutto al meglio possibile. Lo scenario è più promettente di come lo dipingiamo. Possiamo contare su protezioni sottili e lampi intuitivi. Nei momenti no, affrontiamo i problemi con nervi saldi e gambe in spalla.