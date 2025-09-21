Oroscopo di oggi lunedì 22 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 22 settembre, per il segno dell'Ariete, mette in luce una fase piuttosto delicata nelle relazioni amorose, influenzata dall'opposizione della Luna a Nettuno. Questa configurazione astrale può portare a tensioni e nervosismi, specialmente nei rapporti di lavoro. È consigliabile affrontare la giornata con calma, cercando di ridurre le pretese e allentare la tensione. Inoltre, si avverte la necessità di trovare nuove energie per gestire i numerosi impegni che si profilano all'orizzonte.

Oroscopo ariete oggi lunedì 22 settembre

La nostra storia d’amore sta attraversando una fase piuttosto delicata: l’opposizione della Luna a Nettuno nel nostro segno ci pone di fronte a una strada tortuosa. Se i rapporti con i collaboratori ci creano nervosismo, proviamo ad allentare la tensione riducendo le pretese. Cercasi energie per affrontare una marea di impegni.

Oroscopo toro oggi lunedì 22 settembre

Lunedì sotto l’egida della tranquillità. Riprendiamo in mano i vari progetti senza particolare fatica, cercando di non trascurare in alcun modo il nostro benessere. Il piacere di piacere crea un circolo virtuoso, con effetti piuttosto galvanizzanti sia in amore sia nel lavoro. Sensualità e fascino, per la gioia di chi ci ama.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 22 settembre

La Luna, in trigono a Urano nel nostro cielo, ci spinge ad accettare di buon grado nuove sfide, con quel leggero rischio che regala un po’ di brio alla quotidianità. Oggi ci è concesso perfino di cercare il pelo nell’uovo e di contestare per principio ogni proposta ricevuta. Livelli eccellenti di socievolezza e intraprendenza.

Oroscopo cancro oggi lunedì 22 settembre

Qualche piccolo imprevisto è da mettere in conto, con la Luna in quadratura. Nella nostra attività possiamo evitare disagi, solo ancorandoci a uno stile misurato. Plachiamo gli slanci sentimentali: la persona amata potrebbe non vedere di buon occhio questo atteggiamento. L’amore vero sa sempre comprendere e perdonare.

Oroscopo leone oggi lunedì 22 settembre

La Luna amichevole in Bilancia equivale a una promessa di serenità. Un sentimento messo in naftalina da qualche tempo, torna al centro di un’inattesa riscoperta. La situazione è in continua evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, ottima organizzazione e molta calma. Forma fisica e psichica in perfetto equilibrio.

Oroscopo vergine oggi lunedì 22 settembre

Ci accingiamo a rientrare in ufficio con un velo di pigrizia, viaggiando in modalità di risparmio energetico. Qualche scaramuccia nella coppia facilmente superabile. L’ironia non può salvare il mondo, ma ci consente di giocare con il toro, invece di afferrarlo per le corna. Accogliamo intuizioni per inseguire nuovi obiettivi.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 22 settembre

Luna tranquilla e beata in congiunzione. Grazie anche all’ingresso del Sole, possiamo trascorrere dei momenti piacevoli, ricchi di presenze affettuose. Il settore professionale è in luce: non preoccupiamoci troppo, se una trattativa in corso parrebbe arenarsi. Attività creative, abbiamo il tocco magico degli artisti.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 22 settembre

Accettiamo serenamente un confronto di opinioni con chi ci è accanto. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci appaiono più lungimiranti di quelle altrui. È tempo di osare con il cuore e nella carriera. L’arrivo di Marte nel segno ci fa cogliere occasioni d’oro. Concediamoci una passeggiata per smaltire gli eccessi.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 22 settembre

Giornata completamente improntata al dinamismo. Si profilano viaggi e contatti interessanti, che possono ampliare i nostri orizzonti e aumentare le competenze. Nella relazione a due viviamo un temporaneo calo di passione e di dialogo, che non desta però preoccupazione. Sensazione di benessere. Immagine solare e luminosa.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 22 settembre

Dissidi con i soci per questioni di budget, che in sinergia con la Luna in Bilancia, non ci permettono di essere efficienti come al solito e come vorremmo. Suggelliamo una rappacificazione di coppia con una cena romantica, in un ambiente esclusivo e raffinato. Strana esitazione di fronte a decisioni di scarso valore.

Oroscopo acquario oggi lunedì 22 settembre

La Luna e Plutone in trigono sono una configurazione ideale per creare un’atmosfera piacevole. Disinvoltura, spigliatezza e comunicativa che spiazzano. Inviti per gite ed interessanti escursioni di fine estate, ma gli ingenti impegni di lavoro a cui dover far fronte ci spingono a declinare. Ascolto e rispetto per coloro che ci sono accanto.

Oroscopo pesci oggi lunedì 22 settembre

Teniamo a freno il nostro orgoglio e tolleriamo anche la permalosità. Possiamo così muoverci con successo, concedendoci qualche piccolo lusso. Affabilità, socievolezza e un tocco di vivacità ci rendono un polo attrattivo per amici e conoscenti. Un piccolo problema ci sembra una montagna da dover superare nel miglior modo possibile.