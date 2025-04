Oroscopo di oggi lunedì 21 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 21 aprile, offre uno sguardo approfondito su come le stelle influenzano i diversi segni zodiacali. Con la Luna in Acquario e l'influenza di Mercurio, ogni segno affronta sfide e opportunità uniche. Ariete brilla per intraprendenza, mentre Toro deve gestire piccole grane lavorative. Gemelli si gode un lunedì dinamico, mentre Cancro trova conforto nell'amore. Scopri le previsioni dettagliate per ogni segno e come affrontare al meglio la giornata.

Oroscopo ariete oggi lunedì 21 aprile

Sollecitata da Mercurio, la Luna in Acquario, grazie a una strategia vincente e alla complicità di un collaboratore, elimina in un baleno eventuali criticità. Brillanti e intraprendenti, non perdiamo nessuna delle occasioni che ci vengono offerte per farci valere. Fase dinamica. Ideale per iniziare una dieta depurativa.

Oroscopo toro oggi lunedì 21 aprile

Pasquetta sottotono, a causa di piccole grane lavorative. Sentendoci messi sotto esame, ci muoviamo goffamente e incassiamo qualche severo rimprovero. Facciamo particolare attenzione a non farci coinvolgere in acquisti sbagliati. Spendiamo bene i nostri soldi. Sospetti ingiustificati riguardo la fedeltà di chi amiamo.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 21 aprile

Splendido Lunedì dell’Angelo, complice il sestile Luna-Mercurio, che potenzia al massimo le nostre capacità e riduce i tempi d’attesa. Tutto gira vorticosamente. Viaggi, affari, portati avanti a tempo di record, con un entusiasmo degno dei nostri migliori momenti. Una promessa confermata merita festeggiamenti speciali.

Oroscopo cancro oggi lunedì 21 aprile

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti si preannuncia un’impresa titanica? Facciamocene una ragione, il mondo non finisce domani. L’amor che muovono il Sole e Venere agisce come un balsamo sui nostri pensieri. Dolcemente sognare... Tutto sotto controllo, ma teniamo sempre sotto controllo gli sbalzi di temperatura.

Oroscopo leone oggi lunedì 21 aprile

Immusoniti dall’opposizione della Luna in Acquario, non diamo il meglio di noi in fatto di amabilità. Discussioni e piccole incomprensioni con gli amici. Aggiriamo gli ostacoli quando possibile invece di tentare di abbatterli a testate. Sarà un’azione meno eroica, ma più efficace. Evitando gli eccessi, manterremo una buona forma.

Oroscopo vergine oggi lunedì 21 aprile

La gelosia rischia di amareggiare i nostri rapporti affettivi più importanti. Cerchiamo di non vedere il male dove non c’è. Evitiamo ogni possibile competizione. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarci impegni onerosi, ma è prevista per questo una gratifica. I nostri modi conquistano la simpatia di chi ci sta intorno.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 21 aprile

I mugugni dei colleghi oggi ci scivolano addosso senza lasciare traccia, quello che conta sono le amicizie. La simpatia e la cordialità che ci trasmettono ci giovano assai. Interessi da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Rimedi naturali sono efficaci per un vecchio malanno.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 21 aprile

Protagonista e assillo odierno, il lavoro. Le ambizioni personali divergono da quelle dei nostri cari e incontriamo difficoltà a trovare un compromesso che soddisfi tutti. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare anche oggi, ma riflettendoci non è impossibile. Un viaggio proficuo e al riparo dai rischi.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 21 aprile

Attiviamoci. Le circostanze favorevoli e la Luna amichevole ce lo consentono. Non abbiamo timore della profondità, non frenerà il gusto dell’avventura. Una provvista di buonumore, dinamismo e audacia, con cui, in barba agli imprevisti, andremo molto lontano. In arrivo nuove proposte da valutare con attenzione e buone notizie.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 21 aprile

Questioni da chiarire appena possibile con i dipendenti, i collaboratori, le persone intorno. Vecchi rancori, conflitti mai risolti che andrebbero appianati una volta per tutte. Superiamo le divergenze di vedute, fonte di malintesi, con l’amato, ma asteniamoci dal muovere critiche. Occhio alle multe per eccesso di velocità.

Oroscopo acquario oggi lunedì 21 aprile

Sostenuta da Plutone e Mercurio, la nostra Luna ci suggerisce di scansare polemiche e discussioni inutili e di fare tesoro dell’esperienza accumulata. Spendiamo per la cultura, l’attività, per appagare un desiderio, non per cose futili comprate a mo’ di compensazione. Stima, appoggi e consensi a profusione nel luogo di lavoro.

Oroscopo pesci oggi lunedì 21 aprile

L’azione di Venere e Urano è preziosa. Non per illuderci, disperderci in evasioni, ma per dare il via a una storia che nasca sotto una buona stella. Una vecchia fiamma può risuscitare in un attimo sentimenti sopiti da tempo, con un cambio di guardia sulla scena amorosa. Molta attenzione con le spese, non largheggiamo.