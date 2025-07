Oroscopo di oggi lunedì 21 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 21 luglio, le stelle ci guidano attraverso una giornata ricca di energia e sfide per ogni segno zodiacale. Dall'Ariete ai Pesci, le previsioni astrologiche offrono consigli preziosi per affrontare gli impegni quotidiani, gestire le emozioni e coltivare relazioni armoniose. Che si tratti di lavoro, amore o benessere personale, le stelle ci invitano a mantenere un atteggiamento positivo e a cogliere ogni opportunità per crescere e migliorare. Scopri cosa riserva la giornata per il tuo segno zodiacale e come sfruttare al meglio le influenze astrali.

Oroscopo ariete oggi lunedì 21 luglio

Dominati da Marte, a volte possiamo essere collerici e irascibili, ma in questo momento abbiamo l’occasione di mostrare agli altri la nostra disponibilità. Ci sentiamo instancabili, come se potessimo essere il motore che aziona ogni cosa che ci circonda. Prendiamo immediatamente le distanze da chi ci accusa di superficialità.

Oroscopo toro oggi lunedì 21 luglio

È pesante per tutti l’inizio della settimana, ma noi del Toro sentiamo come una sfida portare a termine tutto ciò che abbiamo programmato nel tempo prestabilito. Marte ci aiuta a dissipare i dubbi che ci vuole insinuare Plutone: grinta ed entusiasmo in miglioramento. Non abbandoniamo sport e allenamento abituale.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 21 luglio

Le contrarietà del lunedì rischiano di annullare del tutto i benefici della domenica. Affrontiamo la quotidianità sentendoci forti e imbattibili. Abbiamo tempo di abituarci a un cambiamento importante nell’ambiente di lavoro, che può sembrare complicato a prima occhiata. Apprezziamo il calore della famiglia sopra ogni cosa.

Oroscopo cancro oggi lunedì 21 luglio

Il Sole nel segno ci dà una mano a vedere chiarezza e armonia nella vita privata. Senza fretta, ma con continuità, abbiamo bisogno delle nostre certezze. Gli ideali si rafforzano, ma solo se sappiamo crescere professionalmente per mezzo di approfondimenti. Economicamente stabili, ma pensierosi per il prossimo futuro.

Oroscopo leone oggi lunedì 21 luglio

Concentrati sui nostri impegni, potremmo perdere di vista alcune necessità dei familiari. In questo caso, diamo appoggio senza alcuna riserva. Avvicinandosi il tempo delle ferie, se non sono già finite, facciamo maggiore attenzione alle prossime spese che abbiamo inserito in agenda. Affrontiamo discorsi scomodi, ma con decisione.

Oroscopo vergine oggi lunedì 21 luglio

La forza di precisione e di strategia di cui siamo capaci ci mette in condizione di svolgere sino in fondo le nostre incombenze senza tensioni. Grazie alla cura e all’attenzione che rivolgiamo alle persone care, ci sentiamo completamente appagati. In serata potrebbe esserci un cambio di programma particolarmente gradito.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 21 luglio

La giornata promette una bella soddisfazione in campo professionale, l’istinto ci guida nella giusta direzione, portando un superiore a gratificarci. Dominiamo la nostra gelosia in amore, dare fiducia è segno di rispetto nei confronti dell’altro. Non ci possiamo lamentare, le finanze sono costanti, abbiamo tutto quello che ci serve.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 21 luglio

Con il transito di Mercurio e Plutone in quadratura, cerchiamo, nelle discussioni, di non imporre il nostro punto di vista in maniera eccessiva. Ore proficue per approfondire, con coloro che ci stanno a cuore, quello che è ancora in sospeso. Non perdiamo di vista date e compleanni che riteniamo particolarmente importanti.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 21 luglio

Il bisogno di avere il controllo assoluto su tutto ciò che ruota intorno a noi ci potrebbe causare stanchezza mentale e fisica, prendiamoci cura di noi. Un cambiamento a cui aspiriamo da tempo si fa attendere molto più del previsto, attiviamo la positività. La disciplina sportiva è salute per il corpo e per la mente.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 21 luglio

La necessità di avere stabilità e sicurezza e di sentirci protetti ci potrebbe condurre a perdere di vista quello che non funziona davvero nel rapporto di coppia. L’elemento Terra, al quale apparteniamo, ci consiglia di essere più concreti e prudenti con il denaro. Chi ha colpito la nostra emotività ci rende vulnerabili.

Oroscopo acquario oggi lunedì 21 luglio

Un bel cielo libero da stelle fastidiose intensifica molto le nostre emozioni, ci regala una sensazione assoluta di libertà, proprio quella alla quale aspiriamo. Allontaniamoci da quelle relazioni che creano conflitti e squilibri, sia in amore sia nelle amicizie. Utili rilassamento e meditazione contro le tensioni di ogni genere.

Oroscopo pesci oggi lunedì 21 luglio

Gli amici e la famiglia sono i pilastri che ci accompagnano nel percorso di evoluzione emotiva. Rimaniamo concentrati sui nostri obiettivi, senza perdere di vista il fine ultimo cui aspiriamo. L’amore ci scalda come questo sole estivo, portando sogni, desideri e progetti a lunga scadenza. Ascoltare il corpo e i suoi segnali ci dona salute.