Oroscopo di oggi lunedì 19 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 19 maggio, offre una panoramica dettagliata delle influenze astrali su ciascun segno zodiacale. Con la Luna in Acquario e il sestile di Venere, gli Ariete possono aspettarsi progetti in fermento e nuove opportunità da cogliere in gruppo. Al contrario, i Toro dovranno affrontare il malumore tipico del lunedì, mentre i Gemelli troveranno un equilibrio tra doveri e relax. Scopri le previsioni per il tuo segno e preparati ad affrontare la giornata con il giusto spirito.

Oroscopo ariete oggi lunedì 19 maggio

Progetti in fermento e opportunità da realizzare in gruppo, con questa Luna in Acquario sospinta dal sestile di Venere. Siamo dinamici e grintosi. Teniamo conto di alcune valide innovazioni, su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Vitalità ed energia migliorano le prestazioni sportive regalandoci grande soddisfazione.

Oroscopo toro oggi lunedì 19 maggio

La Luna in quadratura accentua il malumore tipico del lunedì. Armiamoci di coraggio e fronteggiamo gli imprevisti con la schiena dritta, senza mostrare cedimenti. Se diamo alle opinioni degli altri il rispetto che meritano, lo facciamo automaticamente anche con le nostre. Produttivi i contatti con ambienti diversi dal nostro.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 19 maggio

Troviamo facilmente un giusto accordo fra doveri e pigrizia. Veniamo da un fine settimana particolarmente positivo e rilassante che ci ha ritemprati nel corpo e nello spirito. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Bene con gli altri e con noi stessi, bene con la vita.

Oroscopo cancro oggi lunedì 19 maggio

Spirito d’iniziativa, nostro alleato: a prescindere dalla presenza o meno delle persone care, oggi l’amore è il fulcro di tutto, il motore dell’esistenza. Vecchi e nuovi ammiratori si fanno avanti. Probabilmente c’è chi riesce a fare breccia e ne può nascere un’unione felice. Curiamo i punti fragili o gli squilibri metabolici con grande attenzione.

Oroscopo leone oggi lunedì 19 maggio

Giornata poco esaltante: la Luna in opposizione si mostra poco disponibile nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo di fallire miseramente. Equilibrio emotivo un po’ traballante, soprattutto a causa della vulnerabilità che vorremmo nascondere agli altri. Il mondo non è fatto di buoni e cattivi, ma di persone.

Oroscopo vergine oggi lunedì 19 maggio

Il confronto con gli altri ci genera una certa ansia? Ridimensioniamola, tenendo presente che spesso la riservatezza può essere scambiata per snobismo nei confronti degli altri. Fra amicizia e amore il limite è labile, basta un nonnulla perché a sorpresa sconfinino l’una nell’altro. Qualche spesa indovinata per la cultura e i viaggi.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 19 maggio

L’equilibrio regna nella sfera sentimentale. Rispondiamo con estrema duttilità alle esigenze del momento, rispettando i tempi di chi ci piace. Gli amici ci distraggono dall’ossessione di qualcuno che gioca a nascondino, mandandoci su di giri. Belli e in forma? Non è affatto utopia, basta un po’ d’impegno e molta costanza.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 19 maggio

Il punto a sfavore odierno è la Luna quadrata in Acquario, con tutte le seccature che questo comporta. Malumore, scatti di nervi, insofferenza. Abbiamo sufficiente fiducia in noi stessi per ignorare con una certa disinvoltura le critiche e agire di testa nostra. Siamo comunicativi per far crescere dei progetti a cui teniamo.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 19 maggio

Siamo classificati fra i migliori segni dello Zodiaco, in questo lunedì con il sestile lunare. Possibili traguardi in vista. La ruota gira, godiamoci l’attimo prima che sia troppo tardi. Certi dei nostri sentimenti, ci sentiamo pronti a esternarli pur rischiando di andare dritti contro un muro. Lo stile casual ci si addice molto, è perfetto per noi.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 19 maggio

Un inizio di settimana energico e pimpante. Se ci piace vincere facile, approfittiamo di questo cielo privo di grosse tensioni e ricco di vantaggi per centrare il risultato. Benissimo il lavoro. Sbrigando rapidamente gli impegni urgenti, ci rimane una larga fetta di tempo libero. I conflitti interiori si riflettono in atteggiamenti di chiusura.

Oroscopo acquario oggi lunedì 19 maggio

La voglia di novità va incoraggiata in ogni modo, sebbene sia necessario agire con qualche ulteriore cautela, per non alterare certi ritmi essenziali per il nostro benessere. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia: diamo la precedenza al bisogno di serenità. Scontri frontali? La diplomazia, questa sconosciuta.

Oroscopo pesci oggi lunedì 19 maggio

Un’aria sbarazzina e felice fa registrare un’impennata vertiginosa delle nostre quotazioni, sia sul piano amoroso sia su quello professionale. Se abbiamo un’attività che gestiamo in autonomia, gli impegni odierni scivolano via veloci verso il giusto compimento. Finanze piuttosto instabili in questo momento, meglio evitare passi falsi.