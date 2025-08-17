Oroscopo di oggi lunedì 18 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Lunedì 18 agosto si prospetta una giornata ricca di influenze astrali significative per ogni segno zodiacale. Mercurio e Marte giocano un ruolo chiave, offrendo opportunità di comunicazione e persuasione. Che tu sia Ariete, Toro, Gemelli o un altro segno, le stelle ti invitano a cogliere le occasioni e a riflettere sulle proposte che ti si presentano. Mentre alcuni segni troveranno conforto nella socialità e nello sport, altri potrebbero sentirsi spinti verso l'introspezione e la riflessione. Scopri come navigare al meglio questa giornata grazie ai consigli astrologici.

Oroscopo ariete oggi lunedì 18 agosto

La giornata si prospetta allegra e piena di sorprese. A darci una mano c’è anche Mercurio, garante di piacevoli scambi con un amico di vecchia data. Una proposta di accordo o di entrare in società da non sottovalutare e su cui riflettere con calma. Potrebbe essere un’occasione d’oro. Contro i nervi a fior di pelle, buttiamoci nello sport.

Oroscopo toro oggi lunedì 18 agosto

Focalizziamo l’attenzione sui rapporti interpersonali: sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con il massimo della naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente. Procediamo in modo costruttivo, per migliori risultati.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 18 agosto

Lunedì accattivante, che esalta al meglio la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza al sono massimo livello in questo momento. Conoscenze interessanti da coltivare. Riflessioni, confidenze e intermezzi di pura passione. L’immagine e la facciata ci soddisfano appieno. Stima, sicurezza, buon interscambio energetico.

Oroscopo cancro oggi lunedì 18 agosto

Coltiviamo pensieri positivi, regaliamoci un breve viaggio, qualcosa che desideriamo da tempo, allarghiamo gli orizzonti verso qualcosa di nuovo. Non chiudiamoci in casa. Una piccolissima variazione dell’ambiente intorno ci fa sentire fuori posto e a disagio. Esaminiamola. Alcune decisioni da prendere ci mettono ansia.

Oroscopo leone oggi lunedì 18 agosto

Complice Marte, Mercurio guadagna forza di persuasione. Sappiamo convincere con tatto e argomentazioni logiche chi ci circonda. Gli altri ci seguono senza obiettare in alcun modo. Non perdiamo occasione di dire quello che pensiamo, ma al contempo lasciamo spazio per l’ascolto. Un evento mondano? Partecipiamo, sarà divertente.

Oroscopo vergine oggi lunedì 18 agosto

Un certo senso d’insoddisfazione alimenta la nostra voglia di evasione. Di opportunità ne incontriamo a bizzeffe, ma a conti fatti potrebbero avere un gusto asprigno. Trasferte, cambi di mansione movimentano il lavoro. La fretta nell’agire è un’insidia proprio da evitare. Chiariamo le ambiguità con i colleghi e gli amici.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 18 agosto

Grazie a quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio fra parenti, riportando pace e armonia, con palese sollievo e gratitudine generale. Mercurio e Marte ci spronano, e ci suggeriscono di dedicare più tempo a chi condivide i nostri stessi ideali. Rechiamoci al mercatino sotto casa o al centro commerciale.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 18 agosto

Godiamoci questo lunedì estivo, che per molti può segnare la fine delle ferie e preludere alla ripresa della vita di tutti i giorni. Agli impegni pensiamoci domani. Trascorriamo le ore all’aperto a stretto contatto con la natura, per dare alla mente quel respiro di cui ha bisogno. Desideriamo degli stimoli? Frequentiamo gente nuova.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 18 agosto

Se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità da chi ci circonda. In tutte le situazioni in cui possiamo trovarci, suscitiamo ammirazione e simpatia. Rispondiamo con spontaneità. Valutiamo obiettivamente fatti e circostanze.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 18 agosto

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee, a recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente domestico ci danno da pensare, ma sono completamente indipendenti dalla nostra volontà. Ottima fase per volontariato e iniziative eque e solidali.

Oroscopo acquario oggi lunedì 18 agosto

Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono particolarmente dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e di curiosità. Facciamo acquisti per la cultura. Chi amiamo ci approva e ci rispetta totalmente. Cogliamo l’occasione al volo per chiarire tutto quello che non funziona. Ci assiste un’efficace comunicazione verbale.

Oroscopo pesci oggi lunedì 18 agosto

Se abbiamo persone sì vicine, ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle, abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci tutte le porte, seguiamole con un occhio all’impegno che potrebbero richiedere in un secondo momento. Buoni i risultati, ma i conflitti ci infastidiscono.