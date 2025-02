Oroscopo di oggi lunedì 17 febbraio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 17 febbraio, la Luna gioca un ruolo cruciale nel determinare l'andamento della giornata per i vari segni zodiacali. L'opposizione della Luna invita l'Ariete alla mediazione, mentre il Toro può aspettarsi buone notizie sul fronte professionale. I Gemelli vivranno una giornata positiva, ricca di incontri e sorprese, mentre il Cancro dovrà mantenere lucidità e obiettività. Ogni segno avrà la sua sfida o opportunità, influenzata dal movimento lunare.

Oroscopo ariete oggi lunedì 17 febbraio

La settimana comincia con la Luna in opposizione, che sul piano pratico, nel caso di confronti accesi, suggerisce di fare ricorso alla mediazione. Chiediamo molto a noi stessi e agli altri, ma riconosciamo al prossimo il diritto di avere una propria visione. Consigliamoci con un amico, se percepiamo aria di cambiamenti.

Oroscopo toro oggi lunedì 17 febbraio

Buone nuove ci attendono sul piano professionale. Seguiamo senza esitazione l’intuito, ci suggerirà le mosse migliori da effettuare per trarne dei vantaggi. Eventi in evoluzione, ma bisogna saperli sfruttare con metodo, pianificando ogni cosa nei minimi dettagli. Non stanchiamoci, esagerando in impegni e sforzi fisici.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 17 febbraio

Lunedì decisamente positivo per tutti i tipi di situazioni. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri, rapporti sociali e amicizie sincere. Gestiamo meglio i nostri soldi, abbiamo la tendenza a spendere più di quanto il conto può permetterci. Occorre maggiore attenzione. Cene, allegre riunioni con la nostra affiatata compagnia.

Oroscopo cancro oggi lunedì 17 febbraio

Influente per noi figli della Luna, il severo passaggio zodiacale della Bianca Signora. Dalla sua posizione ci invita a essere imparziali, lucidi e obiettivi. Ascoltiamo le opinioni di parenti e familiari, valutiamole, ma poi pensiamo e facciamo di testa nostra. Evitiamo di mettere in campo progetti troppo ambiziosi.

Oroscopo leone oggi lunedì 17 febbraio

Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le nostre ambizioni professionali. Pianifichiamo gli spostamenti previsti per le vacanze invernali. Un tranquillo confronto faccia a faccia con chi amiamo. Buone notizie per chi aspetta la soluzione di una causa.

Oroscopo vergine oggi lunedì 17 febbraio

Accantonando le nostre esigenze, scopriremo valori e sentimenti a cui ultimamente non abbiamo dato lo spazio che meritano. Una persona ci ama, ma non ce ne accorgiamo. Un rifiuto anche se doloroso è imperativo. A che pro caricarci di responsabilità e doveri che non ci competono? Manteniamo uno stato d’animo leggero.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 17 febbraio

In solitaria la Luna attraversa il nostro segno. È l’influsso giusto per riflettere sulle questioni che ci stanno a cuore, curare l’immagine e occuparci d’arte. La settimana lavorativa inizia serena e nel caso insorgessero problemi, attingiamo alla capacità di adattamento. Flessibilità fisica e mentale rimuovono blocchi.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 17 febbraio

La giornata ci trova un po’ pensierosi, forse abbiamo dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica piuttosto complicata. Se la nostra attività ci costa parecchia fatica, concluderemo ben poco, meglio soprassedere e rimandare tutto a domani. Rinviamo con una scusa plausibile un incontro romantico.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 17 febbraio

Il transito della Luna in Bilancia è ottimo, a condizione però di non spendere una follia per fare acquisti mirati in profumeria o in libreria. Diamo la nostra adesione a un progetto di carattere sociale e umanitario da portare avanti con gli amici e che ci appassiona molto. Rinnoviamo sapientemente la nostra immagine.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 17 febbraio

Minacciosa la Luna in quadratura con la sua ansia di perfezionismo. La professione versa nel caos e siamo lontani anni luce dai risultati richiesti. I problemi più diversi hanno sempre una soluzione. Non perdiamo le staffe e come insegna Saturno, ragioniamo. Un calo di lucidità ed entusiasmo non desta preoccupazione.

Oroscopo acquario oggi lunedì 17 febbraio

Coccolati dalla Luna in Bilancia, guadagniamo in socievolezza, affabilità e fascino. Cogliamo la palla al balzo per sistemare una volta per tutte una faccenda di cuore. Organizziamo una serata in compagnia per evadere dalla quotidianità. Lettere, sms, email in arrivo. Cerchiamo un confronto costruttivo con gli antagonisti.

Oroscopo pesci oggi lunedì 17 febbraio

Nella carriera la competizione è accesa, ma noi coraggiosamente ci buttiamo nella mischia, con la ferma intenzione di riscuotere i meritati successi e consci del nostro valore. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. Potremo risolvere una faccenda a cui teniamo.