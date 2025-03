Oroscopo di oggi lunedì 17 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 17 marzo, l'oroscopo offre uno sguardo approfondito sulle influenze astrali che guidano i segni zodiacali. Con la Luna in Scorpione, l'intuito e la sensibilità sono amplificati, portando nuove sfide e opportunità. Gli arieti si sentono forti e pronti a conquistare, mentre i tori devono fare i conti con emozioni contrastanti. I gemelli cercano di ravvivare la giornata con un tocco di creatività. Ogni segno ha la sua storia da raccontare, con l'amore e il lavoro che giocano ruoli cruciali. Scopri come navigare attraverso i cambiamenti e sfruttare al meglio le energie cosmiche.

Oroscopo ariete oggi lunedì 17 marzo

In fatto di grinta e d’intuito, è difficile trovare qualcuno che ci tenga testa nell’intero Zodiaco. È la nostra stagione, siamo forti e belli, pronti per scendere in campo. La resa professionale migliora durante la giornata. Accettiamo le critiche di un amico di cui ci fidiamo. Nozze per le coppie, corteggiamenti per chi è solo.

Oroscopo toro oggi lunedì 17 marzo

L’amore vince su tutto, anche se a volte è difficile mandare giù la sensazione di essere stati ingannati da chi credevamo amico. Assicuriamoci che non accada più in futuro. Di fronte a situazioni nuove occorrerebbe più elasticità, che la Luna in Scorpione oggi centellina. Intolleranze alimentari da appurare con esami seri.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 17 marzo

Andamento tranquillo, tanto che in certi momenti potrebbe risultare anche noioso. Una telefonata a un amico darà un po’ di brio a questo lunedì. Le soluzioni sono a portata di mano, non serve nemmeno troppa fantasia per visualizzarle e impiegarle. Quell’elettricità sotto pelle svela desideri intimi in cerca di soddisfazione.

Oroscopo cancro oggi lunedì 17 marzo

Se provassimo ad ascoltarci, oggi saremmo capaci di scrivere un libro intero: la Luna in Scorpione aumenta notevolmente la sensibilità e favorisce l’analisi. Davanti a un inatteso cambio di scena, siamo scattanti: cogliamo al volo l’occasione, senza alcun indugio. Sul lavoro sappiamo guadagnare consensi e approvazione.

Oroscopo leone oggi lunedì 17 marzo

Procedere contro corrente costa molta fatica e non dà i risultati sperati in principio. La Luna in posizione ostile scoraggia le nostre iniziative, invitandoci a rimandare. Quella che ci appare è solo una versione non esaltante della realtà, ma noi sappiamo di valere ben più. Non facciamoci prendere la mano dalla frustrazione.

Oroscopo vergine oggi lunedì 17 marzo

Una buona manualità ci aiuta a staccare la spina e a sgravarci di tanti pensieri che affollano la nostra mente. Costruire o plasmare qualcosa è un vero atto creativo e distensivo. Lasciamo che sia l’istinto a prendere le decisioni. La Luna assicura una cospicua dose di fortuna. Meglio essere sicuri quando parliamo in pubblico.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 17 marzo

Tramite messaggi alcuni rapporti ultimamente un po’ deboli tornano a riallacciarsi, con un pretesto qualsiasi: un’ottima occasione per uscire dalla fase di isolamento. La situazione affettiva si sta mettendo in moto, finalmente si creano spazi per sorprese e batticuori. Non poniamo in secondo piano le cose importanti.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 17 marzo

Con la Bianca Signora congiunta, sarebbe bello goderci in grande serenità una giornata di riposo, ma non è questo il nostro destino: impegni ed energie non mancano. Il quadrato Luna-Plutone metterà in crisi alcune certezze. È tempo di svecchiare, di cambiare qualcosa. Cura termale da programmare per un pieno benessere.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 17 marzo

La settimana è appena iniziata, ma abbiamo bisogno di tempo per “atterrare”. Intanto fantastichiamo su un viaggio che sogniamo da tempo, su un amore che ci fa sognare. Se sulla nostra scrivania ci sono pratiche in sospeso, proviamo a sistemarle usando grande pragmatismo. La dimensione spirituale cresce di giorno in giorno.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 17 marzo

Ai molteplici e pressanti impegni di lavoro possiamo rispondere con l’entusiasmo corrisposto dalla Luna in Scorpione. Interventi efficaci per rapide soddisfazioni. La dolce metà non sempre si allinea alle nostre aspettative, ma dobbiamo darle tempo e comprenderla. Un vecchio amico fornisce consigli pratici e decisivi.

Oroscopo acquario oggi lunedì 17 marzo

Il quadrato lunare manda al tappeto lo stato emotivo: anche all’interno di una storia lunga e collaudata possono insinuarsi sospetti e malizie. Un nostro caro ci spalleggia e ci supporta nel raccogliere informazioni che cerchiamo. Rassicuriamoci, supereremo blocchi e timori. Opportunità, ma pure imprevisti, uno dietro l’altro.

Oroscopo pesci oggi lunedì 17 marzo

Per comprendere certe persone, con tutte le diffidenze e le complessità, occorre quel grado di empatia molto speciale di cui siamo ben forniti. La torta del potere è a disposizione. Accaparriamocene una fetta prima che qualcuno ne faccia un boccone lasciandoci a bocca asciutta. La mente vola, ma gli occhi restano sulla strada.