Oroscopo di oggi lunedì 15 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 15 settembre, offre uno sguardo dettagliato alle influenze astrali per ogni segno zodiacale. La Luna in Cancro gioca un ruolo cruciale, influenzando le relazioni e i progetti personali. Gli Ariete affrontano questioni burocratiche, mentre i Toro vedono nuove opportunità in amore. I Gemelli devono lavorare sulla fiducia nei rapporti, e i Cancro possono ristrutturare le loro relazioni. Ogni segno riceve consigli su come navigare le sfide e sfruttare al meglio le energie del giorno.

Oroscopo ariete oggi lunedì 15 settembre

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, entra nel nostro mirino. Diamoci da fare per risolverlo definitivamente. Una relazione di coppia alle prime battute necessita di maggiori cure e attenzioni: la Luna in Cancro potrebbe demotivarci. Fase favorevole per eseguire dei controlli periodici.

Oroscopo toro oggi lunedì 15 settembre

Il nostro carattere volitivo, unitamente alla Luna in sestile, apre le porte al cambiamento. Privilegiato l’amore, che garantisce evoluzioni. Buone notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Pochi eccessi nelle spese. Pazientiamo il tempo necessario. Mettiamoci in comunicazione con la nostra interiorità.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 15 settembre

Possiamo intervenire con successo, in una situazione affettiva che sembra stagnante da troppo tempo, purché non sia tradita la fiducia di chi ci ha sempre sostenuti. Perdonare e dimenticare sono sempre la scelta migliore, crogiolarci in ricordi tormentosi non ha senso. Una certa insoddisfazione richiede delle risposte.

Oroscopo cancro oggi lunedì 15 settembre

Possiamo avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e faccende che l’impeto e la testardaggine hanno reso nell’ultimo periodo piuttosto farraginosi. Cuor di leoni nei sentimenti e volpi sul lavoro, specie per ciò che concerne un potenziale investimento. Un ombrello capiente ci protegge dalle possibili intemperie.

Oroscopo leone oggi lunedì 15 settembre

Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato da qualche tempo si ripropone in maniera diversa, lasciandoci buone speranze per la sua prossima realizzazione. Riflettiamo bene e scegliamo l’ambito che ci sembra più adatto, per un’azione prudente ma decisa. Auto-osserviamoci in modo analitico e sincero.

Oroscopo vergine oggi lunedì 15 settembre

La Luna in Cancro non si limita a darci una mano nelle varie incombenze a cui dobbiamo far fronte, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso. Viviamo una fase caratterizzata da pensiero lucido, azione equilibrata e da un’alta capacità di interazione. La tormalina, portata sul cuore, ci addolcisce.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 15 settembre

La Luna in quadratura ci rema contro, causando malumori in famiglia. Il nostro senso critico va calibrato in relazione ai nostri interlocutori. I legami affettivi si fanno più man mano sempre più profondi, ma cerchiamo di essere comprensivi e come sempre onesti. Il dubbio implica un deciso cambio d’indirizzo o di velocità.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 15 settembre

L’ottima posizione della Luna, in trigono al nostro segno, ci aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttiamo ogni occasione per affermarci nel nostro campo. La nota insofferenza verso le cose di piccolo conto scende a patti e si adegua il più possibile alle circostanze. Integratori contro l’abbassamento delle difese.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 15 settembre

Un’idea geniale ci salva dagli imprevisti, regalandoci qualche entrata economica fortunata. Gli amici di sempre ci dimostrano in maniera plateale quanto tengono a noi. Con un po’ di tolleranza, riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in veri e propri battibecchi o litigi. Coltiviamo la stima e la fiducia nella persona amata.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 15 settembre

Oggi dobbiamo impiegare le nostre energie per contrastare la Luna in opposizione. Curiamo in modo particolare le finanze, mirando a ottenere risultati concreti. Compiamo un passo indietro, cercando di leggere con più flessibilità i rapporti con coloro a cui vogliamo bene. Nell’amore, attendiamo una conferma importante.

Oroscopo acquario oggi lunedì 15 settembre

Nel caso in cui dovessimo avere delle perplessità sulla relazione di coppia, diamo sfogo alla curiosità e tentiamo di vederci chiaro, dissipando una volta per tutte ogni dubbio. Proviamo a essere meno suscettibili, senza scambiare per offese quelle che sono critiche costruttive. Bellezza, salute e vitalità sono alla nostra portata.

Oroscopo pesci oggi lunedì 15 settembre

Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie, rafforzati dalla Luna in Cancro. Dobbiamo sempre dare ascolto ai consigli di un vero amico che ci conosce a fondo. Con la persona del cuore siamo tutto zucchero e miele. Suggelliamo la bella giornata con un invito romantico. Il benessere va sempre al passo con la serenità.