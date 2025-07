Oroscopo di oggi lunedì 14 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, lunedì 14 luglio, l'oroscopo offre uno sguardo dettagliato sulle previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. Le stelle ci guidano attraverso sfide e opportunità in amore, lavoro e benessere. Ariete si sente libero di scegliere nuove amicizie e rapporti, mentre Toro affronta decisioni con il suo proverbiale buonsenso. Gemelli è invitato a non essere precipitoso, e Cancro trova occasioni di condivisione. Ogni segno ha il suo percorso unico, influenzato dai movimenti celesti di questa giornata.

Oroscopo ariete oggi lunedì 14 luglio

C’è voluto del tempo, ma stiamo acquisendo una nuova capacità di scegliere amicizie, lavoro e rapporti sociali, sentendoci liberi da vincoli. La situazione economica non ci soddisfa pienamente, ma presto riusciremo a colmare al meglio questa carenza. Rispettiamo il regolare riposo notturno per ricaricarci ed essere pronti per la nuova giornata.

Oroscopo toro oggi lunedì 14 luglio

Valutare la decisione da prendere, con criterio e con il nostro proverbiale buonsenso, è impegnativo in questa giornata, ma con un buon esito. Facciamo i conti con la stanchezza che prende il sopravvento, a dispetto dei previsti impegni mondani. Ricordiamoci di curare di più il corpo e la mente o ne sconteremo problemi derivanti in seguito.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 14 luglio

Urano ci suggerisce di non essere precipitosi nelle reazioni e nelle decisioni più importanti. Sembra proprio che siamo dominati dallo spirito della contraddizione. Dedichiamoci con amorevolezza alle persone care. Dare supporto è per noi e per loro un vero balsamo. Positività sul lato economico in buona risalita.

Oroscopo cancro oggi lunedì 14 luglio

Si profila una settimana densa di impegni, ma anche di occasioni per piacevoli condivisioni con gli amici più cari. Pianificare al meglio tutta la giornata non è facile. La cerchia delle conoscenze si allarga. Ci sentiamo complici e pronti a divenire depositari di confidenze. Non rimandiamo la visione di quel film che ci interessa.

Oroscopo leone oggi lunedì 14 luglio

Consapevoli di essere un segno di Fuoco, stiamo attenti a non scaldarci troppo, se ci dovessimo trovare in una situazione che non condividiamo in pieno. La fiamma arde nelle passioni, ma ci si può scottare con facilità. Non sempre le buone intenzioni hanno esiti positivi. Spese fuori programma alleggeriscono il portafogli.

Oroscopo vergine oggi lunedì 14 luglio

Questa Luna in Pesci potrebbe generare incertezze, renderci piuttosto indecisi e titubanti nelle decisioni. Affrontiamo le cose con maggiore calma. Possibile restare affascinati da una persona conosciuta o incontrata per caso. Non perdiamo l’occasione. Una discussione in famiglia ci fa cambiare umore repentinamente.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 14 luglio

I trigoni favorevoli di Venere e Urano ci regalano belle emozioni e rapporti brillanti. Diventa più facile anche l’approccio con colleghi e collaboratori. Il desiderio di creare una relazione solida ci potrebbe spingere a fare promesse, ma meglio essere molto cauti in proposito. Non sopportiamo di essere messi con le spalle al muro.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 14 luglio

Lunedì di pensieri lucidi e idee chiare: possiamo riuscire a mettere a punto l’organizzazione di un evento in cui saremo protagonisti vincenti. L’economia ha un andamento piuttosto stabile, ma il nostro carattere e l’autostima chiedono molto di più. La salute è buona, ma non siamo troppo sedentari, facciamo qualche passeggiata nel verde.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 14 luglio

Dalla mattina siamo impegnati nel fare ordine quanto più possibile in ciò che bolle in pentola. Spesso ci accolliamo oneri oltre le nostre possibilità. Valutiamo, se abbiamo una relazione, il nostro atteggiamento per non rischiare un malinteso. Se attendiamo risposte importanti ormai da tempo, siamo positivi e fatalisti.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 14 luglio

Governiamo le emozioni allo scopo di non intralciare la vita degli altri e così, spesso, ci troviamo a soffocare le nostre naturali reazioni. Se siamo dei cuori solitari, abbiamo modo, in questo periodo, di riflettere su ciò che stiamo vivendo attendendo tempi migliori. I doveri quotidiani ci portano a trascurare il fisico.

Oroscopo acquario oggi lunedì 14 luglio

Se non ci sentiamo in piena forma fisica, proviamo a riservare, nell’arco della giornata, un piccolo spazio tutto per noi, magari due passi nel verde per mantenerci un po’ attivi. Siamo sempre pronti ad ascoltare chi ha bisogno di noi, ma a volte soffriamo, perché nessuno ci ascolta. Recuperiamo il contatto con un’amicizia storica.

Oroscopo pesci oggi lunedì 14 luglio

Niente può fermare l’energia che ci pervade in questo inizio settimana ricco di programmi e di buoni propositi per il prossimo futuro. Previsti esiti felici. Se abbiamo a che fare per amicizia, lavoro o amore con Cancro e Gemelli, concediamo loro piena fiducia, verrà ampiamente ripagata. Serate in compagnia di chi ci ha sempre sostenuto.