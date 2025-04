Oroscopo di oggi lunedì 14 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, 14 aprile, l'oroscopo offre uno sguardo approfondito su ciò che le stelle hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Dall'ariete che deve risolvere questioni di eredità, al toro che deve affrontare le relazioni con autenticità, fino ai pesci che godono di intuizioni potenziate, ogni segno ha la sua sfida e opportunità. Scopri come affrontare la giornata con le previsioni astrologiche personalizzate per ognuno, e lasciati guidare dalle stelle per navigare tra le complessità quotidiane e cogliere le opportunità che si presentano.

Oroscopo ariete oggi lunedì 14 aprile

C’è un problema riguardo a un’eredità che deve essere risolto da tempo? Procediamo con massima calma e puntiamo su una soluzione pratica e che metta tutti d’accordo. Un inizio settimana piuttosto monotono. Pensiamo a iniziare un nuovo progetto per renderlo più vivace. Un fastidioso mal di gola? Propoli, echinacea e sciarpa.

Oroscopo toro oggi lunedì 14 aprile

La Luna dall’altra parte del cielo ci guarda accigliata. Richiama la nostra attenzione su quanti ci circondano, per rapportarci con autenticità. L’orgoglio in amore è fuori luogo. Vagliamo il sospetto di un tradimento soltanto alla luce di fatti concreti. Musica rilassante, profumi sensuali, buon cibo e colori accesi.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 14 aprile

Dovremo rivedere le nostre posizioni e anche alcuni programmi, ma da questa nuova riflessione trarremo indicazioni utili per agire con il massimo profitto. Soprattutto a livello sentimentale, facciamo in modo di non ficcarci in relazioni complicate. Prudenza. Non rinunciamo all’autonomia conquistata con tanta fatica.

Oroscopo cancro oggi lunedì 14 aprile

Ottima capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui riusciamo a stare alla larga grazie all’intuito, la nostra arma in più. Puntiamo a ogni obiettivo che ci proponiamo, senza cedere all’ansia da prestazione o alla paura di fallire. Risolviamo un acciacco che ci tormenta attraverso cure specialistiche mirate.

Oroscopo leone oggi lunedì 14 aprile

La Luna ostile in Scorpione preannuncia come al solito qualche grattacapo da dover affrontare. Tuttavia un buon autocontrollo potrà tenerci fuori dai guai. Dovremo puntare sulla tolleranza in famiglia per non inasprire le tensioni. Ce la caveremo nel modo migliore. Iniziamo terapie di benessere per scongiurare lo stress.

Oroscopo vergine oggi lunedì 14 aprile

Incontreremo persone che ci distrarranno dal quotidiano, da una vecchia storia tormentata e ci regaleranno belle emozioni tutte da vivere. Della serie, rischiamo grosso. Accantoniamo le chiacchiere e miriamo dritti al bersaglio, mostrandoci sicuri delle nostre valutazioni. Siamo sicuri di noi e ciò ci rende inarrestabili.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 14 aprile

Poiché amiamo particolarmente i conti in ordine, rispettiamo le scadenze dei pagamenti. Giornata “salvifica”, giusto in tempo potremo scovare una bolletta inevasa. Soffriamo un certo affaticamento mentale, legato peraltro a un notevole intensificarsi degli impegni. È opportuna una dieta per aumentare le difese organiche.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 14 aprile

Il passaggio della Luna nel nostro segno avviene in solitaria. Nessun astro le fa ombra e a noi con il suo raggio invia messaggi importanti da decifrare. Buon momento per dedicarci con passione allo studio delle discipline che ci interessano: astrologia, psicologia, misteri. Coltiviamo la fiducia nella nostra profonda intuizione.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 14 aprile

Cavalchiamo abilmente la cresta dell’onda che con il crescere e il calare delle maree si alza e si abbassa, sale e scende di continuo. Concediamoci qualche ora in solitudine, dedicata solo a noi stessi. Servirà a riprendere fiato per ripartire con maggiore energia. L’ottimismo a volte basta per garantirci una fase proficua.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 14 aprile

Complice la Luna in sestile, i contrattempi che potremmo incontrare lungo il cammino non riusciranno comunque a prenderci in contropiede. Rispondiamo allo scompiglio con la nostra collaudata organizzazione, unita a una grandissima forza e tenacia. Usiamo l’inventiva per affrontare tutto con più serenità e leggerezza.

Oroscopo acquario oggi lunedì 14 aprile

Se ci sentiamo affondare lentamente, non disperiamo: la corrente non riuscirà ad avere la meglio, e in un baleno saremo di nuovo a galla. La responsabilità del malumore è soltanto dei pensieri grigi. Lasciamoli passare, sono nubi passeggere che non lasciano traccia. Un pizzico di umiltà ci conduce sulla strada giusta.

Oroscopo pesci oggi lunedì 14 aprile

Con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, possiamo far festa! Sfruttiamo l’intuizione e la sensibilità, oggi estremamente potenziate. Non c’è impaccio che non si risolva senza sforzo da parte nostra: siamo magnetici e astuti come non mai. I problemi pratici minacciano l’amore: teniamoli fuori e tutto andrà per il meglio.