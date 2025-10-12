Oroscopo di oggi lunedì 13 ottobre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 13 ottobre, offre spunti interessanti per tutti i segni zodiacali. Le quadrature della Luna e di Giove influenzano l'ariete, mentre il toro è chiamato a difendere ciò che ama. I gemelli devono rivalutare alcune rigidità caratteriali, e il cancro trova terreno fertile per raggiungere i propri obiettivi. Il leone è invitato a mostrare la propria forza, mentre la vergine gode di una buona dose di autostima. La bilancia supera il timore del giudizio altrui, e lo scorpione deve evitare tensioni familiari. Il sagittario è incoraggiato a eliminare pesi superflui, il capricorno affronta impegni economici, l'acquario cerca un ruolo decisivo nella professione e i pesci sfruttano il tempo al massimo.

Oroscopo ariete oggi lunedì 13 ottobre

Le quadrature della Luna e di Giove generano una certa impulsività e sbalzi d’umore improvvisi, in questo caso attenzione a non prendere decisioni spinti dalla fretta. Sentirsi inclini a fare acquisti un po’ folli o a promettere regalie al momento può essere piuttosto rischioso. Consigliate introspezione e consapevolezza.

Oroscopo toro oggi lunedì 13 ottobre

Nonostante ci sia consigliata maggiore cautela, visto gli aspetti di Venere e di Giove, se abbiamo qualcosa da difendere, è il momento giusto per farlo. Dedichiamo passione e cuore a chi amiamo, ma con un Sagittario impariamo a dosare la gelosia. L’ambito del lavoro ha bisogno di alcuni chiarimenti piuttosto urgenti.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 13 ottobre

Mercurio, pianeta dell’intelletto e governatore del segno, ci invita, in questo cambio stagione, a rivalutare con grande attenzione alcune rigidità caratteriali. Un colpo di scena potrebbe farci cambiare, di punto in bianco, la strada che da sempre percorriamo. Massima determinazione e costanza nel controllo del cibo.

Oroscopo cancro oggi lunedì 13 ottobre

Con i trigoni fra la Luna, Mercurio e Marte, abbiamo terreno fertile per ottenere nel breve periodo i risultati di ciò che, da tempo, richiede la nostra considerazione. Fuoco e fiamme nel rapporto, anche per i contrasti accesi e a volte dolorosi: dolcezza come medicina. Un fuoriprogramma sperato, ma non certo, in serata.

Oroscopo leone oggi lunedì 13 ottobre

Dato che spesso ci piace essere i capibranco, questo lunedì ci dà l’opportunità di sfoggiare in pieno la nostra forza tipica del re della foresta. Se il peso di un legame troppo vincolante ci ha spinto a scelte di solitudine, è ora di uscire dal guscio e mostrare ciò che siamo. Le finanze tornano a un buon livello in breve tempo.

Oroscopo vergine oggi lunedì 13 ottobre

Sensazioni piacevoli danno la certezza di avere superato con successo vari ostacoli, tutto sembra procedere al meglio regalandoci una buona dose di autostima. Pare che si possa presentare la possibilità di capire veramente cosa desideriamo in ambito sentimentale. Parlando di desideri, facciamo attenzione ai rivali.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 13 ottobre

Abbiamo quasi del tutto superato il timore di venire giudicati da chi ci circonda, nella costante ricerca di approvazione: un traguardo raggiunto che ci dà senso di libertà. Chi ha vissuto la chiusura di un rapporto torna in pista, ma in una veste più saggia e consapevole. Il benessere ha come unico disturbo la stanchezza.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 13 ottobre

Una nostra decisione non trova consensi in famiglia. Non creiamo un clima teso e niente discussioni, cerchiamo di venire a patti con l’orgoglio. Giornata caratterizzata da pensieri sul prossimo futuro, ma non tutto va pianificato al millimetro, concentriamoci sul presente. Periodo utile per fortificare le difese immunitarie.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 13 ottobre

Impegniamoci a eliminare i pesi superflui, in modo da creare uno spazio dedicato soltanto a noi stessi. Solo così un sogno può diventare realtà in breve tempo. Con grande energia e diplomazia, riusciamo a risolvere brillantemente il contrasto fra due amici fraterni o tra familiari. Serata tranquilla in piacevole compagnia.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 13 ottobre

Alcuni impegni economici potrebbero pesare in maniera importante sul bilancio generale, ma le spese in arrivo fanno parte di progetti già valutati in precedenza. In casa abbiamo il polso della situazione, per potere intervenire tempestivamente, nel modo giusto e al momento giusto. La condizione patrimoniale ci dà tranquillità.

Oroscopo acquario oggi lunedì 13 ottobre

Ci guardiamo intorno per ritagliarci un ruolo decisivo nella professione, o per un cambio che potrebbe rivoluzionare in meglio lo stato attuale. Alcune temporanee restrizioni di carattere finanziario possono turbare in maniera significativa creatività e produttività. Le relazioni del cuore trovano la strada per rinsaldarsi.

Oroscopo pesci oggi lunedì 13 ottobre

Sfruttare il tempo al massimo è il consiglio degli astri in questo momento. Siamo sì piuttosto tesi e agitati, ma questo stato può tradursi in un vantaggio. Probabilmente, quello che in passato abbiamo accantonato in termini di denaro ci torna di sicuro utile. Accettiamo un invito interessante e a cui non possiamo mancare.