Oroscopo di oggi lunedì 11 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 11 agosto, promette una giornata interessante sotto l'influenza della Luna in Pesci. Le previsioni zodiacali suggeriscono momenti di armonia e opportunità in amore e affari. Ogni segno può aspettarsi consigli utili per affrontare al meglio le sfide quotidiane, con un occhio di riguardo al benessere personale e alle relazioni. Scopri come la posizione astrale di oggi può influenzare le tue decisioni e portare novità positive nella tua vita.

Oroscopo ariete oggi lunedì 11 agosto

La giornata è benefica per il cuore, ma anche per gli affari in generale e le operazioni finanziare. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare, fidiamoci del suo intuito. Una sensazione di pace. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano i nostri cari a decidere per noi. Usiamo prodotti naturali e di qualità per la pelle.

Oroscopo toro oggi lunedì 11 agosto

Che bel lunedì ci aspetta, con la Luna in Pesci che ci sommerge di coccole e attenzioni. Incoraggiata dalla nostra tenerezza, la persona amata risponde con slancio. Da non perdere: un concerto, un film, un’escursione nei boschi, un faccia a faccia con una vecchia fiamma. Un breve viaggio ci fornisce una carica speciale.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 11 agosto

La Luna in quadrato ci fa perdere colpi, e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità il nostro stato d’animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze altrui. Un bagno rilassante con sottofondo musicale da goderci pienamente.

Oroscopo cancro oggi lunedì 11 agosto

Sostenuti dai trigoni della Luna con Venere e Giove, siamo immersi nella dolcezza. Gustiamoci le gioie del cuore, degli amici e di una gita al mare in ottima compagnia. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso noi stessi. Una nuotata in piscina per sciogliere le tensioni.

Oroscopo leone oggi lunedì 11 agosto

Non limitiamoci a fantasticare su una storia trasgressiva. Per non avere rimpianti in un secondo momento, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti spunti per migliorare. No a strane fantasie, siamo leoni sani come pesci!

Oroscopo vergine oggi lunedì 11 agosto

La Luna è opposta, ma non così ostile. Sta a noi cogliere il suo invito all’arrendevolezza. In amore abbandoniamo il controllo, lasciamoci andare alle emozioni. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza che stiamo operando per un fine comune. Compriamo scarpe nuove, ma che siano comode da utilizzare.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 11 agosto

La nostra capacità di adattamento ci consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare ispirazioni utili per valorizzare alcune idee chiuse da molto tempo nel cassetto. Cautela nel dare confidenza a persone che possono avere un concetto alquanto vago della discrezione. Questioni pratiche da seguire con estrema precisione.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 11 agosto

Un fantastico disegno astrale saggia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli tutti da vivere, in cui la passione acquista la tenerezza della complicità verso l’altro e la confidenza nell’intimità. Rilassamento e concentrazione, perfetto lo yoga.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 11 agosto

Lanciare accuse o recriminare su errori commessi in passato non è affatto costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un’inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco, e usiamo l’intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impaccio. Prestiamo cure speciali ai piedi, massaggi e pediluvi.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 11 agosto

Beneficiando di una splendida Luna, Venere e Giove ostili offrono comunque opportunità per favorire un progetto del cuore e trarre profitto dagli affari. Un maggior spirito di collaborazione con chi ci è accanto appiana le incomprensioni che mettono in subbuglio la vita domestica. Guardiamoci intorno, c’è un mondo d’amore.

Oroscopo acquario oggi lunedì 11 agosto

Qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo già impegnati, prima di un colpo di testa, valutiamo sia i pro e i contro, sia le ragioni di chi amiamo. Per realizzare i nostri propositi controlliamo attentamente il bilancio. Il denaro arriva, ma non facciamoci tentare dal mercato. Posizioni più decise verso chi abusa del potere.

Oroscopo pesci oggi lunedì 11 agosto

Grazie ai trigoni della Luna con Venere e Giove, tocchiamo con mano il grande valore degli affetti sinceri, i quali offrono sicurezza, calore e gioia. Belle novità in vista per noi tutte da festeggiare. Riceviamo risposte, proposte e conferme davvero inaspettate. Occasioni fortunate nelle finanze e opportunità nella carriera.