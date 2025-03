Oroscopo di oggi lunedì 10 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, lunedì 10 marzo, offre uno sguardo approfondito su ciò che gli astri hanno in serbo per ciascun segno zodiacale. Con la Luna che influenza vari aspetti della nostra vita, dall'amore alla carriera, ogni segno può aspettarsi sviluppi unici e significativi. Che tu sia Ariete o Pesci, scopri come navigare le sfide e le opportunità che il giorno porta con sé, e come sfruttare al meglio le energie cosmiche per raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo ariete oggi lunedì 10 marzo

Rivediamo la tabella di marcia, dato che, grazie alla Luna in Leone in buon aspetto con Mercurio e Venere nel segno, il nostro passo acquisisce una buona velocità. Possiamo chiarire una questione controversa che ci perseguita da tempo, chiudendola una volta per tutte. Sappiamo smorzare ogni polemica con un bel sorriso.

Oroscopo toro oggi lunedì 10 marzo

Con la dolce metà, cerchiamo di mettere fra parentesi le faccende di poco conto e concentriamoci sulla sostanza. Ciò che conta è solo il sentimento. Il nostro estratto conto sembra il tracciato di un sismografo impazzito: alti e bassi senza soluzione di continuità. Il nostro cuore chiede posizioni nette, da dentro o fuori.

Oroscopo gemelli oggi lunedì 10 marzo

Le scivolose fantasie dei giorni precedenti vengono meno, recuperiamo così il pieno controllo della nostra emotività e sfoggiamo un piglio vincente. Un progetto a cui teniamo in modo particolare richiede un ulteriore investimento, da ponderare con moltissima attenzione. Copriamo collo e spalle, se non vogliamo ammalarci.

Oroscopo cancro oggi lunedì 10 marzo

Una caparbia forza di volontà fa decisamente parte del nostro patrimonio genetico: proveremo a riversare questa energia verso studi, affari e viaggi. Abbassiamo i toni in casa, cerchiamo un linguaggio mirato ed efficace, e avremo modo di esprimere al meglio ciò che pensiamo. Circondiamoci di oggetti raffinati e di qualità.

Oroscopo leone oggi lunedì 10 marzo

Con l’appoggio della Luna, quegli aspetti del lavoro, che fino a poche ore fa ci sembrava impossibile tollerare, da oggi fanno molta meno paura. Le accuse di superficialità ed eccessiva distrazione non ci toccano affatto: lasciamo parlare i risultati. Scacciamo i fantasmi interiori, coltiviamo l’allegria e la positività.

Oroscopo vergine oggi lunedì 10 marzo

Immaginiamo un mondo ove l’impegno si trasformi in successo sociale ed economico: non sempre è così, ma di certo abbiamo il dovere di provarci in ogni modo possibile. Pensare positivo è l’unica maniera perché un ostacolo diventi un’opportunità di crescita e una sfida. Dedicare tempo alle passioni aiuta a rilassarci.

Oroscopo bilancia oggi lunedì 10 marzo

La nostra attività procede spedita, ormai ha preso il suo ritmo e non sembra temere rallentamenti. Possiamo fare ulteriori passi anche nell’autostima. Chi ci ama ci guarda raccogliere successi e ne è felice, ma ogni tanto gradirebbe averci solo per sé. Si presenta l’occasione di farci un regalo prezioso: approfittiamone, ce lo meritiamo.

Oroscopo scorpione oggi lunedì 10 marzo

Il cuore registra qualche sussulto: sono le interferenze dovute a familiari che continuano a mettere becco nello spazio privato della nostra coppia. Al cospetto di eventi particolarmente delicati, sguainiamo tutta la pazienza che possediamo ed evitiamo di offendere l’interlocutore. Una dieta a base di cereali integrali è consigliata.

Oroscopo sagittario oggi lunedì 10 marzo

Il trigono lunare ispira gli acquisti, e ci spinge a rinnovare spazi e armadi per organizzare al meglio le nostre cose. Giornata decisamente favorevole per dei piccoli investimenti. Un viaggio porta sempre delle sorprese, che siano in sapori sconosciuti o in due occhi da ricordare. Incontri emozionanti che lasceranno dolci ricordi.

Oroscopo capricorno oggi lunedì 10 marzo

Certi incroci vanno attraversati con massima prudenza: la spavalderia espone a rischi inutili. Ciò che rischiamo supera di molto l’eventuale guadagno che ne può derivare. I soliti impegni non ci piacciono, ma sono poco impegnativi e permettono di conservare le forze per la serata. Applichiamoci per escogitare nuove strategie.

Oroscopo acquario oggi lunedì 10 marzo

Con la Luna in Leone i doveri diventano macigni e occuparcene ci costa un’immane fatica. Poche chance di trovare l’aiuto di cui abbiamo bisogno, dovremo cavarcela da soli. Stiamo alla larga da situazioni nelle quali il confitto è in agguato: fuggiamo lontano dove c’è silenzio. L’orgoglio genera ampie spaccature fra le persone.

Oroscopo pesci oggi lunedì 10 marzo

La ricerca dell’amore è un’avventura che si rinnova giorno per giorno: capiterà di imbatterci in momenti di frustrazione, ma anche di grande entusiasmo. Siamo capaci di convincere chiunque. Conosciamo le parole giuste da poter usare per toccare i punti chiave del discorso. Sul lavoro, esperienze buone e incontri ottimi.