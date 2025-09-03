Oroscopo di oggi giovedì 4 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 4 settembre, la Luna gioca un ruolo fondamentale nelle previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. Dall'Ariete ai Pesci, ogni segno affronta sfide uniche e riceve opportunità da cogliere al volo. Mentre alcuni segni devono navigare attraverso comunicazioni difficili o situazioni finanziarie complesse, altri trovano serenità negli affari di cuore o nelle relazioni familiari. Scopri come la Luna in quadratura o in opposizione influenza la tua giornata e quali strategie adottare per affrontare al meglio le sfide quotidiane.

Oroscopo ariete oggi giovedì 4 settembre

La Luna in quadratura scombina diverse tessere del puzzle che ci siamo costruiti in questi ultimi tempi. In serata diventeremo più ottimisti e risoluti. Comunicazione poco fluida in famiglia, cerchiamo di fare di più. Nelle finanze, il vento resta ancora distante dalle nostre vele. Ricerchiamo piacevoli sensazioni per stare a galla.

Oroscopo toro oggi giovedì 4 settembre

Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non sono del tutto a nostro favore. Seguiamo le indicazioni che la vita ci offre giorno dopo giorno. Coltiviamo progetti grandiosi, ma con la saggezza di chi sa aspettare il momento giusto per realizzarli, senza avere fretta. Doni inattesi, cambiamenti, dichiarazioni di pace.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 4 settembre

Giustamente puntiamo in alto, come al solito, però, nonostante le infinite conferme ricevute, crediamo di non avere i numeri per arrivare alla meta con le nostre forze. Se la nostra storia d’amore vive un periodo sereno e appagante, impegniamoci perché l’intesa duri a lungo. Il ritmo tranquillo è sempre benefico per il fisico.

Oroscopo cancro oggi giovedì 4 settembre

Giovedì per metà caratterizzato dall’opposizione della Luna al nostro segno. Guardiamo con ottimismo ai prossimi eventi, senza perdere la fiducia nel prossimo futuro. Inquietudini e insoddisfazioni necessitano di cure e di atti simbolici che interrompano il circolo vizioso. Non dobbiamo fare altro che guardare oltre l’ostacolo.

Oroscopo leone oggi giovedì 4 settembre

Atmosfera serena, protettiva nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per seguire passioni, passatempi e iniziative di gruppo particolarmente interessanti. Abbiamo l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito sentimentale o familiare, accantonando l’orgoglio. Nel quotidiano siamo di una precisione impeccabile.

Oroscopo vergine oggi giovedì 4 settembre

Carriera in primo piano. Arrivano ottime opportunità, che dobbiamo però cullare con paziente costanza, rispettando i tempi di semina e di raccolta. Oggi è possibile navigare a vista, tirare dritto per la nostra strada per poi agire seguendo soltanto l’istinto. Un sufficiente livello di energia, sicurezza e vitalità.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 4 settembre

I compiti ripetitivi, che di solito troviamo decisamente noiosi, li affrontiamo con il sorriso stampato sul volto. La Luna in Capricorno per tutta la mattina farà sentire il suo peso. Affrontiamo con saggezza le difficoltà, ascoltando soprattutto i consigli di chi conosciamo e stimiamo. Assecondare una lieve pigrizia giova al benessere.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 4 settembre

Chi ben comincia è a metà dell’opera, e per noi la giornata inizia molto bene. Clima disteso in famiglia, così come nelle storie d’amore. Una fase di isolamento può servirci per riflettere su questioni per noi importanti: non chiudiamo fuori dalla porta coloro che amiamo. La nostra tenacia comincia a dare buoni frutti.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 4 settembre

Nella nostra relazione siamo invitati alla concretezza, a migliorare la comunicazione con la persona del cuore prevenendo in ogni modo la nascita di eventuali malintesi. L’elemento essenziale nei rapporti con gli altri è quello di conservarci chiari, autentici e soprattutto sinceri. Ambizioni e desiderio di un meritato successo.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 4 settembre

Mattinata in parziale compagnia di una Luna benevola che dà parecchi spunti di riflessione a chi di noi vuole guardarsi dentro senza barare o farsi sconti. Giochiamoci il tutto per tutto. Lucidità mentale e rapidità di riflessi ci consentono di metterci in luce. La fiducia è il miglior carburante per la riuscita di un bel progetto.

Oroscopo acquario oggi giovedì 4 settembre

Un grazie di cuore all’empatia, che ci aiuta ad appianare ogni malinteso e ci offre l’opportunità di un incontro sentimentale del tutto inaspettato. Oggi, a una buona resa personale, si accompagna un ambiente di lavoro proficuo e assai collaborativo. Operiamo in completa libertà, senza doverci preoccupare del giudizio altrui.

Oroscopo pesci oggi giovedì 4 settembre

Risveglio baciato dalla Luna, in sestile a Saturno nel nostro cielo. La creatività tiene banco e sforna idee luminose utili per fare il salto di qualità che tanto aspettiamo. Un problema familiare, affrontato con la disponibilità a rivedere le nostre posizioni, si chiarisce presto. L’impegno profuso trova adeguati riconoscimenti.