Oroscopo di oggi giovedì 29 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 29 maggio, la Luna gioca un ruolo cruciale nei destini dei segni zodiacali. Con la sua influenza, molti si sentiranno sfasati o motivati, a seconda della posizione nel cielo. Gli Ariete potrebbero affrontare sfide personali, mentre i Toro sono incoraggiati a cogliere nuove opportunità. I Gemelli troveranno conforto nelle relazioni, e i Cancro vedranno miglioramenti finanziari. Ogni segno ha il suo percorso da seguire, tra ostacoli e momenti di serenità, guidati dalle stelle.

Oroscopo ariete oggi giovedì 29 maggio

Oggi non è strano essere sfasati e prendersela sul piano personale per un nonnulla: è l’effetto della Luna quadrata in Cancro, che ci fa sentire del tutto inadeguati alla situazione. L’affidabilità e la motivazione nel lavoro sono un buon antidoto contro la distrazione e la faciloneria. Anche nelle storie più complicate c’è una morale.

Oroscopo toro oggi giovedì 29 maggio

La Luna in sestile calca la scena con passo sicuro. Non prestiamo attenzione alle voci fuori dal coro che tentano di minare la nostra sicurezza. Cogliamo le opportunità che ci vengono offerte, senza lasciarcele sfuggire per scarsa lungimiranza. Presenziamo a una festa con un abito stravagante che catturerà l’attenzione di molti.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 29 maggio

Oltre a diventare rassicurante per le finanze in difficoltà, la giornata promette di inserire qualche nota nuova nel nostro solito operato, scongiurando la noia. Siamo fortunati e circondati da persone che ci vogliono molto bene e che ce lo dimostrano con le loro premure nei nostri confronti. Una lieve fatica nel portare a termine gli impegni.

Oroscopo cancro oggi giovedì 29 maggio

Giovedì brillante: con la Luna nel segno, tutto quello che ha a che fare con le finanze fila con il vento in poppa. Il conto in banca gongola. Appelliamoci alla logica e teniamo i piedi ben saldati per terra, senza farci fuorviare dal turbinio delle emozioni del momento. Dieta e integratori in vista della prossima estate.

Oroscopo leone oggi giovedì 29 maggio

Un piano ben pensato, ma che era ostacolato da mille circostanze avverse, oggi sembra guadagnare buone probabilità di riuscita. Riproponiamolo quanto prima! Grazie alla mediazione degli amici, nella coppia è pace fatta dopo una piccola baruffa. Godiamoci questa serenità. Dedichiamoci a passioni a cui rinunciamo da tempo.

Oroscopo vergine oggi giovedì 29 maggio

Che bella atmosfera ci regala la Luna! A farci buon gioco anche una ritrovata armonia con la persona amata: condividere amplifica il benessere. Mettiamoci alla prova e soprattutto poniamo in azione l’intuito: solo così potremmo riuscire pienamente. Prestiamo massima attenzione al volante. L’imbranato di turno c’è sempre!

Oroscopo bilancia oggi giovedì 29 maggio

Se a causa della quadratura della Luna in Cancro ci sentiamo piuttosto nervosi, incanaliamo l’eccesso di energia nella creatività. Si rivela una cura perfetta. Che confusione intorno a noi: parenti, amici, conoscenti, chiacchiere e notizie da qualcuno che vive lontano. Ritmo rallentato, scandito da piccoli contrattempi.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 29 maggio

Obiettivi professionali a portata di mano: ottimismo e voglia di fare ci guidano nella direzione giusta. Ci piace sentirci parte di un gruppo. Possiamo sbizzarrirci con la fantasia, che di certo non ci manca, per vivacizzare la nostra quotidianità. Una serata con un romanzo, della musica che ci piace e ci rilassa e un’ottima cena.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 29 maggio

Giornata interlocutoria per alcuni inghippi burocratici. Proviamo a sbloccare gli affari puntando sulla simpatia, per guadagnarci la stima altrui. Complicità nel lavoro di squadra: la creatività è il carro trainante per arrivare compatti al traguardo che ci siamo prefissati. Per cambiare canale, concediamo qualcosa alla leggerezza.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 29 maggio

Oggi, con l’opposizione lunare, le cose vanno in direzione accidentata e contraria. Inutile tentare di raddrizzarle: meglio armarci di pazienza e andare avanti. Ci sono dei cambiamenti da fare con urgenza: senza cedere al disfattismo, puntiamo sul nostro spirito avventuroso. Iniziative dinamiche da attuare nel tempo libero.

Oroscopo acquario oggi giovedì 29 maggio

È tempo di abbandonare l’antica immagine vincente, ma un po’ sbiadita. Sondare in profondità le nostre qualità può far emergere talenti nascosti che non sapevamo di avere. Fortuna nel gioco e studi proficui. A gonfie vele l’amore, che riempie la serata di programmi divertenti. Chi di noi opera in campo sociale si mette in luce.

Oroscopo pesci oggi giovedì 29 maggio

Sollecitati dalla Luna in Cancro, ci sentiamo vivi e vivaci. Un viaggio di lavoro si protrae più a lungo del previsto, per una visita alle bellezze artistiche del luogo. Una questione di principio potrebbe indurci a sfoderare una combattività mai vista, che spiazza gli avversari. Serenità a tutto campo. Viviamo intensamente!