Oroscopo di oggi giovedì 28 agosto: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 28 agosto, l'oroscopo offre uno sguardo approfondito su come la Luna in Scorpione influenzi ogni segno zodiacale. Per l'ariete, la giornata si concentra sulla gestione dei sospetti e sull'economia, mentre il toro deve affrontare contrasti di coppia con ironia. I gemelli possono contare su un clima sereno grazie agli amici, mentre il cancro trova chiarezza nelle questioni di cuore. Il leone cerca tranquillità e il vergine deve gestire l'energia lavorativa. La bilancia si gode una giornata serena, lo scorpione riflette sugli obiettivi, e il sagittario riceve preziosi consigli. Il capricorno costruisce ponti relazionali, l'acquario scopre nuove opportunità, e i pesci valutano le questioni amorose con attenzione.

Oroscopo ariete oggi giovedì 28 agosto

Per indole non siamo gelosi, ma può succedere che un tarlo lavori per insinuare sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Tranquillizziamoci sull’economia, viaggiamo sì sul filo del rasoio, ma Saturno ci rende oculati, non ci taglieremo. Benessere e salute variabili. Attenti all’aria condizionata.

Oroscopo toro oggi giovedì 28 agosto

Non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, generati dalla Luna in Scorpione e da Venere. Basta un pizzico d’ironia, un approccio sensuale per farli svanire. La gelosia si insinua nella mente e ci invita a riflettere: abbiamo le prove dei nostri sospetti o sono solo fantasie? Una pianta curata con amore cresce rigogliosa.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 28 agosto

Gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno, ma comunque allegro e dinamico. Comunicativa in crescita, che permette di rinsaldare qualche rapporto un po’ scricchiolante. Con straordinario autocontrollo, riusciamo a tamponare una questione che stava diventando pericolosa. Occupiamoci del corpo, proviamo la medicina naturale.

Oroscopo cancro oggi giovedì 28 agosto

Le faccende di cuore sono piuttosto confuse, ma l’ingresso della Luna in Scorpione ci mostra uno spiraglio: il primo passo da fare per uscire fuori dalle nebbie. Possiamo dimostrare la nostra serietà, facendoci notare da una persona importante e ottenendo il suo plauso. La sua approvazione è fondamentale per il futuro.

Oroscopo leone oggi giovedì 28 agosto

Scegliamo un luogo tranquillo, per stare un po’ da soli, scrivere, dipingere, praticare yoga, liberarci dalla spiacevole sensazione di essere controllati a vista. Siamo generosi, tendiamo la mano per primi. Anche se la ragione è dalla nostra parte, comportiamoci da signori. La confusione è temporanea e solo apparente.

Oroscopo vergine oggi giovedì 28 agosto

Le energie sono decisamente buone, ma il lavoro ci stanca. Soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni, e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo alcuni impegni e focalizziamoci su qualcosa di nuovo, senza paura di esplorare. Farine integrali, per limitare l’assunzione di amidi.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 28 agosto

È una giornata serena, senza strepiti né motivi particolari per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, sarà piacevole rivedere luoghi e persone. La condizione affettiva è in subbuglio, e la cosa ci stuzzica parecchio: tenerezze e coccole non devono mai mancare. Qualche passo avanti nel lavoro. Teniamoci pronti.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 28 agosto

Restiamo radicati sulle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci a rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Punti sul vivo da un risultato inferiore alle aspettative? Uno spunto per riflettere sui motivi e aggiustare il tiro. Talassoterapia e massaggi estetici per sentirci meglio.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 28 agosto

Qualcuno con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spiega nei dettagli la sua intuizione: cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Se ci sono situazioni da sistemare, concludiamo il più in fretta possibile, ma senza sottovalutare i dettagli. Lievi scosse interiori, troviamo un saldo appiglio.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 28 agosto

Gli amici fanno molto per noi, con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d’azione, ascoltiamo le loro ragioni. La Luna in Scorpione sottolinea l’importanza di coltivare un progetto comune, di costruire ponti che possano unire, non barricate. Sentimenti di difficile lettura? Può aiutarci un esperto.

Oroscopo acquario oggi giovedì 28 agosto

Se continuiamo a guardarci le spalle, non ci accorgiamo di avere davanti un’altra splendida occasione da poter cogliere al volo. Se un amore sboccia, coltiviamolo. A metterci in guardia dalle delusioni accorrono i nostri familiari. Ci vogliono bene, ma non ci aiutano. Siamo degli spiriti liberi, e ben venga la ribellione.

Oroscopo pesci oggi giovedì 28 agosto

La Luna in Scorpione ci consente di guardare la realtà negli occhi. Ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce: dobbiamo valutarle entrambe con attenzione ai particolari. Una spesa consistente incide sul bilancio, ma i risultati in fatto di benessere valgono il prezzo pagato. La creatività ci rende effervescenti e pieni di vita.