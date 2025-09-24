Oroscopo di oggi giovedì 25 settembre: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, giovedì 25 settembre, l'oroscopo offre una panoramica dettagliata delle influenze astrali sui vari segni zodiacali. La Luna gioca un ruolo cruciale, influenzando amore, lavoro e benessere. Gli Ariete possono contare su un intuito infallibile per navigare le complessità dell'amore, mentre i Toro affrontano rallentamenti lavorativi che generano ansia. I Gemelli vivono un clima energico e produttivo, e i Cancro si sentono mentalmente solidi. Ogni segno ha le sue sfide e opportunità uniche in questa giornata ricca di stimoli.

Oroscopo ariete oggi giovedì 25 settembre

L’infallibile intuito che da sempre ci guida ci aiuta a interpretare la realtà: con il suo occhio disincantato, ci mostra tutte le facce della medaglia chiamata amore. Se lasciamo qualche cosa in sospeso, è inevitabile farlo in una giornata così densa di impegni e di stimoli. Divertiamoci e rilassiamoci con attività piacevoli.

Oroscopo toro oggi giovedì 25 settembre

Rallentamenti in campo lavorativo generano ansie difficili da controllare, soprattutto oggi che la Luna in opposizione appesantisce l’umore e tutto è più complicato. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise: non nascondiamo la testa sotto la sabbia. Sdrammatizziamo e scherziamoci su, sorridere sempre!

Oroscopo gemelli oggi giovedì 25 settembre

Clima molto energico e produttivo. Prepariamoci a fare dei repentini cambiamenti in corso d’opera: ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia in questo momento. Calibriamo eventuali reazioni eccessive, osservando i comportamenti altrui con occhi meno critici. Buona capacità di giudizio e doti da strateghi.

Oroscopo cancro oggi giovedì 25 settembre

Sul piano mentale ci sentiamo molto solidi e incrollabili. Siamo finalmente in grado di comprendere cosa vogliamo, ma anche cosa gli altri si aspettano da noi. Allontanando ogni pretesto di distrazione, possiamo dedicarci al dovere: resa eccellente, esecuzione ottima. Affari di cuore promettenti, specie per chi è solo.

Oroscopo leone oggi giovedì 25 settembre

La disarmonica Luna in Scorpione consiglia vivamente un approccio diverso nel ruolo professionale: meno impeto e maggiore sicurezza in noi stessi. Un po’ di scompiglio, negli affetti e in famiglia, amplifica di molto le nostre preoccupazioni rendendoci inquieti e umorali. Molliamo le redini, aspettiamo che la tempesta passi.

Oroscopo vergine oggi giovedì 25 settembre

Guardando i recenti risultati insoddisfacenti, grazie al sestile Luna-Venere troviamo spunti interessanti, per riacquistare armonia, equilibrio e fantasia. Risparmiamo le forze, comprendendo quando un’impresa è persa in partenza e non vale uno sforzo eccessivo. È ora di occuparci della nostra salute e della bellezza.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 25 settembre

Dato che a livello emotivo godiamo di una certa stabilità, potremmo cercare riscontri positivi nell’ambito dell’attività, magari con nuove sfide. Programmiamo un viaggio che sogniamo da tempo con un amico o con la persona amata, per condividere con loro ricordi ed emozioni. Capacità intellettuali più scintillanti del solito.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 25 settembre

La congiunzione della Luna ci accompagna piacevolmente nel nostro cammino. Riusciamo a superare con facilità le difficoltà, assumendocene la responsabilità. Con il suo sestile a Venere, per centrare degli obiettivi ambiziosi, esprimiamo le nostre emozioni e la sensibilità. Spalle e schiena i punti deboli, alleggeriamo il peso.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 25 settembre

Laddove la ragione non dovesse collaborare, ci arriveremmo facilmente con l’intuito. Nei rapporti di coppia interpretiamo i bisogni dell’altro, agendo di conseguenza. Professionalità e dedizione scongiurano il rischio di arenarci. Accettiamo una trasferta solo per curiosità. Importanti trasformazioni interiori in corso d’opera.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 25 settembre

La Luna in Scorpione promette una buona resa sul lavoro, ma pone una condizione fondamentale: cerchiamo l’accordo con i colleghi, senza fare sempre di testa nostra. Conserviamo energie utili per noi stessi, attingendo alle risorse disponibili per trovare tutte le risposte. Grinta e determinazione potenziate dalla cooperazione.

Oroscopo acquario oggi giovedì 25 settembre

La Luna in quadratura e alcuni piccoli imprevisti mettono a soqquadro questo giovedì. Accettiamo di buon grado le trasformazioni in corso, rimodulando le strategie. Alcuni contrasti in famiglia possono essere appianati con il dialogo: mostriamoci disposti all’ascolto. Fra un progetto e la realizzazione, c’è un mare agitato.

Oroscopo pesci oggi giovedì 25 settembre

Teniamo alto il livello, senza accontentarci di prestazioni modeste. Il trigono della Luna ci rende brillanti sul lavoro e molto passionali in amore. Alcune situazioni che sembravano essere fuori dalla nostra portata si rivelano al contrario più semplici del previsto. Affaticamento per un calo delle difese immunitarie.