Oroscopo di oggi giovedì 24 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'oroscopo di oggi, giovedì 24 aprile, offre un panorama variegato per ogni segno zodiacale. Gli Ariete possono sentirsi poco energici e preferire il ritiro dalle scene, mentre i Toro godono di un momento di espansione grazie alla Luna in Pesci. I Gemelli sono divisi tra doveri e desideri, e i Cancro avanzano con determinazione. I Leone vivono una giornata dinamica e socievole, mentre i Vergine affrontano una combinazione malinconica di Luna e Giove. La Bilancia trova serenità nella routine, e lo Scorpione è aperto alla cooperazione familiare. I Sagittario devono affrontare tensioni di coppia, mentre i Capricorno rischiano investimenti avventati. Gli Acquario sono pronti a superare contrattempi, e i Pesci vivono intensamente le loro emozioni.

Oroscopo ariete oggi giovedì 24 aprile

Atmosfera piuttosto sonnolenta. L’entusiasmo oggi non ci sostiene affatto. Poltriamo, se possiamo permettercelo, il mondo continuerà a girare anche senza di noi. Mercurio ci rende simpatici e comunicativi, ma in giornate come questa, meglio ritirarci dalle scene. Serata resa interessante da un evento culturale da seguire con attenzione.

Oroscopo toro oggi giovedì 24 aprile

Momento di largo respiro con la Luna in Pesci. Alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti. Disinvolta e gioiosa, una tenera amicizia ci distrae dalle grane familiari, senza chiedere nulla in cambio. Complicità e aiuti in arrivo da qualcuno a noi vicino che ci vuole bene.

Oroscopo gemelli oggi giovedì 24 aprile

Combattuti tra doveri e desideri, inseguiamo un amore che ci tiene sulla corda? Per evitare delusioni, concentriamoci sulla carriera, ci restituirà entusiasmo. Messaggi pepati di nascosto dal compagno ufficiale senza conseguenze, tranne qualche rimorso di coscienza. Un appetito compulsivo. Di cosa realmente abbiamo fame?

Oroscopo cancro oggi giovedì 24 aprile

Con la complicità della Luna in trigono, oggi viaggiamo spediti con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare a sorpresa ci verrà riconosciuta. Un intuito formidabile, sogni, imprese e ideali portati avanti con forza, anche nuotando controcorrente. Progetti finalizzati al benessere da attuare con regolarità.

Oroscopo leone oggi giovedì 24 aprile

Giovedì dinamico all’insegna della socievolezza e del rilassamento. Se abbiamo sempre voglia di partire, divertiamoci a creare uno stimolante itinerario. Superfavoriti gli studenti: primi fra tutti quelli che necessitano di una dose maggiore di “faccia tosta”. Colloqui di lavoro, trattative commerciali soddisfacenti.

Oroscopo vergine oggi giovedì 24 aprile

Contro di noi tramano la Luna e Giove: una combinazione malinconica. È un vero peccato che la gelosia prenda anche noi di solito così razionali. Agli amici la nostra nuova fiamma non garba affatto e ce lo dicono senza mezzi termini, rendendoci piuttosto perplessi. Chiamiamolo malessere psicofisico e risponderà a tono.

Oroscopo bilancia oggi giovedì 24 aprile

Clima decisamente tranquillo, che favorisce una quotidianità ben organizzata nel quale profondere tutte le energie, con piena soddisfazione... nostra e altrui. Una serata come piace a noi, in cui avremo tempo per i figli, per l’amore, per una chiamata con gli amici. Attivi ma rilassati, ci godiamo lo stacco della spina.

Oroscopo scorpione oggi giovedì 24 aprile

In famiglia siamo determinati e aperti alla cooperazione. Progetti, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andiamo avanti! Se l’innamorato è sospettoso, non è per sfiducia nei nostri confronti, ma ogni tanto è necessario avere e dare delle rassicurazioni se richieste. Eccellenti capacità di superare ogni malessere.

Oroscopo sagittario oggi giovedì 24 aprile

C’è maretta nella coppia. Ci accapigliamo per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la nostra barca. Afferriamo insieme il timone e... navighiamo. Il sentimento è molto forte, talmente profondo che ammetterlo prima di tutto a noi stessi ci spaventa da morire. Un progetto condiviso favorisce le riconciliazioni.

Oroscopo capricorno oggi giovedì 24 aprile

La nostra lucidità per ora ci abbandona e, con un po’ di disappunto, ci esponiamo economicamente in un investimento molto rischioso senza capo né coda. Risposte positive riguardo una domanda che ci ha tenuto da tempo con il fiato sospeso e buone notizie negli studi. In forma e con l’umore alto, queste le promesse del cielo.

Oroscopo acquario oggi giovedì 24 aprile

Potremmo incappare in qualche piccolo contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarci una buona riuscita. Impegniamoci al massimo. È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della nostra vita professionale. Facciamo un po’ d’ordine ed evitiamo dispersioni.

Oroscopo pesci oggi giovedì 24 aprile

La Luna e Giove accendono la nostra fantasia, già fervida di suo. Sognare a occhi aperti si può, ma mettiamo in conto qualche brusco risveglio. Una sensibilità estrema che molti non potranno capire, ma per noi è naturale vivere le emozioni fino in fondo. Esponiamoci, usciamo fuori, senza paura del confronto con gli altri.